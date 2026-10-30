Prima conquista l’attenzione, poi orienta i desideri, infine accompagna alla prenotazione. TikTok entra nel mercato delle guide ai ristoranti e i ristoratori farebbero bene a stare all’occhio. Perché dietro la promessa di nuovi clienti potrebbe crescere una nuova dipendenza: quella delle imprese da una piattaforma capace di distribuire visibilità secondo regole che chi cucina, serve e paga gli stipendi non può controllare. E forse può essere peggio di tutto quello che abbiamo registrato finora… La domanda è scomoda, ma va posta subito: rischiamo un intermediario ancora più condizionante di Tripadvisor? È un rischio da valutare, non un danno già dimostrato. Ma aspettare che la dipendenza si consolidi sarebbe il modo migliore per ritrovarsi, ancora una volta, a giocare con le regole scritte da altri.

Must Eat: dal video al tavolo, dentro la stessa app

La novità si chiama Must Eat. Come riferisce Restaurant Business, la guida debutta a New York, Los Angeles e nella San Francisco Bay Area. Riunisce segnalazioni ricavate da oltre 40 milioni di post, recensioni e commenti, con due categorie: locali per tutti i giorni ed esperienze per occasioni speciali. Per alcuni ristoranti è disponibile la prenotazione attraverso OpenTable.E qui non possiamo non ricordare come proprio OpenTable stia avviando un’operazione di ‘controllo’ sulla ristorazione come avevamo da tempo segnalato.

usdsjv.tiktok.com Must Eat raccoglie segnalazioni ricavate da oltre 40 milioni di contenuti e permette, per alcuni ristoranti, di prenotare attraverso OpenTable

Si vede un piatto, si scopre un’insegna, si consulta la scheda e si prenota. Un percorso comodo per il cliente e potenzialmente prezioso per il ristoratore. Il punto critico è quanto diventi difficile farne a meno. Secondo quanto riportato dalla stessa testata, TikTok dichiara che i ristoranti non possono pagare per entrare nelle liste e che vengono effettuate verifiche sull’attività degli esercizi. È un elemento positivo. Non esaurisce, però, le domande su come vengano selezionati e ordinati i locali e su quanto pesino popolarità, contenuti e interazioni.

La dipendenza dei giovani è già un problema sotto esame

Affidare questo nuovo ruolo a TikTok merita attenzione anche per ciò che sappiamo del suo funzionamento. Il 6 febbraio 2026 la Commissione europea ha contestato in via preliminare alla piattaforma un design che favorisce la dipendenza, richiamando lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche e il sistema di raccomandazionepersonalizza. Secondo le conclusioni preliminari, TikTok non avrebbe valutato adeguatamente i rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, compresi minori e adulti vulnerabili. La Commissione ha inoltre giudicato insufficienti le misure adottate per limitarli.

Il rischio di andare oltre Tripadvisor

Si tratta di contestazioni preliminari, non di un accertamento definitivo. Ma il problema ha ormai una precisa dimensione istituzionale. Non avrebbe senso mettere sullo stesso piano la salute dei ragazzi e il fatturato di un ristorante. Il collegamento riguarda il potere di orientare i comportamenti: una piattaforma capace di trattenere così efficacemente l’attenzione può diventare anche un intermediario molto influente nelle scelte di consumo.

Dalle recensioni tradizionali ai video suggeriti dagli algoritmi, le piattaforme digitali possono influenzare la scelta di un ristorante ancora prima della prenotazione

Il paragone con Tripadvisor nasce qui. Una recensione condiziona la scelta di chi cerca un ristorante. Un flusso personalizzato di video può intervenire prima ancora: suggerire il desiderio, costruire l’aspettativa, rendere un locale familiare attraverso esposizioni ripetute. Il rischio è passare dal giudizio sul ristorante alla costruzione del bisogno di andarci. E, per l’impresa, dalla necessità di curare la reputazione all’obbligo di alimentare continuamente la propria visibilità È questa la prospettiva che potrebbe rendere il nuovo modello persino più condizionante delle piattaforme di recensioni. Un ristoratore potrebbe trovarsi a modificare comunicazione, presentazione dei piatti e investimenti per inseguire ciò che funziona sullo schermo. Senza alcuna garanzia che domani continui a funzionare.

Quando il food porn rischia di dettare il menu

Per una piattaforma, un video capace di trattenere il pubblico è un contenuto efficace. Per un ristorante, un piatto deve anche essere buono, sostenibile nei costi, ripetibile e coerente con la propria identità. Questi obiettivi non coincidono automaticamente. Una colata spettacolare si vede. La precisione di una cottura molto meno. Il lavoro della sala, la qualità delle materie prime, la pulizia e la continuità del servizio difficilmente si esauriscono in una sequenza da pochi secondi.

La ricerca di visibilità sui social può spingere i ristoranti a privilegiare preparazioni spettacolari e facilmente condivisibili rispetto ad altri aspetti dell'esperienza gastronomica

Se la visibilità diventasse una condizione decisiva per riempire i tavoli, il rischio sarebbe premiare chi sa produrre attenzione più di chi sa costruire un’esperienza. Il food porn potrebbe smettere di essere soltanto una rappresentazione del cibo e diventare un criterio con cui progettarlo. Un bel problema per una ristorazione che ha bisogno di identità, competenze e margini.

I ristoratori tengano il controllo dei propri clienti