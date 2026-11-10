“La tavola non è mai uno spazio neutro; è a tutti gli effetti una mappa sociale e politica. Si badi bene: per politico qui non parlo di inclinazioni ideologiche; parlo della grammatica minuta su cui si fondano le nostre relazioni interpersonali ed il riconoscimento dei diversi ruoli sociali che ognuno riveste. Innanzitutto, l'invito a condividere il cibo definisce chi fa parte del gruppo e chi ne resta fuori: stabilisce un confine chiaro tra un "noi" e un "loro". Poi, una volta che ci si accomoda, la disposizione dei posti, l'ordine con cui si servono le pietanze o i compiti che ciascuno assume (chi presiede a capotavola, chi si occupa del servizio, chi anima la conversazione) riflettono equilibri precisi di ruolo, di generazione e di genere. Al tempo stesso, la tavola è un luogo di continua alleanza e contrattazione: pensiamo al valore del dono gastronomico. Quando portiamo una bottiglia di vino speciale o un dolce, offriamo un tributo di vicinanza e riconoscimento, a cui chi ci accoglie risponde con il tempo e la cura nella preparazione culinaria. È attraverso questo scambio che le relazioni si consolidano.”