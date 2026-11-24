Digitalizzare gli acquisti, controllare i prezzi e ridurre il tempo dedicato ai documenti: è la sfida su cui lavora DigiHoreca, startup nata in Romagna dall’iniziativa di quattro ventiquattrenni con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra operatori Horeca e fornitori. A guidare il progetto ci sono Nathan Casadei, co-founder e terza generazione di una famiglia di albergatori di Gatteo a Mare (Fc), affiancato da Alessandro Desolda (sviluppo software e architetture), Filippo Passerini (AI e Computer Vision) e Filippo Massari (area commerciale e clienti). «Sono nato e cresciuto dentro le dinamiche organizzative e gestionali delle strutture dell’ospitalità», spiega Casadei. Prima di scrivere una riga di codice, il team ha intervistato oltre 500 operatori, individuando un nodo ricorrente: gran parte degli acquisti viaggia ancora su carta, fogli di calcolo e verifiche manuali che sottraggono ore alla gestione e impediscono di avere il polso reale dei costi.

Fatture e documenti diventano dati per controllare gli acquisti

Tracker è la piattaforma sviluppata da DigiHoreca per acquisire e organizzare in formato digitale i documenti di acquisto. Accessibile via web, permette di fotografare con lo smartphone fatture, documenti di trasporto e altri documenti cartacei. Il sistema riconosce i contenuti, estrae le informazioni e le rende consultabili in formato digitale. Attraverso strumenti di intelligenza artificiale, la piattaforma identifica fornitori, prodotti, quantità, provenienze e scadenze, alimentando un catalogo e uno storico degli acquisti. I dati raccolti possono essere utilizzati per confrontare i prezzi delle referenze nel tempo e le condizioni applicate dai diversi fornitori, facendo emergere eventuali variazioni. A differenza dei gestionali di magazzino e food cost che richiedono un inserimento manuale strutturato, il sistema parte dai documenti già utilizzati nell'attività quotidiana: l'operatore fotografa la fattura o il documento di trasporto al momento della consegna, mentre l'estrazione delle informazioni avviene automaticamente.

Il co-founder di DigiHoreca Nathan Casadei tra gli altri co-founder Filippo Passerini (a sinistra) e Alessandro Desolda

Il problema, spiega Casadei, non riguarda soltanto la conoscenza della spesa complessiva, ma anche la possibilità di verificare come cambiano i prezzi e se gli aumenti applicati dai fornitori siano stati comunicati. «Magari l’aumento è soltanto del 2%, ma non era stato segnalato. Non tutte le anomalie hanno un’incidenza tale da richiedere un intervento immediato, però è importante che l’operatore ne sia a conoscenza», osserva. Lo storico delle referenze permette di ricostruire le variazioni, mentre i documenti archiviati possono essere utilizzati per elaborare report mensili o stagionali e avere un quadro degli acquisti. Per le imprese che gestiscono più strutture è prevista anche la possibilità di utilizzare un account principale, mantenendo separati i dati delle singole attività. Rimane invece da completare il collegamento con il cassetto fiscale e con i flussi delle fatture elettroniche in formato XML. Per questa integrazione DigiHoreca è alla ricerca di interlocutori e partner nell'ambito dei servizi contabili.

I primi test: prezzi non comunicati e meno tempo per i controlli

I primi numeri disponibili arrivano da un progetto pilota che ha coinvolto dieci clienti. Nel corso della sperimentazione sono stati analizzati 3.500 documenti, 21mila referenze e 700 fornitori. Dall'elaborazione dei dati sono emerse 250 variazioni di prezzo che, secondo quanto rilevato dalla startup, non erano state comunicate agli operatori. Il campione è ancora circoscritto, ma offre un primo riscontro sulle difficoltà che possono emergere quando i prezzi vengono verificati manualmente. Un altro dato riguarda il tempo necessario per confrontare i documenti. Secondo le rilevazioni effettuate durante il primo test, un'attività che poteva richiedere circa due ore al giorno è scesa a una verifica di una quindicina di minuti, con una riduzione vicina all'80%. Si tratta di un risultato riferito alle imprese coinvolte nella sperimentazione, non ancora generalizzabile all'intero settore. Un secondo ciclo di test è tuttora in corso e non ha prodotto risultati consolidati.

