La nuova “Boutique” di Onorio Vitti: gelato a Roma da oltre cinque generazioni

A Roma ci sono brand storici che hanno fatto la storia del gelato, accompagnando questo prodotto verso un percorso di evoluzione dandogli una connotazione artigianale. Un'operazione virtuosa che ha celebrato il gelato non solo come icona pop ma ha tentato, riuscendovi, a portare l'estro italiano nell'olimpo delle avanguardie del Made in Italy nel mondo. Tra i visionari di questa ouverture - chiamarla tendenza sarebbe riduttivo - vi è senza dubbio Onorio Vitti che ha aperto una "Boutique del Gelato" accanto al suo storico Vitti Caffè, una "location dolce" dagli arredi essenziali ma attenta ai particolari dove romani e turisti potranno degustare il gelato artigianale italiano, frutto di materie prime di altissima qualità nel giusto equilibrio tra ingredienti e cremosità.

Onorio Vitti, in piazza San Lorenzo in Lucina aperta la Boutique del Gelato



Onorio porta avanti un'antica tradizione di famiglia che da cinque generazioni - con grande passione - ha reso il gelato un prodotto d'eccellenza, grazie anche alle diverse esperienze gastronomiche raccolte in Italia ed all'estero. Elementi che fanno di Vitti un vero e proprio "viaggiatore del gusto". E come nel concetto del nostos nell'antica Grecia, il viaggio per Vitti è anche un ritorno alla nostalgia e questo spiega bene come il gelato sia per lui un amore di famiglia, quel luogo dove fin da ragazzo ha cominciato a sperimentare anticipando molti gusti che attualmente fanno tendenza. Già nel 1986 realizzava il gelato gastronomico ed era conosciuto per il gusto cacio e pepe oppure ai funghi porcini, e ancora per il suo prosciutto e melone.

Nella sua "Boutique" troviamo i sapori di un gelato che nasce nel solco della tradizione ma con uno sguardo rivolto al futuro e all'innovazione, dove a fare la differenza sono sperimentazione e ricerca attraverso l'impiego di fibre vegetali, particolari zuccheri e prodotti super selezionati. Il concept richiama a tutto tondo il gelato genuino ma in chiave moderna e dalla freschezza artigianale. Immancabili i gusti classici come le creme, il pistacchio, il fondente, la nocciola, lo zabaione, la stracciatella e il caffè. Antico e moderno, dove il comune denominatore rimane l'autenticità che spazia dalla tradizione a gusti più innovativi realizzati esclusivamente solo su ordinazione.