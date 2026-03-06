Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Menu Apri login
Manca ormai pochissimo alla consegna del premio Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità, iniziativa promossa da Italia a Tavola in collaborazione con Tipicità Festival (in svolgimento a Fermo dal 6 all'8 marzo) e con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il riconoscimento andrà ad alcune delle più note realtà del panorama agroalimentare e gastronomico italiano con almeno tre generazioni alla guida dell’azienda:  Aceto Balsamico di Modena Giusti, Antica Corte Pallavicina, Antimo Caputo, Dolciaria Loison, Erede Rossi Silvio e Salumificio Ciriaci. La cerimonia avverrà nella giornata di sabato 7 marzo: a premiare le famiglie del cibo italiano sarà il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini.

Nel frattempo, il festival ha preso ufficialmente il via venerdì 6 marzo con il taglio del nastro e con la mostra Cooking Smile che ha inaugurato il padiglione espositivo della 34ª edizione della rassegna che si concluderà domenica 8 marzo. Si tratta di una mostra realizzata da Italia a Tavola a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’umanità Unesco con le opere che già erano state pubblicate sul sito del network editoriale. L’iniziativa era nata con il contributo di alcuni tra i più noti vignettisti italiani, coordinati da Giovanni Beduschi. Attraverso il linguaggio del disegno, i cartoonist raccontano tradizioni, abitudini e cultura del nostro Paese, offrendo uno sguardo originale e ironico sulla cucina italiana, vista come una componente essenziale dello stile di vita che caratterizza l’identità del Paese.

 

I cuochi italiani come ambasciatori di cultura

I nostri cuochi, infatti, sono produttori di cultura, storia, estetica, poesia, valori fondanti dell’Italia. E i nostri ristoranti, soprattutto quelli all’estero, sono le ambasciate del nostro stile di vita, invidiato in tutto il mondo. La sfida sarà unire l’intera Italia in un unico racconto, senza figli e figliastri, partendo ovviamente da quella Dieta Mediterranea che il ministro Francesco Lollobrigida ha messo alla base di un progetto sostenuto da tutto il Paese.

La mostra Cooking Smile di Italia a Tavola
La mostra Cooking Smile di Italia a Tavola

Da tempo in prima fila a sostenere il riconoscimento Unesco, auspicato in anni in cui nessuno ne parlava, c’è ovviamente Italia a Tavola, che da sempre ha fatto della cucina l’emblema dello stile italiano, che ci apre le porte per le esportazioni.

Il taglio del nastro per l'apertura della 34ª edizione di Tipicità
Il taglio del nastro per l'apertura della 34ª edizione di Tipicità

Tipicità, l'edizione 2026

L’edizione 2026 di Tipicità Festival, aperta da Monica Caradonna volto di Linea Verde Italia su Rai 1, si presenta come un grande palcoscenico di eventi da vivere in prima persona. Il programma è ampio e organizzato attorno a quattro principali aree tematiche, pensate per offrire momenti di confronto, racconto e partecipazione. L’Area Congress sarà dedicata ai temi strategici e alle prospettive di sviluppo del territorio, con incontri e approfondimenti che coinvolgeranno istituzioni, imprese e protagonisti del settore. Il Teatro delle Esperienze fungerà invece da spazio aperto e dinamico, dove i territori si racconteranno attraverso presentazioni, degustazioni e momenti di condivisione con il pubblico.

Monica Caradonna, volto di Rai1, ha aperto Tipicità Festival
Monica Caradonna, volto di Rai1, ha aperto Tipicità Festival

All’interno dell’Accademia andranno in scena i live show cooking: qui ingredienti, tecniche e manualità diventeranno strumenti di racconto, mettendo a confronto tradizioni gastronomiche e culture diverse. Novità di questa edizione è la Sala LiFe (Lieviti & Fermenti), un’area interamente dedicata a due elementi fondamentali dell’enogastronomia. Attraverso degustazioni, incontri e dimostrazioni, lo spazio proporrà un viaggio tra fermentazioni, rituali del cibo ed esperienze legate al valore nutrizionale e culturale degli alimenti. Accanto a queste quattro aree principali, il festival sarà animato da numerosi spazi e iniziative promosse da realtà come Confartigianato, CNA, Coldiretti e Copagri, insieme a università, produttori e progetti territoriali che contribuiranno a rendere ancora più ricco il programma della manifestazione.

