Ananas nel carrello: il nuovo trend per trovare l'amore al supermercato

Chi l'avrebbe mai detto che gli scaffali del supermercato potessero trasformarsi in un'inaspettata passerella per cuori solitari? In Spagna, sta spopolando una nuova moda sui social network: "Ligar en Mercadona", ovvero "Flirtare al Mercadona", la celebre catena di supermercati iberica. Altro che Tinder...

Trovare l'amore al supermercato in Spagna: le regole del gioco

Un ananas capovolto, un carrello e un pizzico di coraggio sono tutto ciò che serve per partecipare a questo originale gioco dell'amore. L'idea è nata da un video virale della comica spagnola Vivy Lin, che ha spiegato con ironia le regole: l'orario migliore per cercare l'anima gemella è tra le 19 e le 20, e un ananas posizionato a testa in giù nel carrello è il chiaro segnale di disponibilità a nuove conoscenze. Un leggero urto tra carrelli, poi, può essere l'inizio di una conversazione. Ma perché proprio un ananas? Le teorie sono molte: c'è chi lo associa alla forma del cuore, chi lo considera un simbolo di abbondanza, e chi semplicemente lo trova un frutto esotico e originale.

Trovare l'amore al supermercato: un codice segreto tra gli scaffali

Non solo l'ananas: anche altri prodotti hanno un loro significato. La cioccolata, per esempio, indica la ricerca di una relazione dolce e romantica, mentre le conserve comunicano l'intenzione di costruire qualcosa di duraturo. Le caramelle, invece, sono per chi cerca un'avventura più breve e passionale.

Trovare l'amore al supermercato: perché questa moda ha tanto successo?

Diverse sono le ragioni che spingono le persone a cercare l'amore tra gli scaffali del supermercato:

Spontaneità: l'incontro è più casuale e meno formale rispetto alle app di incontri.

Autenticità: l'ambiente familiare del supermercato favorisce una maggiore spontaneità e sincerità.

Divertimento: è un modo originale e divertente per rompere la routine e conoscere nuove persone.

Che sia l'inizio di una nuova storia d'amore o semplicemente un modo per divertirsi, una cosa è certa: il supermercato non sarà più lo stesso.