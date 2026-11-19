Sprechi alimentari ridotti del 15-20%, consumi energetici diminuiti di circa il 20% e tempi dedicati ad alcune attività operative abbattuti del 30%. Sono i risultati ottenuti nelle cucine del 5 stelle “Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast”, a Ravello (Sa), grazie all'introduzione di strumenti tecnologici e a una diversa organizzazione del lavoro. Numeri che raccontano quanto la digitalizzazione possa incidere sulla gestione di una cucina professionale, soprattutto in un periodo in cui l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi operativi impone alle imprese della ristorazione un controllo sempre più attento delle risorse. Non si tratta soltanto di utilizzare attrezzature più moderne, ma di conoscere con precisione quanto si acquista, quanto si consuma e quanto si spreca, trasformando i dati in decisioni quotidiane. Un approccio che permette di migliorare l'efficienza economica senza necessariamente intervenire sulla proposta gastronomica.

L'hotel Caruso di Ravello (Sa)

Dalla gestione delle scorte alla tracciabilità degli alimenti

A spiegare come si sia arrivati a questi risultati è Armando Aristarco, executive chef dell'hotel, che ospita anche il ristorante fine dining Il Pantaleone, tornato al Caruso nel 2023 dopo una lunga esperienza professionale fra Italia, Medio Oriente e Asia. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il modo in cui vengono gestite le informazioni, che in passato richiedevano controlli manuali e molto tempo da parte del personale. Oggi, invece, i software gestionali permettono di monitorare gli acquisti, verificare le giacenze e programmare gli ordini con maggiore precisione. È il caso, per esempio, di “Workday”, utilizzato per consultare lo storico degli approvvigionamenti, e di “Avery Dennison AD Ops”, una piattaforma che facilita la tracciabilità degli alimenti attraverso l'etichettatura digitale. In questo modo, diventa più semplice controllare ingredienti e scadenze, con vantaggi anche per la sicurezza alimentare. Si parla dunque soprattutto di digitalizzazione, più che di automazione vera e propria («non siamo certo McDonald’s: mi considero ancora un artigiano e credo che la cucina debba mantenere questa sua dimensione» ci ha detto Aristarco), poiché gli strumenti tecnologici intervengono principalmente nella gestione e nell'organizzazione delle attività, mentre la preparazione dei piatti continua a valorizzare la manualità e l'esperienza della brigata.

Armando Aristarco, executive chef dell'hotel Caruso

Meno consumi, meno plastica e maggiore controllo dei costi

Il miglioramento della gestione si riflette anche sui consumi, che al Caruso vengono monitorati attraverso contatori separati per le diverse cucine. Questo controllo ha favorito una programmazione più attenta delle attrezzature, per esempio attraverso l'utilizzo di un unico forno per più preparazioni compatibili, anziché mantenerne accesi diversi contemporaneamente. Un altro intervento ha riguardato la plastica utilizzata per conservare gli alimenti. Tra il 2023 e il 2026 gli acquisti di pellicola sono diminuiti del 35%, soprattutto grazie all'introduzione di coperchi riutilizzabili per i contenitori. In questo caso, la tecnologia ha consentito di verificare il risparmio attraverso i dati degli acquisti, mentre il risultato è arrivato da una scelta organizzativa. Anche abbattitori, sottovuoto e forni programmabili hanno contribuito a cambiare le modalità di produzione, perché permettono di concentrare alcune lavorazioni in giornate prestabilite. Una gestione più precisa delle materie prime aiuta inoltre a contenere il food cost, che la struttura punta a mantenere tra il 28% e il 32%, pur in presenza di prezzi d'acquisto più elevati.

Un angolo della sala del ristorante Il Pantaleone dell'hotel Caruso

Una brigata più efficiente e orari di lavoro più sostenibili

Accanto ai risultati economici e ambientali, c'è poi un cambiamento che riguarda direttamente il lavoro della brigata. La possibilità di pianificare le preparazioni con maggiore anticipo ha ridotto la necessità di ripetere quotidianamente alcune operazioni, con effetti sull'organizzazione dei turni. Un esempio riguarda il pesce, che oggi viene ricevuto e lavorato in due giornate settimanali, anziché prevedere consegne e preparazioni ogni giorno. Secondo Aristarco, rispetto a circa 10 anni fa, le cucine dell'hotel riescono a gestire quasi il doppio dei coperti con un organico sostanzialmente invariato. Allo stesso tempo, la diversa distribuzione delle attività ha contribuito a superare giornate lavorative che in passato potevano oltrepassare le 16 ore, a favore di orari più sostenibili. È un percorso che si inserisce nell'impegno ambientale della struttura, riconosciuto dalle certificazioni “EarthCheck Silver” e dalle tre stelle “Food Made Good”. Ma soprattutto dimostra come l'innovazione, quando è accompagnata da investimenti e scelte organizzative, possa migliorare il funzionamento di una cucina senza snaturarne l'identità. Di questi cambiamenti, dei risultati raggiunti e delle difficoltà ancora presenti abbiamo parlato direttamente con lo chef.

