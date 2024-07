Per le vacanze si sceglie il treno. La meta regina? La Riviera Adriatica

L'estate 2024 si preannuncia come un grande ritorno per il turismo balneare in Italia, con la Riviera Adriatica che riscopre il suo ruolo di protagonista. Secondo un recente report di Federalberghi, il 90% degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze estive nel Bel Paese, con un netto rilancio del turismo interno. E tra le mete più gettonate, la Riviera Adriatica emerge come regina indiscussa, grazie, soprattutto, alla comodità di raggiungerla in treno.

Trainline, l'app leader in Europa per l'acquisto di biglietti ferroviari e pullman, ha analizzato i dati di prenotazione per l'estate 2024, evidenziando un trend in crescita per i viaggi in treno verso le località balneari. I numeri parlano chiaro: tra le destinazioni che hanno registrato il maggior incremento di prenotazioni tra luglio e agosto, spiccano Cattolica-San Giovanni-Gabicce (+134%), Porto San Giorgio-Fermo (+133%) e Riccione (+128%).

Vacanze in treno, torna il mito della Riviera Romagnola anni '80

Ma il dato più significativo è sicuramente il ritorno del mito della Riviera Romagnola anni '80. Tra i passeggeri in viaggio verso Rimini nel periodo analizzato, si registra un +42% da Milano. Un dato che sottolinea la voglia di rivivere la spensieratezza e l'atmosfera unica di quelle estati indimenticabili.

Gli italiani riscoprono l'evergreen di raggiungere la Riviera Adriatica in treno

Oltre alla Riviera Adriatica, anche altre mete in crescita per i viaggi in treno

Se la costa adriatica è la regina indiscussa dell'estate 2024, altre destinazioni di mare stanno comunque registrando un aumento di prenotazioni. Tra queste, si segnalano Pisciotta-Palinuro in Campania (+123%), Diano in Liguria (+102%) e Rosarno in Calabria (+102%).

Il treno per andare in vacanza, una scelta green e comoda

La scelta del treno per raggiungere le mete vacanziere è stata favorita non solo dalla comodità e dall'ampia rete di collegamenti ferroviari che copre il territorio italiano, ma anche dalla crescente attenzione all'impatto ambientale. Il treno si conferma infatti come un mezzo di trasporto ecosostenibile ed economico, in linea con le nuove sensibilità dei viaggiatori, soprattutto dei più giovani.