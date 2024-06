Crazy Pizza di Flavio Briatore, il fatturato del 2023 supera i 25 milioni

Crazy Pizza, la catena di ristoranti di lusso fondata da Flavio Briatore e Francesco Costa, annuncia una crescita esplosiva con un fatturato che supera i 25 milioni di euro nel 2023 e punta a raddoppiare questa cifra a 45 milioni di euro nel 2024.

Investimenti e assunzioni: Crazy Pizza punta al raddoppio nel 2024

Trainata da un'ambiziosa strategia di crescita e innovazione, l'azienda ha registrato un aumento del 24% dei ricavi nel 2023 rispetto all'anno precedente, dimostrando una solida performance in un mercato competitivo. L'Ebitda supera il 20%, evidenziando l'efficienza e la redditività del modello di business di Crazy Pizza. Per sostenere questa crescita impetuosa, Crazy Pizza investirà oltre 15 milioni di euro nel 2024, con l'obiettivo di espandere la propria presenza a livello globale. L'azienda prevede di aprire 20 nuovi ristoranti entro la fine dell'anno, creando oltre 200 nuove posizioni di lavoro in tutto il mondo.

Crazy Pizza: nuove aperture in Italia, Francia e Stati Uniti

Come confermato dall'azienda in un comunicato, Crazy Pizza ha già in programma diverse nuove aperture in location strategiche:

Italia : Marina di Varazze e Napoli

: Marina di Varazze e Napoli Francia : Saint-Tropez

: Saint-Tropez Stati Uniti: New York

