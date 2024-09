Claudio Zeni vince il Premio Città di Foiano per il giornalismo enogastronomico

Un grande riconoscimento al giornalismo enogastronomico è stato assegnato a Claudio Zeni, collaboratore di Italia a Tavola, durante la cerimonia di consegna del Premio Città di Foiano. A conferirgli il premio è stato Riccardo Reali, assessore alla Cultura e turismo di Foiano della Chiana (Ar), che ha sottolineato l'importanza di questo evento, dedicato alla memoria di Giancarlo Sbardellati e Enrico Nottolini.

A Claudio Zeni il Premio Città di Foiano

La motivazione del premio a Zeni: una vita dedicata alla qualità

La motivazione del riconoscimento ha messo in luce il contributo straordinario di Zeni al mondo dell’informazione gastronomica:

«Per l’impegno e la passione con cui da sempre racconta e dà voce al mondo dell’enogastronomia toscana e italiana, con una particolare attenzione alle eccellenze della Valdichiana e di Arezzo. Un esempio di giornalismo tenacemente legato alle tradizioni, al territorio e alla qualità della vita».

La cerimonia, tenutasi nella suggestiva piazza Cavour, accanto al palazzo comunale di Foiano della Chiana, non è stata solo un’occasione per celebrare il talento giornalistico. L’appuntamento ha offerto uno spazio di riflessione sul ruolo del giornalismo come servizio alla comunità e sulla sua capacità di raccontare storie legate ai territori e alle tradizioni italiane.

Premio Città di Foiano: gli altri premiati

Oltre a Claudio Zeni, la manifestazione ha visto salire sul palco altre personalità illustri del mondo giornalistico e televisivo. Tra i premiati spicca il nome di Luisella Costamagna, noto volto della TV e attuale conduttrice del programma Tango su Rai 2. Con lei, anche Antonino Monteleone, reporter del celebre programma Le Iene, che si prepara a debuttare sulla Rai con un suo programma d'inchiesta.

Premio Città di Foiano: i premiati

Non sono mancate altre stelle del giornalismo. Alessia Tarquinio, giornalista sportiva che ha fatto la storia della TV, ha ricevuto un riconoscimento per la sua carriera. Anche Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è stato premiato, insieme a Francesco Cancellato, direttore del portale Fanpage e grande esperto di nuovi linguaggi giornalistici. Infine, la scrittrice e giornalista del Corriere di Arezzo, Francesca Muzzi, ha completato la lista dei premiati di questa edizione.

Il valore del Premio Città di Foiano

Il Premio Città di Foiano non è solo un riconoscimento individuale, ma un'occasione per mettere in luce il ruolo fondamentale che il giornalismo ha nel promuovere la cultura, le tradizioni e la qualità della vita, un impegno che Claudio Zeni ha portato avanti con dedizione nel corso della sua carriera. Una serata che ha reso omaggio a tutti coloro che, attraverso la parola e l’informazione, lavorano per mantenere viva l’identità e le eccellenze del nostro Paese.