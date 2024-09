Francesco Bagnaia a tutta velocità... con i tortellini in testa

Che cosa c’è di meglio che scendere in pista con la passione per i motori e... per i tortellini in brodo? A rispondere a questa domanda ci pensa Francesco Bagnaia, che per il grand premio dell'Emilia-Romagna a Misano ha deciso di rendere omaggio a uno dei piatti più amati dell’Emilia. E no, non parliamo solo di motori, ma di tortellini veri, disegnati direttamente sul suo casco!

Tortellini in brodo e velocità: Francesco Bagnaia sfida Misano col casco più gustoso di sempre

Casco di Bagnaia: omaggio alla tradizione... e alla famiglia

Pecco ha presentato il suo casco su Instagram, dichiarando: «Per me i tortellini in brodo sono casa e famiglia, da sempre» E cosa c’è di più emiliano? Forse solo una nonna che ti guarda storto se non mangi il bis. Il casco, realizzato insieme al celebre chef Massimo Bottura, celebra anche il progetto "Tortellante", che avvicina i giovani meno fortunati al mondo della cucina. Un’idea che unisce velocità, passione e... un bel piatto fumante!

Tortellini e cavalli (quelli motore, però)

L'originalità del casco è indiscutibile. Ma non è tutto. Bagnaia ha voluto aggiungere un tocco di cuore dedicato al collega Luca Salvadori, morto negli scorsi giorni in seguito a un tragico incidente in pista, con un commovente tributo che richiama l’amicizia e il rispetto tra piloti. Insomma, tra velocità, piatti iconici e un pizzico di emozione, il casco di Pecco è pronto a far parlare tanto quanto i suoi giri in pista. E voi? Preferite i tortellini... o le moto?