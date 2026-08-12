C’è una scena memorabile, in Miseria e nobiltà, il capolavoro cinematografico del 1954 tratto dalla commedia di Eduardo Scarpetta, in cui un famelico Totò e la sua famiglia si buttano a mani nude su una fiamminga di spaghetti al pomodoro fumanti, arrivando a mettersi i maccheroni persino in tasca. In quel preciso fotogramma non c’è solo la fame atavica del dopoguerra; c’è la nascita di un’icona sensoriale.

È la stessa iconica sequenza che richiamo nel mio libro A tavola con l'arte culinaria al teatro e al cinema per spiegare come l'alchimia teatrale e lo schermo d'autore generino magici gusti e sapori. Se chiedessimo a uno storico dell'economia puro come Alberto Grandi di analizzare quella scena, ci direbbe - registri e tabelle alla mano - che in quell'epoca l’italiano medio consumava ancora pochissimi primi piatti e che la "tradizione" dello spaghetto quotidiano per tutti è una narrazione consolidata solo nei decenni successivi. Da economista di formazione, capisco perfettamente quel linguaggio: è la fredda cronaca dei flussi doganali e dei bilanci di spesa.

La scena di Totò diventa l'esempio di come cinema e teatro costruiscano l’immaginario della cucina italiana

Ma da studioso che ha unito l'economia a un master in drammaturgia e cinematografia, e che applica la formula dell'edutainment tra le pagine delle mie pubblicazioni per Cacucci Editore (come nell'antropologico Trionfi & Cavalli) e nei miei articoli giornalistici su Italia a Tavola e Belvederenews, scelgo di guardare la tavola con gli occhi di un drammaturgo della scena sensoriale.

Fermarsi ai dati d'archivio per spiegare la cucina italiana è come analizzare la composizione chimica del poliestere dei costumi di Totò per decretare che la commedia dell'arte è "falsa". La nostra gastronomia non è una "Disneyland inventata dal marketing": è il più grande capolavoro di regia creativa, scrittura sociale e design dei sensi del Novecento. Il debunking economico fallisce esattamente dove inizia l'arte della messinscena.

Il piatto come sceneggiatura: la regia della sintesi

Il debunking si concentra ossessivamente sulla genesi delle materie prime: se la carbonara ha preso slancio dall'incontro con le razioni K dei soldati americani, allora il piatto viene etichettato come "artificiale". Nella drammaturgia, tuttavia, non importa chi ha fabbricato la carta o l'inchiostro; importa chi ha scritto il testo e come gli attori lo interpretano sul palco.

L'identità italiana non risiede nella purezza atavica dell'ingrediente, ma nella straordinaria regia culturale del riciclo e della sintesi. Prendere ingredienti sparsi del dopoguerra e codificarli in una sequenza millimetrica di gesti, temperature e consistenze cremose è un atto di puro design sensoriale. Gli italiani hanno preso i detriti della modernità e li hanno tradotti in una lingua estetica raffinatissima.

L'errore del copione fisso: la tradizione è una performance viva

Grandi usa i ricettari storici come dogmi invalicabili: se nel Cinquecento Bartolomeo Scappi scriveva una ricetta per il Papa, quella era la cucina delle élite; se il Parmigiano dell'epoca di Boccaccio era più molle e grasso di quello di oggi, allora la tradizione odierna è "inventata". Ma la cucina è un'arte performativa vivente, non un testo sacro immutabile.

La tradizione culinaria evolve nel tempo senza perdere autenticità

Una commedia cambia a ogni replica a seconda degli attori e del pubblico, ma non per questo smette di essere quell'opera. Se il Parmigiano Reggiano si è standardizzato e protetto nel dopoguerra, non ha subito una finzione: ha vissuto un'evoluzione tecnologica e di gusto. Lo storico dell'arte sensoriale sa che il movimento delle mani che tramanda un sapere e l'adattamento al contesto sono fatti empirici e reali tanto quanto un registro doganale.

Oltre il filologico: contestualizzazione biologica e sicurezza Osa

C'è un cortocircuito logico e scientifico che i debunker storici tendono a dimenticare quando invocano la "fedeltà" ai ricettari del passato: la tavola non è un museo refrattario al tempo, perché il corpo umano non lo è. Richiamare un piatto d'epoca senza filtri è un errore di regia drammaturgica e, soprattutto, un rischio sanitario.

La genetica, l'epigenetica e il microbiota dei nostri avi del 1400 o del 1800 erano profondamente diversi dai nostri. Oggi viviamo in un ecosistema biologico mutato, in cui la medicina e la diagnostica ci impongono una consapevolezza scientifica imprescindibile su intolleranze alimentari e allergie. Proporre oggi una ricetta rinascimentale o ottocentesca esattamente come scritta nei vecchi registri - con carichi di grassi, modalità di conservazione dell'epoca, spezie pesanti usate come coprenti o l'assenza di tracciabilità degli allergeni - significa ignorare la realtà del consumatore contemporaneo.

