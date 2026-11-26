L’industria alberghiera genera 54,1 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 2,7% del Pil italiano, e sostiene 643mila unità di lavoro. Numeri che, secondo Confindustria Alberghi, non trovano ancora un adeguato riscontro nelle politiche pubbliche. Dall’Assemblea annuale dell’associazione, riunita a Roma nella sede del Cnel, arriva la richiesta al Governo di una strategia di lungo periodo: un Piano decennale per l’ospitalità, incentivi per il lavoro, semplificazioni amministrative e regole più chiare per gli affitti brevi. Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il presidente del Cnel Renato Brunetta, c’è il ruolo economico degli alberghi e la necessità di superare una visione del turismo concentrata soltanto sulla crescita di arrivi e presenze. La richiesta è di considerare l’ospitalità come un comparto industriale, con esigenze di investimento, occupazione e programmazione che richiedono politiche coerenti nel tempo.

Alberghi, 54,1 miliardi di valore aggiunto e un effetto moltiplicatore sulle filiere

A fornire la base economica delle proposte è lo studio «Il valore che resta. L’industria alberghiera per territori, sviluppo e comunità», realizzato dal Centro Studi Confindustria. In Italia operano 21.630 imprese alberghiere, per un totale di 33.281 esercizi, che generano complessivamente 54,1 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalenti al 2,7% del Pil, e 643mila unità di lavoro. Il contributo non si esaurisce nell'attività delle strutture ricettive. Per ogni euro prodotto dagli alberghi se ne generano altri 1,65 attraverso le filiere del made in Italy e l’indotto. Il comparto concentra inoltre il 77% del valore aggiunto dei servizi di alloggio e il 71% degli occupati.

Gli alberghi rappresentano una componente rilevante dell'economia italiana: il comparto genera 54,1 miliardi di euro di valore aggiunto e sostiene 643mila unità di lavoro

Piano decennale e semplificazioni per sostenere gli investimenti

La prima richiesta riguarda la programmazione. Gli investimenti alberghieri hanno tempi di ritorno lunghi e richiedono decisioni che possono impegnare le imprese per periodi compresi tra cinque e vent’anni. Per questo Confindustria Alberghi propone di avviare nei primi mesi del 2027 un tavolo permanente tra istituzioni e imprese, con l’obiettivo di definire un Piano decennale per l’industria alberghiera. Il progetto dovrebbe coinvolgere diversi ministeri, superando una gestione frammentata delle politiche per il turismo e coordinando gli interventi su infrastrutture, trasporti, lavoro, fiscalità e sviluppo economico.

Lo studio evidenzia anche una differenza nella capacità di generare ricchezza rispetto alle altre forme di ospitalità: ogni notte trascorsa in albergo produce 72 euro di valore aggiunto diretto, contro i 33 euro dell’extra-alberghiero. Il divario arriva a 4,7 volte se il confronto viene effettuato considerando il singolo posto letto. È su questi dati che la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri, ha costruito le richieste rivolte all’Esecutivo. L’associazione segnala una distanza tra il peso economico del settore e le risorse previste per sostenerlo: nella Legge di Bilancio 2027 sarebbero destinati al comparto circa 30 milioni di euro. Accanto alla programmazione, l’associazione chiede un Decreto Semplificazioni e misure immediatamente attuabili senza nuovi stanziamenti, per ridurre gli adempimenti amministrativi e rendere più prevedibili i tempi delle procedure. La stabilità normativa è considerata una condizione necessaria per favorire gli investimenti e accompagnare la riqualificazione delle strutture.

Personale alberghiero, incentivi per ridurre la stagionalità

Il capitale umano rappresenta un altro punto centrale dell’agenda. Negli alberghi l’89% degli occupati è costituito da dipendenti, contro il 51% delle altre strutture ricettive. La retribuzione oraria risulta inoltre superiore del 4,3% rispetto al resto dell’ospitalità e della ristorazione. Il settore presenta una componente femminile pari al 57% e una quota di giovani under 35 del 29%. Resta però difficile reperire le professionalità necessarie: più di un profilo ricercato su due è di difficile reperimento. A questo si aggiunge la concentrazione stagionale dell’attività, con il 52% delle presenze turistiche distribuito tra giugno e settembre.

l reperimento del personale resta una delle principali difficoltà per gli alberghi. Tra le proposte dell'associazione incentivi contributivi, formazione e misure per favorire la continuità occupazionale

