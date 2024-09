International Poke Day: l'Italia tra i Paesi che le amano di più

Il 28 settembre è l'International Poke Day, e quest'anno l'Italia si afferma come capitale mondiale del poke grazie a Glovo, la piattaforma di consegne leader in Europa. Non solo una moda passeggera, il poke è diventato una scelta alimentare consolidata per milioni di italiani, che abbracciano questo piatto come simbolo di benessere e gusto.

Secondo il report Glovo Delivered 2023, l'Italia ha dominato il mercato del poke nel 2023, rappresentando il 50% delle consegne globali di questo piatto. Con quasi 2 milioni di bowl consegnate nell'ultimo anno, il poke si è affermato come una scelta di lifestyle all'insegna della salute e della freschezza.

Negli ultimi 12 mesi, l'Italia ha registrato una crescita del 42% nel consumo di poke, con 5.123 poke consegnati ogni giorno tramite Glovo. Le città leader sono Milano, Roma e Torino, ma anche le piccole città di provincia stanno seguendo il trend. Tra le regioni, il Lazio e la Lombardia si distinguono per il numero di ordini, mentre la Campania ha registrato l'aumento più significativo, con un impressionante +218%.

Gli italiani amano gustare il poke soprattutto a cena, con il 46% degli ordini effettuati durante le ore serali, una tendenza che si intensifica durante il weekend, quando il 53% dei poke viene ordinato a cena. Il venerdì è il giorno prediletto, rappresentando il 16% degli ordini settimanali. La passione degli italiani per il poke è evidente nei numeri. Un cliente a Milano ha ordinato 250 poke in un anno, mentre l'ordine più costoso ha raggiunto i 396€.

Uno dei fattori chiave del successo del poke è la sua versatilità. Il 58% degli ordini su Glovo sono personalizzati, con un aumento del +65% nell'opzione “Componi il tuo poke”. Il salmone resta l'ingrediente più popolare, mentre il pollo e le opzioni vegane stanno guadagnando terreno, dimostrando una crescente attenzione verso scelte salutari.