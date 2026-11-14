Un bene confiscato alla camorra diventa caseificio: il riscatto sociale passa dal lavoro

La mozzarella come espressione di una storia millenaria, patrimonio di conoscenze e tradizioni, ma anche strumento di inclusione, lavoro e riscatto sociale. Siamo ad Aversa, in provincia di Caserta. Aversa è l’unica città d'Italia di fondazione interamente normanna. Nel 1022 il condottiero Rainulfo Drengot vi si insediò, cingendo di mura l'antico villaggio di Sanctum Paulum ad Averze; nell’anno 1030 ottenne l’investitura a conte per volontà del duca di Napoli, Sergio IV. Merita visita non frettolosa il Museo Diocesano. Nelle sale del Museo si custodiscono la Madonna del Gonfalone, capolavoro firmato da Francesco Solimena, preziosi argenti sacri realizzati dalle rinomate botteghe napoletane dei Guariniello, antiche pergamene normanne e il celebre Breviarium Aversanum del 1499.

Praesentia, il turismo enogastronomico incontra le storie delle comunità

Aversa ha ospitato il quinto appuntamento di “Praesentia. Gusto di Campania Divina - Viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica della Campania”, con una giornata dedicata a “La Via Lattea. Mozzarella, provola e polacca” presso il Museo Diocesano e la vicina residenza universitaria Adisurc di Aversa. Un viaggio tra i sapori dell'Agro Aversano che, dalle origini della mozzarella di bufala e della provola fino alla tradizione dolciaria della polacca, intreccia storia, ricerca scientifica, produzioni d'eccellenza e testimonianze di chi, attraverso il cibo, contribuisce ogni giorno alla crescita delle comunità.

L'antropologa Elisabetta Moro, dell'Università Suor Orsola Benincasa e della Federico II di Napoli

Promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania, attuato dall’Agenzia Campania Turismo, con la curatela scientifica dell'antropologa Elisabetta Moro, dell'Università Suor Orsola Benincasa e della Federico II di Napoli, Praesentia è un itinerario culturale ed enogastronomico che sta attraversando la Campania, mettendo in dialogo storia, turismo, cucina e tradizioni per raccontarne le molteplici identità. È il progetto che contempla una visione di turismo non soltanto come opportunità economica, ma come proposta collettiva, capace di valorizzare le identità locali e generare nuove relazioni tra persone, luoghi e attività produttive.

Agricoltura sociale ad Aversa, la fattoria Fuori di Zucca crea inclusione

Particolarmente significativa la testimonianza di Giuliano Ciano, presidente di Confcooperative Federsolidarietà Campania e della cooperativa sociale Un fiore per la vita, che ha raccontato l'esperienza della fattoria sociale “Fuori di Zucca”, nata negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Aversa. Un progetto di agricoltura sociale e biologica che, attraverso il lavoro della terra, la formazione e le attività didattiche, offre opportunità di inclusione e reinserimento a persone in condizioni di fragilità. Seminare, coltivare, raccogliere e vedere il risultato del proprio lavoro possono diventare strumenti per ritrovare motivazione, autonomia e capacità di costruire relazioni. Un'esperienza che non si limita a restituire dignità alle persone, ma contribuisce a trasformare l'immagine di comunità segnate in passato dalla presenza della criminalità organizzata.

La Fattoria sociale Fuori di Zucca

«Abbiamo scoperto che esiste un turismo che nasce dal desiderio di conoscere le storie delle persone, di attraversare luoghi segnati da vicende difficili e incontrare chi ha scelto di cambiarne il destino. Dopo l'uccisione di don Peppe Diana, tanti giovani sono arrivati da tutta Italia per conoscere queste terre e comprendere ciò che era accaduto. È anche da esperienze come questa che nasce il turismo dei valori: un turismo che trasmette memoria, testimonianze di resistenza e capacità di costruire comunità. Attraverso l'agricoltura sociale e la collaborazione tra cooperative e imprese dimostriamo che è possibile creare un'economia buona, capace di generare lavoro, dignità e nuove opportunità. Ognuno di noi può essere un agente di cambiamento», ha detto Giuliano Ciano.

Dal bene confiscato alla camorra nasce il Caseificio Sociale di Casapesenna

Un modello che si costruisce attraverso le sinergie tra mondo profit e non profit, cooperative e imprese che scelgono di investire in un'economia capace di creare lavoro e valore sociale. In questa prospettiva si inserisce anche l'esperienza del Caseificio Sociale di Casapesenna, protagonista della giornata con i suoi prodotti. Inaugurato lo scorso luglio all'interno di un bene confiscato alla camorra, il progetto rappresenta un esempio concreto di come un luogo sottratto alla criminalità possa diventare uno spazio produttivo, di inclusione e di opportunità lavorative, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza. Il presidente della Regione Campania Roberto Fico in occasione dell’inaugurazione del Caseificio Sociale aveva sottolineato il significato della restituzione dei beni confiscati alla collettività con parole emblematiche: «Dove c'era camorra ora ci siamo noi, c'è lo Stato».

Lo spaccio del Caseificio Sociale di Casapesenna

L’antropologa Elisabetta Moro, curatrice scientifica del progetto, docente dell'Università Suor Orsola Benincasa e della Federico II di Napoli, ha sottolineato come l'esperienza turistica non possa esaurirsi nella visita ai monumenti e ai luoghi simbolici, ma debba prevedere l'incontro con le persone e le loro storie. «Praesentia nasce dalla convinzione che dietro ogni luogo ci siano delle persone e delle storie che meritano di essere conosciute. Il turista non deve soltanto visitare monumenti o ammirare un paesaggio, deve poter incontrare le comunità e vivere un'esperienza di relazione. Non vogliamo alimentare fenomeni di sovraffollamento turistico, ma invitare a scoprire anche le aree interne della Campania, ricchissime di patrimonio culturale, tradizioni gastronomiche e storie straordinarie. La Via Lattea che abbiamo raccontato ad Aversa è proprio questo: un prodotto simbolo della nostra identità che diventa occasione per parlare di storia, scienza, persone e cultura», ha detto la professoressa Elisabetta Moro.

Mozzarella, Asprinio e cucina casertana protagonisti dello showcooking

La giornata è proseguita con lo showcooking condotto dalla giornalista enogastronomica Monica Piscitelli, che ha visto protagonisti due interpreti della cucina casertana. Gabriele Fusco, di Radis Trattoria Moderna di San Prisco, ha proposto la “Mozzarella in carrozza risciò con intingolo di puttanesca e olive tifatine”, abbinata al Trentapioli Asprinio d'Aversa Doc Brut 2025 fatto da Salvatore Martusciello, espressione della tradizionale coltivazione della vite ad alberata. Il nome Trentapioli sta a ricordare la scala utilizzata per salire sull’alberata: alta 15 metri e formata da circa 30 pioli.

Mozzarella in carrozza risciò con intingolo di puttanesca e olive tifatine

Antonio Pagliuca, chef del ristorante Peculiare di Aversa, ha presentato “La ricchezza”, una terrina di maiale nero casertano, Asprinio d'Aversa Doc e Mela Annurca Igp. Molto apprezzato l’olio extravergine di oliva Terre Aurunche Dop che, secondo il disciplinare di produzione, richiede l’impiego di olive provenienti per almeno il 70% dalla cultivar “Sessana”, originaria della zona di produzione. Le eventuali cultivar minori previste sono Corniola, Itrana e Tonacella.

“La ricchezza”, una terrina di maiale nero casertano, Asprinio d'Aversa Doc e Mela Annurca Igp.