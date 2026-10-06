Sugli affitti brevi l'Europa ha fatto un primo passo con l'Affordable Housing Act, presentato dalla Commissione europea il 9 settembre: le locazioni turistiche non vengono indicate come causa principale della crisi abitativa, ma nelle aree più sotto pressione potranno essere introdotte misure proporzionate. In Italia, intanto, i dati di Scenari Immobiliari per Il Sole 24 Ore mostrano una pressione significativa in diversi quartieri di Milano, Roma, Firenze, Venezia e Napoli, mentre le città stanno sperimentando soluzioni diverse: Napoli sulla destinazione residenziale, Firenze sulle quote territoriali, Roma sulla disciplina urbanistica. E a Merano (Bz) alcune decine di residenti si sono ritrovati in centro e hanno percorso correndo le vie più frequentate dai turisti, facendo simbolicamente uno slalom tra le comitive. Non c'erano cronometro né una vera competizione: l'obiettivo era rappresentare, in modo ironico, la difficoltà percepita dai residenti nel vivere e muoversi in una città molto affollata, anche se i commercianti hanno contestato questa lettura, sostenendo che il turismo è indispensabile per molte attività e che prendersela con i visitatori significa colpire il bersaglio sbagliato.

Affitti turistici e residenzialità si sovrappongono soprattutto nei quartieri delle città più esposte alla pressione turistica

Ma oltre all’overtourism e alle città che cambiano, il punto è un altro, come da sempre ha sostenuto Italia a Tavola: non ha senso applicare la stessa disciplina a chi affitta occasionalmente una casa e a chi gestisce decine di immobili come un'attività professionale. È questa la posizione abche di Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi: quando l'affitto breve assume una dimensione imprenditoriale, deve comportare obblighi, responsabilità e standard comparabili a quelli degli alberghi, anche sul fronte della sicurezza, della fiscalità e della trasparenza. Ma anche le piattaforme non devono limitarsi a pubblicare gli annunci, ma verificare che siano regolari e bloccare quelli privi di CIN o non conformi alle norme locali

Affitti brevi, 51 quartieri su 60 oltre la soglia critica

Una simulazione di "Scenari Immobiliari" per Il Sole 24 Ore mostra una forte pressione sul mercato residenziale nelle cinque città che concentrano circa l'80% delle locazioni turistiche: Milano, Roma, Firenze, Venezia e Napoli. Nei 60 quartieri analizzati, 51 superano la soglia di otto anni e circa 31 quella di dieci. I valori più elevati si registrano a Duomo-Signoria a Firenze (20) e Cannaregio a Venezia (19,5), seguiti da San Carlo-Palazzo Reale a Napoli (14,1), Trastevere a Roma (13,9) e Duomo a Milano (10,3). Allargando lo sguardo ai 474 quartieri considerati dallo studio, però, la quota sopra la soglia scende a poco più del 43%, con differenze significative tra città e quartieri. A Firenze e Venezia tutti quelli analizzati sono sopra il limite, mentre a Milano sono cinque su dodici, compresi alcuni quartieri periferici come Bicocca, Santa Giulia e Cascina Merlata. La simulazione va comunque letta con cautela: utilizza il reddito medio pro capite Irpef, mentre il criterio europeo fa riferimento al reddito disponibile, dato non disponibile in Italia con lo stesso dettaglio territoriale. Secondo Aigab, questo può determinare una sovrastima dell'indice del 32,6% in media e fino all'80% a Napoli.

Per questo l'associazione propone di affiancare al rapporto prezzo/reddito anche il rapporto tra Codici identificativi nazionali (Cin) e stock abitativo, con una soglia indicativa del 5%: nei 20 capoluoghi analizzati sono stati censiti 136.220 Cin su oltre 5,2 milioni di unità abitative, con un'incidenza inferiore al 7% anche a Firenze e Venezia e compresa tra il 2% e poco più del 3% a Milano, Napoli e Roma, per un dato aggregato del 2,6%. Anche questo indicatore va però letto con cautela: avere un Cin non significa essere presenti sul mercato tutto l'anno. Secondo le stime Aigab basate sui dati di Inside Airbnb, nelle cinque città considerate solo una casa su tre tra quelle dotate di Cin risulta offerta stabilmente per l'intero anno, mentre circa il 70% viene utilizzato occasionalmente o non è costantemente presente sulle piattaforme. Il quadro mostra quindi che non tutto lo stock potenzialmente destinato agli affitti turistici produce lo stesso effetto sul mercato residenziale e che anche gli operatori non hanno la stessa dimensione e intensità di attività. È proprio su questa differenza che si concentra il confronto sulle regole.

L’intervista a Elisabetta Fabri Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi Una regolamentazione urbanistica come quella approvata a Napoli può essere sufficiente per riequilibrare il mercato? “L’iniziativa del Comune di Napoli rappresenta senza dubbio un passo coraggioso e un segnale politico di primaria importanza, perché dimostra come gli enti locali possano e debbano utilizzare la propria leva urbanistica in assenza di un quadro legislativo nazionale davvero organico. Tuttavia, la sola risposta urbanistica locale non può essere ritenuta sufficiente per riordinare un intero settore. Se analizziamo quanto sta accadendo nelle grandi città d’Italia, emerge con chiarezza che ci troviamo di fronte a modelli di intervento estremamente frammentati. Napoli ha scelto la via della tutela della residenzialità, stabilendo all’interno del centro storico una soglia minima del 70% della superficie di ciascun edificio riservata alle abitazioni ordinarie e vincolando il restante 30% alle destinazioni extralberghiere tramite titoli edilizi specifici.” Esistono anche altre strade? “Firenze, poggiando su una legge regionale dedicata, ha optato per il contingentamento territoriale puro, bloccando le nuove licenze nelle sottozone del centro storico sullo stock esistente al 2024. Roma ha imboccato una terza strada, intervenendo sulle norme tecniche del Piano Regolatore per creare la sottocategoria urbanistica turistico-ricettiva e porre le premesse per regolamenti futuri. ” Affitti brevi, le regole devono essere proporzionate a chi li gestisce Servono regole uguali per tutti gli operatori oppure regole diverse, ma proporzionate alla dimensione e al tipo di attività? “Si tratta di una difformità dimostra che il governo del territorio richiede strumenti mirati, ma per riequilibrare realmente il mercato serve una logica di proporzionalità. Affermare che occorrono «regole uguali per tutti» sarebbe una semplificazione errata. La vera equità non consiste nel trattare situazioni diverse nello stesso modo, ma nell’applicare regole proporzionate alla dimensione e alla natura dell’attività. Bisogna distinguere chiaramente chi affitta una stanza della propria abitazione per integrare il reddito familiare da chi gestisce decine di immobili con una struttura organizzata e industriale. Chi opera con logiche professionali e d'impresa deve sottostare agli stessi principi di responsabilità, trasparenza e sicurezza previsti per le strutture ricettive tradizionali, evitando che la formula contrattuale della locazione diventi una scorciatoia per eludere gli standard d'impresa.”

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