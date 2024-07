Crazy Pizza sbarca a Forte dei Marmi: apre il nuovo ristorante di Briatore

Forte dei Marmi (Lu) si prepara ad accogliere Crazy Pizza, la celebre catena fondata da Flavio Briatore, che in Versilia aprirà le sue porte venerdì 12 luglio. Situato in una posizione centralissima, tra il mare e il rinomato Mercato di Forte dei Marmi, il nuovo locale si presenta come un intero edificio pronto a conquistare il pubblico con la sua eleganza e la sua esclusiva offerta culinaria.

Crazy Pizza apre anche a Forte dei Marmi (Lu)

Crazy Pizza, un'esperienza unica tra mare e glamour

Con una stupenda veranda esterna, un'ampia area interna su due piani e una zona bar dedicata a cocktail e aperitivi, il ristorante potrà ospitare fino a 100 persone.L'ambiente, curato in ogni dettaglio, rifletteràl'atmosfera raffinata e glamour di Forte dei Marmi, offrendo agli ospiti un'esperienza unica che coniuga il fascino della location con l'altaqualità del marchio Crazy Pizza.

L'apertura di Forte dei Marmi rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Crazy Pizza di rafforzare la propria presenza nelle mete di lusso del Mediterraneo.

Flavio Briatore, fondatore di Crazy Pizza

«Questa apertura al Forte mi sta particolarmente a cuore, sia per il mio personale legame con il territorio, sia perché è un ulteriore nostro investimento nelle località marittime dell’Italia, che da sempre ritengo siano, grazie agli oltre 8mila km di costa, uno dei più grandi patrimoni italiani», ha commentato Briatore.

Crazy Pizza, un successo in continua crescita

Con numerose sedi già affermate in città come Londra, Milano, Porto Cervo, Montecarlo e Ryhad, Crazy Pizza si distingue non solo per l'eccellenza culinaria, ma anche per la scelta di location affascinanti e suggestive: l'ultima è stata a Marina di Varazze (Sv). Forte di un fatturato a livello di sistema che supera i 45 milioni di euro e con una solida strategia di crescita e innovazione, l'azienda punta ad arrivare a 20 ristoranti entro la fine del 2024, creando oltre 200 nuovi posti di lavoro. L'apertura di Forte dei Marmi segna dunque un nuovo traguardo per Crazy Pizza, confermando il suo ruolo di protagonista indiscusso nel panorama della ristorazione di lusso nazionale e internazionale.