Tracker è la piattaforma sviluppata da DigiHoreca per acquisire e organizzare in formato digitale i documenti di acquisto

Il controllo dei prezzi non equivale comunque a scegliere automaticamente il fornitore più economico, come precisa Casadei: «Il prezzo più basso non è necessariamente la dimostrazione di un prodotto eccellente: non si può valutare un fornitore soltanto in base al prezzo». Qualità dei prodotti, puntualità delle consegne e affidabilità del servizio restano criteri importanti per un ristorante o un albergo. Il confronto dei dati può far emergere differenze e variazioni, ma la valutazione delle condizioni complessive e la scelta del fornitore rimangono responsabilità dell'impresa.

L'intelligenza artificiale deve aiutare il lavoro, non sostituire le competenze

Tra gli sviluppi allo studio ci sono nuove funzioni di analisi dei costi. DigiHoreca sta valutando la possibilità di organizzare le informazioni per centri di costo e di integrare dati relativi anche alle utenze e al personale, per ricostruire una parte più ampia delle spese aziendali. Un altro ambito riguarda la previsione dei consumi, attraverso l'incrocio tra gli acquisti e informazioni come presenze e coperti. In prospettiva, questi dati potrebbero essere utilizzati per programmare gli approvvigionamenti e contenere gli sprechi. Si tratta tuttavia di funzioni ancora da sviluppare, la cui utilità dipenderà anche dalla completezza e dall'affidabilità delle informazioni disponibili. La gestione dei dati pone inoltre questioni di riservatezza, soprattutto quando si tratta di informazioni commerciali e finanziarie. Secondo quanto riferito dalla startup, Tracker utilizza account con database distinti per mantenere separati i dati delle diverse attività, che non vengono impiegati per addestrare modelli di terzi.

Receiver, la digitalizzazione arriva anche ai distributori

Il lavoro di DigiHoreca riguarda anche il versante dei fornitori. Con Receiver, la startup sta sviluppando uno strumento rivolto ai distributori per raccogliere e gestire gli ordini ricevuti attraverso canali differenti: telefonate, email, WhatsApp e messaggi vocali. «Oggi capita che l'agente riceva un ordine al telefono o su WhatsApp e poi debba trascriverlo nel gestionale», racconta Casadei. Un passaggio che richiede tempo e può generare errori, soprattutto quando le richieste vengono formulate in modo informale. Un cliente, per esempio, può chiedere semplicemente di ricevere «le mozzarelle dell'altra volta». Per gestire una richiesta di questo tipo, il sistema deve confrontarla con lo storico degli ordini e con le informazioni presenti nella scheda cliente, individuando la referenza corretta, compresi marca e formato. Receiver punta quindi a interpretare le richieste e a preparare gli ordini per i gestionali utilizzati dai distributori.

L'introduzione di nuovi strumenti digitali nelle imprese Horeca richiede formazione e procedure compatibili con i ritmi di lavoro quotidiani

Il progetto è ancora in fase di validazione: il gruppo ha raccolto i riscontri di una quarantina di operatori della distribuzione, in particolare in Romagna. Secondo Casadei, l'introduzione di questi strumenti dovrebbe ridurre il tempo che gli agenti dedicano alla trascrizione degli ordini, lasciando più spazio all'attività commerciale e al rapporto con i clienti. «Vogliamo automatizzare un’operazione che oggi li tiene vincolati alla scrivania: se non devono più preoccuparsi dell’inserimento manuale, possono tornare sul campo», spiega. Anche in questo caso, resta da verificare quanto il sistema riuscirà a interpretare correttamente richieste formulate in modo diverso e a integrarsi con le procedure e i software già utilizzati dalle aziende.

Il costo della tecnologia e la sfida dell'adozione