Le celebrazioni per i 40 anni di Italia a Tavola partono da Tipicità

L’appuntamento di Fermo rappresenta anche il primo momento celebrativo dei 40 anni di Italia a Tavola, anniversario che il network editoriale festeggerà nel corso di tutto il 2026 con una serie di iniziative ed eventi. La scelta di avviare le celebrazioni proprio a Tipicità non è casuale. Il festival marchigiano è da anni uno dei luoghi di incontro tra territori, imprese agroalimentari, ristorazione e cultura del cibo, un contesto in cui il racconto dell’enogastronomia italiana trova spazio insieme alle evoluzioni del settore.

Un premio a sei realtà simbolo della tradizione agroalimentare

Il premio “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” è stato pensato come un richiamo simbolico alla candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, valorizzando quelle famiglie che hanno contribuito a tramandare nel tempo saperi produttivi e identità gastronomiche. L’iniziativa vuole mettere al centro non soltanto i prodotti, ma soprattutto le storie imprenditoriali e familiari che hanno reso possibile la continuità delle filiere alimentari italiane.

Per questa prima edizione saranno premiate sei aziende che rappresentano diversi settori dell’agroalimentare italiano, accomunate da una lunga storia familiare e da un legame consolidato con i territori di origine. Tra le realtà coinvolte figurano Loison, storica pasticceria artigianale di Vicenza: a ritirare il premio ci sarà il titolare Dario Loison.  Antica Corte Pallavicina dei fratelli Spigaroli (Luciano e lo chef Massimo) a Polesine Parmense (Pr), realtà conosciuta per la produzione e la stagionatura di salumi della tradizione emiliana e che sarà presente a Fermo con Luciano. Per Mulino Caputo di Napoli, punto di riferimento nella molitura del grano per il mondo della panificazione e della pizza, a ritirare il premio sarà il presidente Carmine Caputo.

Contenuto live caricato dinamicamente. Se non appare, abilita JavaScript.

Le Famiglie del Cibo

Il riconoscimento sarà assegnato anche alla famiglia Giusti, la più antica casa produttrice di Aceto Balsamico di Modena, nella persona di Claudio Stefani Giusti, rappresentante della 17ª generazione della famiglia. Premiate anche due imprese marchigiane profondamente radicate nel territorio: Erede Rossi Silvio di Sefro, realtà della provincia di Macerata nota per la troticoltura e presente a Tipicità con Roberto Rossi (responsabile della parte commerciale Italia e dei rapporti con la Grande Distribuzione Organizzata) e Salumificio Ciriaci di Ortezzano (Fm), espressione della tradizione norcina locale: sul palco Graziella Ciriaci, Amministratore delegato e figlia dei fondatori Benito ed Elvira.

Cartoonist italiani per celebrare la Cucina Italiana: da Italia a Tavola a Tipicità

In attesa del verdetto - poi positivo - sul riconoscimento Unesco, Italia a Tavola aveva invitato a collaborare alcuni dei noti cartoonist italiani che offrono una visione originale e divertente della cucina italiana. È il nostro contributo culturale al successo del progetto Unesco. Una serie di opere che riproponiamo di seguito e che, come detto, si potranno ammirare dal vivo anche durante il festival Tipicità.

