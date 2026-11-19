GAMBERO ROSSO
Pasticcerie italiane 2027: 639 insegne premiate, 39 con le Tre Torte
La guida Gambero Rosso 2027 seleziona 639 pasticcerie italiane, con 73 nuovi ingressi e 39 insegne premiate con le Tre Torte. Il riconoscimento Pasticceria dell’Anno va per la prima volta a Pietro Macellaro, pasticcere cilentano di Piaggine. Tra le novità anche sei nuovi ingressi al vertice, premi speciali e cinque maestri che hanno segnato la storia del settore: Massari, Zoia, Fabbri, Sacchetti e Assenza
Indice
- 1Tre Torte, sei nuovi ingressi tra le migliori pasticcerie italiane
- 2Da Danny Zazzini a Loretta Fanella, i premi speciali della guida
- 3Le migliori pasticcerie d'Italia 2027: i premi speciali
- 4I cinque maestri che hanno segnato la storia della pasticceria italiana
- 5Le 39 pasticcerie Tre Torte del Gambero Rosso 2027
Sono 639 le pasticcerie italiane selezionate dalla guida Le Migliori Pasticcerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, con 73 nuovi ingressi e 39 insegne che raggiungono il massimo riconoscimento delle Tre Torte. La nuova edizione, presentata a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme (BO), introduce anche il premio Pasticceria dell’Anno, assegnato per la prima volta alla Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine, in provincia di Salerno. La pubblicazione, realizzata in collaborazione con Club Kavè, arriva in libreria con una veste rinnovata e una novità sul fronte della consultazione: la guida è disponibile anche in formato digitale gratuito, previa registrazione. Il cambiamento riguarda anche il sistema di valutazione. Dopo quindici anni di voti espressi in centesimi, il Gambero Rosso adotta una scala basata esclusivamente sulle Torte, da una a tre, per identificare i diversi livelli di riconoscimento.
Tre Torte, sei nuovi ingressi tra le migliori pasticcerie italiane
Sono 39 le insegne che conquistano le Tre Torte, il massimo punteggio previsto dalla guida. Di queste, sei entrano per la prima volta nel gruppo di testa, affiancando le pasticcerie già premiate nelle precedenti edizioni. Le new entry sono Tisti Pasticceria & Tea Room di Domodossola (Vb), Antoniazzi di Bagnolo San Vito (Mn), Maritani di Staranzano (Go), Regina di Quadri a Bologna, Patalani a Viareggio (Lu) e Tommaso Foglia a Nola (Na). Quest’ultima entra direttamente al vertice della selezione, senza passaggi intermedi.
Le altre 33 insegne confermano il riconoscimento ottenuto in passato. Tra queste figurano nomi di riferimento della pasticceria italiana come Dalmasso, Biasetto, Sal De Riso e Luca Mannori, insieme alla Pasticceria Veneto di Iginio Massari, recentemente interessata da un intervento di restyling. La classifica fotografa un settore in cui convivono realtà consolidate e nuove esperienze professionali, con una selezione che comprende sia insegne storiche sia attività che stanno costruendo la propria identità.
Da Danny Zazzini a Loretta Fanella, i premi speciali della guida
Accanto alle Tre Torte, la guida dedica spazio ai professionisti emergenti e alle trasformazioni che interessano il comparto. Il riconoscimento di Pasticcere Emergente va a Danny Zazzini di Moer - Alta Pasticceria e Gelato, a Lanciano (CH), mentre il premio Novità dell’Anno viene assegnato a Loretta Fanella, a Livorno. La pasticceria salata trova spazio con due insegne: Le Levain a Roma e Dolciarte ad Avellino, quest’ultima già presente nel gruppo delle Tre Torte. Un riconoscimento che porta l'attenzione su un segmento che amplia il campo di attività delle pasticcerie, andando oltre la produzione dolce e intercettando nuove occasioni di consumo.
Le migliori pasticcerie d'Italia 2027: i premi speciali
- Pasticceria dell’Anno: Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (SA).
- Pasticcere Emergente: Danny Zazzini - Moer, Alta Pasticceria e Gelato, Lanciano (CH).
- Novità dell’Anno: Loretta Fanella - Livorno.
- Pasticceria salata: Le Levain - Roma e Dolciarte - Avellino.
- Pasticceria e territorio: Pietro Romanengo fu Stefano - Genova e Oscar 1965 - Palermo.
- Pasticceri che hanno fatto la storia: Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza.
Il rapporto tra pasticceria e territorio è invece al centro di un altro premio speciale, assegnato alla storica Pietro Romanengo fu Stefano di Genova e a Oscar 1965 di Palermo. La guida comprende inoltre una selezione dedicata ai migliori pastry chef, professionisti che operano nella ristorazione e contribuiscono allo sviluppo della proposta dessert nei ristoranti.
I cinque maestri che hanno segnato la storia della pasticceria italiana
Per celebrare il quarantesimo anniversario del Gambero Rosso, l'edizione 2027 introduce anche il riconoscimento Pasticceri che hanno fatto la storia. Sono cinque i professionisti individuati per il contributo dato all'evoluzione del settore: Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza. Cinque percorsi differenti, accomunati da un ruolo riconosciuto nella crescita della pasticceria italiana, tra ricerca tecnica, formazione e valorizzazione delle materie prime. Un riconoscimento che affianca alla fotografia del settore contemporaneo il lavoro di chi ne ha contribuito a definire linguaggi e competenze.
Le 39 pasticcerie Tre Torte del Gambero Rosso 2027
Ecco le 39 pasticcerie premiate con le Tre Torte del Gambero Rosso (in corsivo le nuove insegne, ndr):
Piemonte
- Dalmasso - Avigliana (TO)
- Tisti Pasticceria & Tea Room - Domodossola (VB)
- Fabrizio Galla - San Sebastiano da Po (TO)
Lombardia
- Besuschio - Abbiategrasso (MI)
- Antoniazzi - Bagnolo San Vito (MN)
- Caffè Cavour 1880 - Bergamo
- Pasticceria Veneto - Brescia
- Pasticceria Roberto - Erbusco (BS)
- Alessandro Servida - Milano
- Ernst Knam - Milano
- Fusto Milano - Milano
- Dolce Reale - Montichiari (BS)
- Cortinovis - Ranica (BG)
Veneto
- Biasetto - Padova
- Pasticceria Marisa - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Trentino-Alto Adige
- Acherer Patisserie.Blumen - Brunico (BZ)
Friuli-Venezia Giulia
- Maritani - Staranzano (GO)
Emilia-Romagna
- Gino Fabbri Pasticcere - Bologna
- Regina di Quadri - Bologna
Toscana
- Luca Mannori - Prato
- Nuovo Mondo - Prato
- Patalani - Viareggio (LU)
Lazio
- Gruè - Roma
- Walter Musco - Roma
- Belle Hélène - Tarquinia (VT)
Campania
- Pansa - Amalfi (SA)
- Dolciarte - Avellino
- Sal De Riso Costa d'Amalfi - Minori (SA)
- Maison Manilia - Montesano sulla Marcellana (SA)
- Pasquale Marigliano - Nola (NA)
- Tommaso Foglia - Nola (NA)
- Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (SA)
- Pepe Mastro Dolciere - Sant'Egidio del Monte Albino (SA)
Puglia
- Arte Bianca - Parabita (LE)
Basilicata
- Tiri Bakery & Caffè - Potenza
Sicilia
- Pasticceria Palazzolo - Cinisi (PA)
- Caffè Sicilia - Noto (SR)
- Sciampagna - Palermo
Sardegna
- Ditrizio Pasticceria - Cagliari