Dalle Dolomiti ai laghi turchesi della Carinzia: l’estate decolla in montagna con CHECK-IN

Il 2025 si arrampica fra panorami verticali, festival di sapori e sentieri che raccontano storie millenarie. Nel nuovo numero di CHECK-IN sali in quota sulle Dolomiti Ampezzane, dove il percorso “Rocce Parlanti” e il Sentiero del Permafrost trasformano la scienza in avventura a 2.700 m. La vicina Cortina d’Ampezzo (Bl) non è solo una vetrina patinata o un nome da cartolina invernale: è una destinazione viva, autentica, stratificata di storia e cultura, dove ogni scorcio racconta qualcosa.

Scendi quindi tra i meleti della Val di Non, pronti a tingersi di festa con Pomaria (11-12 ottobre) per celebrare la Mela DOP più amata d’Italia. A Pila (Valle d’Aosta) 44 km di trail del progetto Bikeland e cabinovie by-night invitano a pedalare sotto le stelle e brindare ai Summer Party in quota.

Oltreconfine, il Kufsteinerland regala laghi balneabili come il Thiersee e trekking rigeneranti grazie alla KufsteinerlandCard: il benessere inizia in acqua e finisce in vetta. Per l’adrenalina c’è l’Ötztal: 300 km di sentieri, dodici funivie e l’Area 47 water park con 20.000 m² di spruzzi e wakeboard fra le cime tirolesi. La dolce Carinzia di Villach unisce il Lago di Faak agli Slow Trail e a 30 campeggi certificati: montagna o spiaggia Qui bastano pochi passi per scegliere entrambe.

Escursioni, mountain bike ed enogastronomia alpina tra ghiacciai e vigneti del canton Vallese. Con oltre 300 giorni di sole all’anno, offre 9.000 km di sentieri escursionistici e 2.000 km di percorsi MT. Grotti tipici, terme d’alta quota e i Campionati Mondiali UCI MTB 2025 completano un’estate di emozioni. Passi iconici come il San Gottardo e il Novena promettono sfide memorabili.

Salta in sella e scopri il Canton Ticino tra vigneti, laghi e scenari da cartolina. Un paradiso per cicloturisti, con oltre 180 km di piste ciclabili e 815 km di sentieri MTB che si snodano tra il Lago Maggiore, tour gravel a Lugano e percorsi Bike & Wine nel Mendrisiotto, dove sport e gusto si incontrano. I bike hotel offrono servizi su misura per accogliere ogni biker con comfort e attenzioni speciali.

Chiude la mappa il ritmo slow di Neuchâtel, tra ciclabili sul lago, distillerie di assenzio e laboratori di orologeria che scandiscono il tempo al passo della natura. Una collezione di esperienze che intreccia vette, acque cristalline e cucine di frontiera: l’estate prende quota, il gusto resta impresso.