L'intervista allo chef Armando Aristarco Lo chef Armando Aristarco Quali strumenti tecnologici utilizzate oggi nelle cucine del Caruso e quali attività vi permettono di gestire? “Utilizziamo software gestionali per monitorare acquisti, scorte e produzione, oltre a forni connessi, abbattitori e attrezzature per il sottovuoto. Abbiamo inoltre installato contatori separati nelle diverse cucine, così da controllare con maggiore precisione i consumi di acqua ed energia. L'obiettivo è migliorare l'efficienza operativa e mantenere elevati standard qualitativi” Dalla digitalizzazione al controllo del food cost Rispetto al passato, quali attività sono diventate più semplici e quanto tempo riuscite a risparmiare? “Abbiamo ridotto di circa il 30% il tempo dedicato ad alcune attività operative. Un esempio è l'etichettatura degli alimenti, che prima veniva svolta manualmente. Oggi utilizziamo Avery Dennison AD Ops, un sistema digitale che permette di gestire le informazioni relative a ingredienti, allergeni, lotti di produzione e scadenze. Questo facilita la tracciabilità, riduce il rischio di errori e rende più rapidi i controlli. Anche la pianificazione della produzione è diventata più precisa, perché possiamo incrociare le giacenze con i flussi degli ospiti.” Questa maggiore precisione quanto incide sul food cost, soprattutto considerando l'aumento dei prezzi delle materie prime? “Il nostro obiettivo è mantenere il food cost indicativamente tra il 28% e il 32%, senza compromettere la qualità dei prodotti. Attraverso Workday possiamo monitorare gli acquisti, gli inventari e i consumi, verificando anche lo storico degli approvvigionamenti. Questo ci aiuta a programmare gli ordini in base alle necessità effettive e a intervenire tempestivamente quando rileviamo delle inefficienze. I dati sono diventati uno strumento fondamentale per prendere decisioni quotidiane, dalle quantità da acquistare fino alle porzioni da preparare.” Sprechi alimentari e consumi: i risultati raggiunti Una gestione più attenta delle scorte si traduce anche in una riduzione degli sprechi alimentari? “Sì, abbiamo registrato una diminuzione degli sprechi alimentari di circa il 15-20%. Il risultato deriva soprattutto da una programmazione più precisa degli acquisti e della produzione, oltre che da un maggiore controllo delle scadenze e della rotazione dei prodotti. Conoscere le giacenze ci permette di evitare approvvigionamenti non necessari e di utilizzare meglio le materie prime disponibili.” Una gestione più precisa di acquisti, scorte e scadenze ha ridotto gli sprechi alimentari del 15-20% In una struttura alberghiera, dove le presenze possono variare, come utilizzate concretamente queste informazioni per organizzare la produzione? “Un esempio riguarda la mensa del personale. Attraverso il sistema di rilevazione delle presenze sappiamo quante persone sono effettivamente in struttura e possiamo regolare di conseguenza le quantità da preparare. Se ci sono 88 dipendenti, cuciniamo per 88 persone. Prima dovevamo procedere per approssimazione, magari preparando per 80 o 100, con il rischio di produrre troppo oppure troppo poco. Lo stesso principio viene applicato alla programmazione dei servizi per gli ospiti: conoscere in anticipo i volumi ci permette di organizzare meglio il lavoro.” Oltre agli sprechi alimentari, quali risultati avete ottenuto sul fronte dei consumi energetici e della sostenibilità? “Grazie al monitoraggio e a una diversa organizzazione delle attività abbiamo ridotto i consumi energetici di circa il 20%. Per esempio, cerchiamo di concentrare più preparazioni compatibili nello stesso forno, anziché tenerne accesi diversi contemporaneamente. Abbiamo coinvolto anche il personale nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, prevedendo un incentivo di 200 euro per ciascun dipendente. Un altro intervento ha riguardato la pellicola alimentare: introducendo coperchi riutilizzabili, tra il 2023 e il 2026 ne abbiamo ridotto gli acquisti del 35%. Questo percorso si inserisce nell'impegno della struttura per la sostenibilità, riconosciuto dalle certificazioni EarthCheck Silver e dalle tre stelle Food Made Good.” L'organizzazione della brigata e il futuro della cucina Queste innovazioni hanno modificato anche il modo di preparare i piatti? “Non abbiamo cambiato l'identità dei nostri menu, ma abbiamo migliorato l'organizzazione della produzione. Grazie agli abbattitori e al sottovuoto possiamo concentrare alcune lavorazioni in giornate prestabilite, rispettando le corrette procedure di conservazione. Una crema di carote, per esempio, che prima preparavamo tre volte alla settimana, oggi possiamo produrla una sola volta. Anche il pesce viene ricevuto e lavorato in due giornate settimanali, anziché ogni giorno. Questo ci permette di ridurre le operazioni ripetitive, utilizzare meglio le attrezzature e programmare con maggiore precisione il lavoro della brigata.” E proprio per la brigata, quali benefici ha portato questa diversa organizzazione? “Uno dei risultati più importanti riguarda la qualità del lavoro. In passato poteva capitare di affrontare giornate anche di 16 ore, mentre oggi riusciamo a organizzare turni più regolari e sostenibili. Rispetto a circa dieci anni fa, inoltre, gestiamo quasi il doppio dei coperti con un organico sostanzialmente invariato. La tecnologia ci permette di dedicare meno tempo alle attività ripetitive e di concentrarci maggiormente sulla preparazione dei piatti. Questo ha effetti positivi anche sull'equilibrio tra vita professionale e personale.” Grazie alla tecnologia, la brigata gestisce quasi il doppio dei coperti con turni più sostenibili Guardando al futuro, quale ruolo avranno le nuove tecnologie nelle cucine professionali e come potranno convivere con la tradizione? “Credo che la tecnologia avrà un ruolo sempre più importante nella gestione degli acquisti, nella programmazione della produzione e nel controllo dei consumi. Al Caruso, però, parliamo soprattutto di digitalizzazione, più che di automazione vera e propria. Non siamo McDonald's: mi ritengo ancora un artigiano. Gli strumenti tecnologici ci aiutano a organizzare meglio il lavoro, ma la preparazione dei piatti resta legata all'esperienza e alla manualità della brigata. È questo il principio alla base di Antiqua Cucina Nova, la mia filosofia che unisce tradizione e tecniche contemporanee.”

Chi è Armando Aristarco, executive chef del Caruso di Ravello