Per rendere più attrattivo il lavoro negli alberghi e favorire la continuità occupazionale, Confindustria Alberghi propone di estendere a tutto l’anno il trattamento integrativo del 15% per il lavoro notturno e straordinario festivo, attualmente previsto fino al 30 settembre. Tra le altre misure figurano il potenziamento della detassazione delle mance, la stabilizzazione degli incentivi per gli alloggi destinati ai dipendenti (staff house) e il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze con risorse dedicate al comparto. L’associazione chiede anche sgravi contributivi per favorire la destagionalizzazione, incentivando le strutture ad allungare i periodi di apertura, e la proroga della causale individuale per i contratti a termine. L’obiettivo è rendere meno precario il rapporto tra attività alberghiera e occupazione, sostenendo percorsi professionali che non siano legati esclusivamente ai mesi di maggiore affluenza.

Affitti brevi, il confronto con gli alberghi e le regole per i territori

Il terzo pilastro riguarda il rapporto tra ricettività e comunità locali. I dati Unioncamere-InfoCamere citati da Confindustria Alberghi mostrano una trasformazione del mercato negli ultimi cinque anni: le imprese alberghiere sono diminuite di 1.604 unità, mentre quelle che gestiscono alloggi per soggiorni brevi sono aumentate del 42%, con oltre 13mila attività in più e un totale vicino alle 45mila imprese. Il numero delle aziende che operano negli affitti brevi risulta quindi pari a circa una volta e mezza quello delle imprese alberghiere.

La crescita delle imprese che gestiscono alloggi per soggiorni brevi riapre il confronto con il settore alberghiero sulle regole della ricettività e sull'equilibrio tra turismo e residenzialità

L’associazione non mette in discussione la possibilità per le famiglie di integrare il proprio reddito attraverso la locazione degli immobili, ma chiede di distinguere questa attività dalla gestione professionale degli affitti brevi su larga scala. La proposta è una cornice normativa nazionale che assicuri regole, controlli e obblighi fiscali proporzionati alla dimensione e alla natura dell’attività svolta. Sul fronte del patrimonio immobiliare, viene inoltre richiesta una semplificazione delle procedure per il cambio di destinazione d’uso degli immobili alberghieri dismessi.

Imposta di soggiorno, gli alberghi chiedono il riconoscimento dei costi di riscossione

Tra i temi affrontati c’è anche l’imposta di soggiorno, il cui gettito è passato dai 77 milioni di euro del 2011 a oltre 1,3 miliardi di euro stimati, coinvolgendo più di 1.400 Comuni. Confindustria Alberghi chiede che nella manovra venga riconosciuto agli hotel un aggio per l’attività di riscossione svolta per conto delle amministrazioni comunali, oltre a un rimborso forfettario delle commissioni sostenute per i pagamenti elettronici. L’associazione sollecita inoltre tempi certi per l’entrata in vigore dei regolamenti comunali, così da consentire alle imprese di organizzare correttamente procedure e adempimenti. La questione si inserisce nel più ampio confronto sulla distribuzione dei costi legati alla gestione dei flussi turistici e sui servizi che le strutture ricettive sono chiamate a garantire.

Fabri: «Il successo del turismo non si misura soltanto con arrivi e presenze»

La presidente Elisabetta Fabri ha richiamato la necessità di cambiare prospettiva nella valutazione delle politiche turistiche, spostando l’attenzione dai volumi alla ricchezza effettivamente prodotta e trattenuta nei territori. «L’ospitalità italiana è oggi una vera industria strategica, ma un riconoscimento politico vale solo se si traduce in azioni concrete e visione a lungo termine», ha dichiarato. «Per troppo tempo il successo del turismo si è misurato soltanto con arrivi e presenze: oggi la vera domanda è quanto valore resta nei territori e come migliora la vita di chi li abita».

Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi

Fabri ha collegato il tema della residenzialità alla funzione degli alberghi nella riqualificazione urbana: «Quando una città perde i suoi residenti, perde l’autenticità che i viaggiatori cercano: per questo l’industria alberghiera è parte della soluzione, perché riqualifica gli immobili senza sottrarli alla residenza e crea lavoro stabile». Da qui la richiesta di aprire rapidamente un confronto strutturato con il Governo: «Al Governo chiediamo regole eque, semplificazioni e l’apertura immediata di un tavolo permanente con le istituzioni e le imprese per costruire un Piano decennale dell’ospitalità: serve un percorso continuativo, investimenti, formazione e innovazione per rispondere alle esigenze di mercati e territori in evoluzione».

Politiche industriali e Premi Confindustria Alberghi