PER L'ANTROPOLOGO
Smartphone a tavola: mangiare insieme è diventato un atto di resistenza sociale
Mangiare insieme non significa soltanto condividere il cibo: la tavola costruisce legami, trasmette memorie e definisce appartenenze. L’antropologo Michele Filippo Fontefrancesco spiega i quattro assi della commensalità: dal ruolo dello smartphone ai rituali e ai rapporti di potere, fino alla consustanzialità, il pasto è un’esperienza sociale e corporea . Ecco perché la convivialità conta per ristoranti e ospitalità
Mangiare insieme non significa soltanto condividere il cibo, ma costruire relazioni, riconoscere ruoli, trasmettere memorie e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. In un'epoca in cui gli smartphone accompagnano sempre più spesso anche i pasti, la convivialità diventa inoltre una forma di resistenza all'isolamento e alla frammentazione delle relazioni quotidiane.La tavola è uno spazio sociale in cui si intrecciano gesti, rituali e identità, ben oltre la dimensione gastronomica del piatto. Una prospettiva che assume particolare rilevanza nel dibattito aperto dal riconoscimento Unesco della cucina italiana e che si collega anche alle riflessioni di Alberto Grandi, che in un'intervista a Italia a Tavola aveva messo in guardia dal rischio di un'omologazione dell'offerta gastronomica. A indagare il valore antropologico della convivialità è Michele Filippo Fontefrancesco, docente di Antropologia Culturale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e autore di un recente saggio pubblicato sulla rivista scientifica "Città in controluce", dedicato proprio al ruolo del pasto condiviso nella costruzione dei legami sociali.
L’intervista al prof. Michele Filippo Fontefrancesco
“La convivialità non è un semplice contorno dell'esperienza culinaria, ma ne è il cuore pulsante. Il termine "commensalità" deriva dal latino medievale e richiama il condividere la stessa mensa, ma nel dibattito scientifico indica qualcosa di ben più profondo: la scelta volontaria delle persone di sincronizzarsi attraverso il consumo condiviso di cibo. Quando mangiamo insieme, trasformiamo un atto strettamente biologico in un dispositivo culturale ad altissimo valore simbolico. Il valore che l'Unesco riconosce risiede proprio qui: il patrimonio non è solo un elenco di ingredienti, ma la trama di relazioni, di memorie e di patti comunitari che si rigenerano ogni volta che ci sediamo insieme.”
I quattro assi della commensalità: come il cibo crea relazioni
“Quando osserviamo un pasto da un punto di vista antropologico, dobbiamo superare l'idea che mangiare sia una sequenza lineare di piatti serviti. La tavola è un fenomeno complesso e multidimensionale, dove operano contemporaneamente forze diverse. Ho quindi isolato quattro assi principali (socio-politico, performativo-rituale, simbolico-identitario e bio-somatico) per offrire una lente con cui mettere a fuoco come il cibo costruisca concretamente le relazioni umane. Ognuna di queste dimensioni svela un livello differente dell'esperienza, spiegando perché quel momento abbia un impatto così duraturo su chi vi partecipa.”
“La tavola non è mai uno spazio neutro; è a tutti gli effetti una mappa sociale e politica. Si badi bene: per politico qui non parlo di inclinazioni ideologiche; parlo della grammatica minuta su cui si fondano le nostre relazioni interpersonali ed il riconoscimento dei diversi ruoli sociali che ognuno riveste. Innanzitutto, l'invito a condividere il cibo definisce chi fa parte del gruppo e chi ne resta fuori: stabilisce un confine chiaro tra un "noi" e un "loro". Poi, una volta che ci si accomoda, la disposizione dei posti, l'ordine con cui si servono le pietanze o i compiti che ciascuno assume (chi presiede a capotavola, chi si occupa del servizio, chi anima la conversazione) riflettono equilibri precisi di ruolo, di generazione e di genere. Al tempo stesso, la tavola è un luogo di continua alleanza e contrattazione: pensiamo al valore del dono gastronomico. Quando portiamo una bottiglia di vino speciale o un dolce, offriamo un tributo di vicinanza e riconoscimento, a cui chi ci accoglie risponde con il tempo e la cura nella preparazione culinaria. È attraverso questo scambio che le relazioni si consolidano.”
