Sono 639 le pasticcerie italiane selezionate dalla guida Le Migliori Pasticcerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, con 73 nuovi ingressi e 39 insegne che raggiungono il massimo riconoscimento delle Tre Torte. La nuova edizione, presentata a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme (BO), introduce anche il premio Pasticceria dell’Anno, assegnato per la prima volta alla Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine, in provincia di Salerno. La pubblicazione, realizzata in collaborazione con Club Kavè, arriva in libreria con una veste rinnovata e una novità sul fronte della consultazione: la guida è disponibile anche in formato digitale gratuito, previa registrazione. Il cambiamento riguarda anche il sistema di valutazione. Dopo quindici anni di voti espressi in centesimi, il Gambero Rosso adotta una scala basata esclusivamente sulle Torte, da una a tre, per identificare i diversi livelli di riconoscimento.

Pasticcerie italiane 2027, 639 nella guida Gambero Rosso: 39 con le Tre Torte

Tre Torte, sei nuovi ingressi tra le migliori pasticcerie italiane

Sono 39 le insegne che conquistano le Tre Torte, il massimo punteggio previsto dalla guida. Di queste, sei entrano per la prima volta nel gruppo di testa, affiancando le pasticcerie già premiate nelle precedenti edizioni. Le new entry sono Tisti Pasticceria & Tea Room di Domodossola (Vb), Antoniazzi di Bagnolo San Vito (Mn), Maritani di Staranzano (Go), Regina di Quadri a Bologna, Patalani a Viareggio (Lu) e Tommaso Foglia a Nola (Na). Quest’ultima entra direttamente al vertice della selezione, senza passaggi intermedi. Le altre 33 insegne confermano il riconoscimento ottenuto in passato. Tra queste figurano nomi di riferimento della pasticceria italiana come Dalmasso, Biasetto, Sal De Riso e Luca Mannori, insieme alla Pasticceria Veneto di Iginio Massari, recentemente interessata da un intervento di restyling. La classifica fotografa un settore in cui convivono realtà consolidate e nuove esperienze professionali, con una selezione che comprende sia insegne storiche sia attività che stanno costruendo la propria identità.

Da Danny Zazzini a Loretta Fanella, i premi speciali della guida

Accanto alle Tre Torte, la guida dedica spazio ai professionisti emergenti e alle trasformazioni che interessano il comparto. Il riconoscimento di Pasticcere Emergente va a Danny Zazzini di Moer - Alta Pasticceria e Gelato, a Lanciano (CH), mentre il premio Novità dell’Anno viene assegnato a Loretta Fanella, a Livorno. La pasticceria salata trova spazio con due insegne: Le Levain a Roma e Dolciarte ad Avellino, quest’ultima già presente nel gruppo delle Tre Torte. Un riconoscimento che porta l'attenzione su un segmento che amplia il campo di attività delle pasticcerie, andando oltre la produzione dolce e intercettando nuove occasioni di consumo.

Le migliori pasticcerie d'Italia 2027: i premi speciali Pasticceria dell’Anno: Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (SA).

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (SA). Pasticcere Emergente: Danny Zazzini - Moer, Alta Pasticceria e Gelato, Lanciano (CH).

Danny Zazzini - Moer, Alta Pasticceria e Gelato, Lanciano (CH). Novità dell’Anno: Loretta Fanella - Livorno.

Loretta Fanella - Livorno. Pasticceria salata: Le Levain - Roma e Dolciarte - Avellino.

Le Levain - Roma e Dolciarte - Avellino. Pasticceria e territorio: Pietro Romanengo fu Stefano - Genova e Oscar 1965 - Palermo.

Pietro Romanengo fu Stefano - Genova e Oscar 1965 - Palermo. Pasticceri che hanno fatto la storia: Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza.

Le migliori pasticcerie d'Italia 2027: i premi speciali Pasticceria dell’Anno: Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (SA). Pasticcere Emergente: Danny Zazzini - Moer, Alta Pasticceria e Gelato, Lanciano (CH). Novità dell’Anno: Loretta Fanella - Livorno. Pasticceria salata: Le Levain - Roma e Dolciarte - Avellino. Pasticceria e territorio: Pietro Romanengo fu Stefano - Genova e Oscar 1965 - Palermo. Pasticceri che hanno fatto la storia: Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza.

Il rapporto tra pasticceria e territorio è invece al centro di un altro premio speciale, assegnato alla storica Pietro Romanengo fu Stefano di Genova e a Oscar 1965 di Palermo. La guida comprende inoltre una selezione dedicata ai migliori pastry chef, professionisti che operano nella ristorazione e contribuiscono allo sviluppo della proposta dessert nei ristoranti.

I cinque maestri che hanno segnato la storia della pasticceria italiana

Per celebrare il quarantesimo anniversario del Gambero Rosso, l'edizione 2027 introduce anche il riconoscimento Pasticceri che hanno fatto la storia. Sono cinque i professionisti individuati per il contributo dato all'evoluzione del settore: Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza. Cinque percorsi differenti, accomunati da un ruolo riconosciuto nella crescita della pasticceria italiana, tra ricerca tecnica, formazione e valorizzazione delle materie prime. Un riconoscimento che affianca alla fotografia del settore contemporaneo il lavoro di chi ne ha contribuito a definire linguaggi e competenze.

Le 39 pasticcerie Tre Torte del Gambero Rosso 2027

Ecco le 39 pasticcerie premiate con le Tre Torte del Gambero Rosso (in corsivo le nuove insegne, ndr):

Piemonte

Dalmasso - Avigliana (TO)

Tisti Pasticceria & Tea Room - Domodossola (VB)

Fabrizio Galla - San Sebastiano da Po (TO)

Lombardia

Besuschio - Abbiategrasso (MI)

Antoniazzi - Bagnolo San Vito (MN)

Caffè Cavour 1880 - Bergamo

Pasticceria Veneto - Brescia

Pasticceria Roberto - Erbusco (BS)

Alessandro Servida - Milano

Ernst Knam - Milano

Fusto Milano - Milano

Dolce Reale - Montichiari (BS)

Cortinovis - Ranica (BG)

Veneto

Biasetto - Padova

Pasticceria Marisa - San Giorgio delle Pertiche (PD)

Trentino-Alto Adige

Acherer Patisserie.Blumen - Brunico (BZ)

Friuli-Venezia Giulia

Maritani - Staranzano (GO)

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere - Bologna

Regina di Quadri - Bologna

Toscana

Luca Mannori - Prato

Nuovo Mondo - Prato

Patalani - Viareggio (LU)

Lazio

Gruè - Roma

Walter Musco - Roma

Belle Hélène - Tarquinia (VT)

Campania

Pansa - Amalfi (SA)

Dolciarte - Avellino

Sal De Riso Costa d'Amalfi - Minori (SA)

Maison Manilia - Montesano sulla Marcellana (SA)

Pasquale Marigliano - Nola (NA)

Tommaso Foglia - Nola (NA)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (SA)

Pepe Mastro Dolciere - Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

Puglia

Arte Bianca - Parabita (LE)

Basilicata

Tiri Bakery & Caffè - Potenza

Sicilia

Pasticceria Palazzolo - Cinisi (PA)

Caffè Sicilia - Noto (SR)

Sciampagna - Palermo

Sardegna