Ecco i disegni in esposizione:

  1. Airaghi Mario 
  2. Arzuffi Stefano
  3. Barbini Fabio
  4. Beduschi Giovanni
  5. Bevilacqua Michela
  6. Biondi Enrico
  7. Careghi Athos
  8. Di Fazio Nino
  9. Di Stefano Vladimiro
  10. Giannotti Roberto
  11. Leotta Alfio
  12. Lepore Lucia
  13. Perazzolli Pierpaolo
  14. Ricciarelli Luca
  15. Riverso Tiziano
  16. Sacchi Oscar
  17. Tosti Paola

Paola Tosti

Chi è Paola Tosti? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il dilemma di Giulio Cesare di PAOLA TOSTI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il Colosseo della cucina italiana di PAOLA TOSTI

Oscar Sacchi

Chi è Oscar Sacchi? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La cucina italiana benedetta dall’alto di OSCAR SACCHI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La denuncia contro la cucina italiana di OMAR SACCHI

Tiziano Riverso

Chi è Tiziano Riverso? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Tricolore italiano di TIZIANO RIVERSO

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Pop art all'italiana di Tiziano Riverso

Luca Ricciarelli

Chi è Luca Ricciarelli? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Chirurgia gastronomica all’italiana di LUCA RICCIARELLI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il segreto della cucina italiana: la dispensa è sacra di LUCA RICCIARELLI

Pierpaolo Perazzolli

Chi è Pierpaolo Perazzolli? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La processione della cucina italiana di PIERPAOLO PERAZZOLLI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il peso della cucina italiana di PIERPAOLO PERAZZOLLI

Lucia Lepore

Chi è Lucia Lepore? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La sfilata della cucina italiana - di LUCIA LEPORE

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Pesce, olio e cereali contro i ‘nemici’ della salute di LUCIA LEPORE

Alfio Leotta

Chi è Alfio Leotta? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Parola d'ordine? Spaghetti alla carbonara di ALFIO LEOTTA

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il tesoro della dieta mediterranea di ALFIO LEOTTA

Roberto Giannotti

Chi è Roberto Giannotti? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

L'istinto irrefrenabile del Parmigiano Reggiano di ROBERTO GIANNOTTI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il nome del Tartufo bianco di ROBERTO GIANNOTTI

Vladimiro Di Stefano

Chi è Vladimiro Di Stefano? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il piccione cotto a puntino di VLADIMIRO DI STEFANO

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Worldwide pizza time di VLADIMIRO DI STEFANO

Nino Di Fazio

Chi è Nino Di Fazio? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Mangiate Italiano di NINO DI FAZIO

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il dono agli agricoltori di NINO DI FAZIO

Athos Careghi

Chi è Athos Careghi? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Dietine & Dietona Mediterranea di ATHOS CAREGHI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La bella giornata e la cucina mediterranea di ATHOS CAREGHI

Enrico Biondi

Chi è Enrico Biondi? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Mmmh la pasta e fagioli di ENRICO BIONDI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Pacata disquisizione culinaria di ENRICO BIONDI

Michela Bevilacqua

Chi è Michela Bevilacqua? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La cucina italiana farà vedere di che pasta è fatta di MICHELA BEVILACQUA

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La cucina italiana ne ha fatta di strada di MICHELA BEVILACQUA

Giovanni Beduschi

Chi è Giovanni Beduschi? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La cucina italiana sarà come un affresco per l'Unesco di GIOVANNI BEDUSCHI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

L'effetto della candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco di GIOVANNI BEDUSCHI

Fabio Barbini

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Pasta al sugo di pomodoro.. io mangio bene di FABIO BARBINI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

La dieta con farina di grilli di FABIO BARBINI

Chi è Fabio Barbini? per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui

Stefano Arzuffi

Chi è Stefano Arzuffi? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Dietro ogni piatto c'è una storia di STEFANO ARZUFFI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Il primato italiano di STEFANO ARZUFFI

Mario Airaghi

Chi è Mario Airaghi? per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Perchè piange mentre cucina? di MARIO AIRAGHI

Tipicità al via con la mostra di vignette di Italia a Tavola sulla cucina italiana Unesco

Quello che ha appena scoperto la cucina italiana di MARIO AIRAGHI

© Riproduzione riservata STAMPA

 