“Nella vita quotidiana contemporanea, viviamo spesso frammentati, immersi in ritmi accelerati, con impegni sovrapposti e pasti consumati di corsa davanti a uno schermo. Il pasto condiviso sospende quel tempo ordinario e introduce un tempo qualitativo, scandito da una coreografia precisa. Ci si siede nello stesso istante; le portate dettano l'alternanza tra attesa, masticazione e distensione, e gesti semplici, come far circolare un cestino del pane, impongono un coordinamento reciproco. Non si tratta solo di parlare: a tavola i commensali accordano i propri toni di voce, le risate si propagano, contagiando l'intera stanza, e i corpi stessi trovano una cadenza comune. Il cibo agisce come un metronomo invisibile, trasformando un insieme di individui in un collettivo che respira allo stesso ritmo.”
“ Il cibo è il punto esatto di incontro tra la materia commestibile e il patrimonio immateriale di memorie, saperi e regole condivise. A tavola si impara a stare al mondo senza bisogno di lezioni teoriche: è un processo di apprendimento pratico. Le generazioni più giovani osservano i gesti degli adulti, ne interiorizzano i codici, ascoltano i racconti che accompagnano determinati sapori o preparazioni. La tavola funge da vero e proprio attivatore di memoria: consumare certi piatti familiari o territoriali ci ricolloca all'interno di una storia comune, rinfrescando i legami con le nostre radici e garantendo una continuità generazionale.”
“L'esperienza conviviale coinvolge la totalità dei nostri sensi: i profumi che saturano l'ambiente e risvegliano ricordi emotivi preverbali, la vista delle portate, il calore e il contatto tattile. Ma l'aspetto culminante è la consustanzialità, un concetto sviluppato dal sociologo Claude Fischler: quando introduciamo nel nostro corpo lo stesso cibo, condividiamo letteralmente la stessa sostanza materiale. È un processo che allenta le difese individuali e attiva una potente empatia corporea. Se ci pensiamo, è un fatto biologico e, al tempo stesso, simbolico: quel nutrimento entra a far parte delle nostre cellule. Alla fine di un pasto, tra le tracce lasciate sulla tovaglia, gli individui non sono più entità separate, ma hanno sperimentato una vera e propria comunione fisica ed emotiva.”
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Ristoranti e convivialità: il valore dell'esperienza oltre il piatto
“Chi gestisce un ristorante, chi lavora in sala e chi cucina non sta semplicemente vendendo un insieme di ingredienti trasformati o un calcolo nutrizionale. Sta allestendo e custodendo un contesto relazionale. Se l'esperienza gastronomica viene ridotta a un mero esercizio tecnico, o a un'esibizione visiva pensata esclusivamente per essere fotografata, si perde di vista la ragione primaria per cui gli esseri umani amano uscire a mangiare insieme. I ristoratori sono, a tutti gli effetti, i registi di questo spazio relazionale: devono orchestrare un ambiente in cui le persone possano rilassarsi, ritrovarsi e sincronizzarsi. Il vero valore aggiunto dell'accoglienza italiana nel mondo sta proprio nella capacità di far sentire l'ospite partecipe di un momento corale, accogliente e profondamente umano.”
“La modernità ci spinge verso l'isolamento e la frammentazione, ma proprio per questo la tavola condivisa assume oggi il valore di una silenziosa resistenza culturale. Il bisogno di guardarsi negli occhi, di coordinarsi sui gesti altrui e di condividere il pane rimane profondamente inscritto nella nostra natura sociale. Custodire questo spazio, sia nelle nostre case sia nei luoghi pubblici della ristorazione, significa difendere uno dei presidi fondamentali della nostra salute emotiva e del nostro senso di comunità. Per questo dobbiamo guardare e riconoscere il valore della commensalità e soprattutto la ristorazione, nelle sue varie forme, dovrebbe considerare anche questo elemento come imprescindibile per sviluppare un servizio non solo capace di rispondere ai bisogni dei clienti ma capace di costruire umanità.”