Come salvare cozze e vongole dal granchio blu? A Scardovari la risposta è «diversificare»

La qualità delle sue produzioni, il legame con la laguna e la capacità dei pescatori di adattarsi a un ambiente che cambia. Da qui ha deciso di ripartire Scardovari (Ro). Una strada tutt’altro che semplice, dopo che l’arrivo del granchio blu ha messo in ginocchio un intero comparto e ha cambiato la storia di un intero territorio, ma che oggi rappresenta la prospettiva attraverso cui provare a lasciarsi alle spalle la fase più drammatica della crisi. Non un ritorno alla normalità, almeno per il momento, ma un percorso di resistenza e ricostruzione che passa dalla valorizzazione delle risorse disponibili e dalla ricerca di nuove opportunità.

Scardovari punta sulla qualità delle produzioni e sulla diversificazione per superare la crisi del granchio blu

Scardovari, dove il fiume incontra il mare

Siamo nella Sacca di Scardovari, nel cuore del Delta del Po, a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Un territorio unico, dove le acque dolci del fiume incontrano quelle salate del mare Adriatico e danno vita a un ambiente lagunare dalle caratteristiche particolari, da decenni vocato alla molluschicoltura. Qui, tra i paesaggi disegnati dalle cavàne, le tipiche costruzioni dei pescatori affacciate sull’acqua, sono cresciute generazioni di lavoratori e si è sviluppata una filiera che ha saputo trasformare le peculiarità naturali della laguna in produzioni di eccellenza.

Nella Sacca di Scardovari, nel Delta del Po, la molluschicoltura è una tradizione radicata

Le vongole veraci, le cozze e, più recentemente, le ostriche raccontano una storia fatta di conoscenze tramandate, lavoro quotidiano e attenzione all’ambiente. Tra i prodotti simbolo c’è la Cozza di Scardovari Dop, che nel 2013 ha ottenuto la Denominazione di origine protetta. Le acque salmastre della Sacca contribuiscono infatti a conferirle una particolare dolcezza e un basso contenuto di sodio. Caratteristiche che al palato la rendono unica. Un patrimonio che il Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine, realtà fondata nel 1976 e oggi punto di riferimento per 14 cooperative, ha contribuito a costruire e valorizzare.

Il granchio blu e una lotta impari

Poi, dal 2023, è arrivato il granchio blu. Una specie aliena invasiva, originaria delle coste atlantiche americane, che ha trovato nell’Adriatico condizioni favorevoli alla diffusione e ha colpito duramente gli allevamenti di molluschi. Per le vongole, in particolare, l’impatto è stato devastante, con conseguenze che hanno superato i confini strettamente economici, mettendo a rischio il lavoro, il reddito e la tenuta sociale di un territorio che vive di pesca e acquacoltura.

Dal 2023 il granchio blu ha devastato gli allevamenti di vongole, minacciando l'economia locale

La risposta iniziale è stata quella di combattere il nuovo predatore, cercando di contenerne la presenza e di difendere gli allevamenti. Un obiettivo rivelatosi presto impossibile da conseguire. Da qui la necessità di cambiare prospettiva: continuare a proteggere le produzioni tradizionali, ma allo stesso tempo provare a trasformare il granchio blu in una risorsa commerciale.