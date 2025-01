Un "ricambio" al Cambio, Baronetto passa il testimone a Giglio

Oggi la prima notizia, lo chef Matteo Baronetto, da 10 anni alla guida della cucina Del Cambio, lo storico locale di Torino in piazza Carignano, lascia la guida della cucina in mano al suo sous chef Diego Giglio. Matteo Baronetto rimarrà comunque legato alla famiglia dell’imprenditore Michele Denegri, proprietario tra l’altro di Diasorin, leader mondiale nel mercato della diagnostica molecolare.

Matteo Baronetto

E di che cosa si occuperà? Anche qui il venticello ci porta la notizia che potrebbe riaprire un altro storico locale simbolo della torinesità, il Caval ’d Brons. Anche qui un’altra bella storia.

Chi è Matteo Baronetto

Piemontese, nato a Giaveno, cittadina alle porte di Torino nella Val Sangone. Comincia gli studi di ragioneria per lasciarli e avviarsi verso le scuole alberghiere. Da lì l’inizio nelle cucine, subito in realtà molto importanti. Conosce Carlo Cracco nelle cucine di Gualtiero Marchesi, lo affianca sia al ristorante Le Clivie di Piobesi d’Alba sia al ristorante Cracco-Peck di Milano. Sono anni fondamentali per la sua professione, che gli consentono di arrivare a far conoscere la sua identità gastronomica, prima di ritornare a Torino nel 2014 per guidare il Ristorante del Cambio. In soli sei mesi porta al ristorante la stella Michelin, ancora oggi la sola della struttura. Di recente è entrato nella lista dei migliori cento cuochi del mondo del premio The Best Chef Awards, il più autorevole rivale della lista 50 Best Restaurants.

Il Ristorante Del Cambio

Uno dei locali storici d’Italia. Aperto nel 1757, in Piazza Carignano, nelle adiacenze del Teatro omonimo, ai suoi tavoli si siedono illustri personaggi, Conte Cavour, tra gli habitué Puccini, Nietzsche, Verdi, fino agli Agnelli, a Maria Callas e Audrey Hepburn. Negli anni l’indirizzo si trasforma molte volte, si amplia, si rigenera e si ristruttura. Il 2014 è l’anno dell’ultima trasformazione che coincide con l’intervento di importanti personaggi del panorama artistico contemporaneo, tra cui Michelangelo Pistoletto che ha progettato per l’ambiente 8 lastre specchianti il cui titolo è “Evento”. I personaggi ritratti nelle lastre sono “persone normali della vita” che osservano un evento non manifesto e che entrano idealmente in comunicazione col pubblico presente nella sala, pubblico che diventa l’elemento dinamico dell’opera stessa.