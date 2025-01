Toscana, Musk cerca castelli: occhi su Bibbiano (ma non è la cantina)

Elon Musk, il tycoon statunitense proprietario di Tesla e Starlink, vuole comprare dei castelli in Toscana. Gli occhi del miliardario, come riportato da Il Tirreno, sono puntati su due dimore storiche della regione: sul castello di Montepò a Scansano (Gr) e su quello di Bibbiano a Buonconvento (Si). Su quest'ultimo, però, c'è stato un grosso disguido: infatti, molti hanno hanno erroneamente associato il miliardario alla Tenuta di Bibbiano, una rinomata azienda vinicola nel Chianti Classico con sede a Castellina in Chianti (Si), tanto da costringere la cantina a smentire le speculazioni con un comunicato ufficiale.

Elon Musk, il tycoon statunitense dietro Tesla e Starlink

Elon Musk e il malinteso sul Castello di Bibbiano

«È opportuno sottolineare che Tenuta di Bibbiano si trova nell'omonima località di Castellina in Chianti, nel Chianti Classico, e, quindi, non ha nulla a che vedere con l'eventuale interesse da parte del signor Musk per un castello nella frazione Bibbiano del comune di Buonconvento in provincia di Siena» ha dichiarato Tommaso Marrocchesi Marzi, proprietario dell'azienda vinicola.

La tenuta, ricordiamo, che appartiene alla famiglia Marrocchesi dal 1865, si estende su 220 ettari, di cui 40 dedicati alla viticoltura biologica. Con una produzione annua di circa 160 mila bottiglie, i suoi vini di punta, come i cru Vigne di Montornello e Vigna del Capannino, sono apprezzati sia in Italia sia nei principali mercati esteri, tra cui Stati Uniti e Giappone. «La proprietà della nostra tenuta rimane fermamente nelle mani della nostra famiglia, che continua a dedicarsi con rinnovato impegno allo sviluppo e alla valorizzazione di questo storico patrimonio» ha aggiunto Marrocchesi, ponendo fine alle speculazioni.

A sinistra, la sede di Tenuta di Bibbiano. A destra, il Castello di Bibbiano

Invece, il Castello di Bibbiano è una storica dimora nei pressi di Buonconvento (Si). Le sue origini risalgono almeno all'anno 850, quando era proprietà del conte longobardo Guinigi di Reghinari. Passato nei secoli sotto diversi proprietari illustri, tra cui i Cacciaconti e la Repubblica di Siena, ha visto ospiti e artisti celebri come Pietro Lorenzetti, che vi dipinse la sua ultima opera, l'Annunciazione. Nel Cinquecento, il castello fu restaurato dal cardinale Raffaello Petrucci con l'intervento di Baldassarre Peruzzi, che realizzò una splendida Madonna nella cappella. Dopo essere appartenuto a famiglie nobili come i Borghese e i Chigi, il castello fu dichiarato monumento nazionale nel 1922. Oggi, purtroppo, versa in stato di abbandono, nonostante faccia parte di una vasta azienda agricola e vinicola privata.

I castelli in Toscana nel mirino di Elon Musk

Nonostante il chiarimento, resta il fatto che Musk, durante una visita in Toscana lo scorso novembre, abbia effettivamente manifestato interesse per due castelli: il già citato castello di Bibbiano a Buonconvento e il castello di Montepò a Scansano. Antiche dimore che per il tycoon rappresentano non solo potenziali residenze di prestigio, ma anche sedi ideali per nuovi progetti imprenditoriali.