Milano conquista l'Europa: è boom di ricerche per il mese di agosto

L'Italia continua a conquistare il cuore dei viaggiatori europei. Per agosto, secondo i dati di Jetcost.it, il nostro Paese si conferma una delle mete più ambite per le vacanze estive, con un aumento del 12% delle ricerche di voli e del 14% di quelle per gli hotel rispetto allo stesso periodo del 2023. A farla da padrone è soprattutto Milano, che si conferma la città più amata dai britannici.

Milano è tra le città più ricercate dai turisti del Vecchio Continente per agosto 2024

Il capoluogo lombardo, con il suo mix di moda, design, cultura e vita notturna, attira sempre più turisti d'oltremanica. Ma non solo: la città è anche la seconda meta più ricercata da spagnoli, olandesi e portoghesi, segno di un crescente interesse per il nostro Paese da parte di tutta Europa.

Secondo Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost, «quest'anno gli europei sono più desiderosi di vacanze che mai, producendo ricerche record nella storia, superando quelle dello scorso anno. Milano - aggiunge - è ancora una delle principali destinazioni turistiche del mondo, grazie ai buoni prezzi che offre rispetto ad altre città. La sua ricchezza culturale, la ricchissima gastronomia e i suoi ottimi alberghi continuano a attrarre un gran numero di turisti che decidono di trascorrere qui qualche giorno di riposo nell'agosto 2024».

© Riproduzione riservata