Le ricette del passato devono evolvere tra sicurezza, allergie e nuovi consumatori

L'operatore del settore alimentare (Osa) moderno non è un passivo filologo; è un regista biologico. Il suo compito è la contestualizzazione e l'attualizzazione del piatto d'epoca. Tradurre una suggestione storica in un menu contemporaneo significa interpretare quel testo antico attraverso la lente della sicurezza alimentare e del rispetto dell'organismo del cliente di oggi. La vera "regia creativa" si vede qui: nel saper salvaguardare il sapore e l'emozione sensoriale di una storia antica, garantendo al contempo la totale sicurezza biologica della scena.

Macro-narrazioni e micro-frammentazioni: per chi si scrive lo spettacolo?

C'è un altro elemento fondamentale in questa regia, essenziale per gli operatori Horeca: comprendere le diverse tipologie di pubblico in sala. La narrazione gastronomica italiana oggi viaggia su due binari paralleli ma nettamente distinti, a seconda dello spettatore a cui si rivolge. Il turista straniero e la macro-narrazione da cartolina: il viaggiatore internazionale non viene in Italia cercando la nicchia iper-locale della singola vallata, né sa cosa farsene di un trappeto di certificazioni microscopiche. Il pubblico straniero cerca l'emozione dei grandi classici planetari: la carbonara, la lasagna, la pizza o il tiramisù. Per lui, lo spettacolo deve essere grandioso, evocativo e immediato. La signora anziana che prepara le orecchiette per strada a Bari Vecchia è la perfetta macro-narrazione da cartolina: un rito urbano visivo e rassicurante , scenografato su misura per un immaginario globale che chiede autenticità estetica.

il viaggiatore internazionale non viene in Italia cercando la nicchia iper-locale della singola vallata, né sa cosa farsene di un trappeto di certificazioni microscopiche. Il pubblico straniero cerca l'emozione dei grandi classici planetari: la carbonara, la lasagna, la pizza o il tiramisù. Per lui, lo spettacolo deve essere grandioso, evocativo e immediato. La signora anziana che prepara le orecchiette per strada a Bari Vecchia è la perfetta macro-narrazione da cartolina: , scenografato su misura per un immaginario globale che chiede autenticità estetica. Il consumatore interno e la micro-frammentazione delle sigle: questo labirinto di micro-distinzioni territoriali, sotto-zone e campanilismi gastronomici serve quasi esclusivamente a noi italiani. Il consumatore interno è imbevuto dell'allure culturale della tipicità a tutti i costi. Abbiamo bisogno della certificazione iper-locale per giustificare la nostra identità e il nostro senso di appartenenza.

Dalla disfunzione del caos alla strategia del valore: governare l'overbooking turistico

Solo grazie alle informazioni corrette fornite da una regia creativa strutturata possiamo comprendere e spiegare le dinamiche dei flussi odierni. Quando la macchina dell'accoglienza rinuncia alla pianificazione, l'anarchia prende il sopravvento: l'overbooking turistico, al pari di tutte le attività territoriali non organizzate, genera profonde disfunzioni strutturali e gravi disagi logistici. Questo caos indifferenziato degrada l'esperienza urbana e, inevitabilmente, allontana i turisti di qualità - coloro che cercano il valore della sosta, l'ascolto e l'alto profilo dell'offerta - declassando le città d'arte a palcoscenici saturi e privi di respiro.

Turisti stranieri e italiani cercano esperienze diverse: l’Horeca deve saperle governare.

Al contrario, se offriamo una narrazione d'eccellenza e dimostriamo in modo empirico che anche una singola giornata turistica ben organizzata e calibrata al millimetro crea valore di qualità, l'intero paradigma economico cambia. Non si tratterà più di subire il consumo di massa, ma di governarlo attraverso il design dell'accoglienza. Da questa consapevolezza sensoriale e gestionale può nascere una nuova strategia turistica e imprenditoriale: un modello in cui il settore Ho.Re.Ca. e gli OSA cooperano per trasformare il flusso caotico in una sinfonia esperienziale di alto valore aggiunto, salvaguardando l'identità del territorio e la redditività delle imprese.

L'architettura della trasformazione in sala

Per chi lavora nell'accoglienza e nella ristorazione, comprendere questa differenza tra "cronaca" e "regia" è fondamentale per fare business in modo consapevole. La tradizione non si "subisce": si dirige come uno spettacolo teatrale. Il seguente diagramma di flusso illustra visivamente l'evoluzione dell'atto ristorativo, mostrando come la componente puramente tecnica e burocratica si elevi a valore economico ed esperienziale attraverso la regia cosciente dell'Osa:

Dal prodotto alla fidelizzazione: la regia dell’esperienza ristorativa Materia prima tecnica Costo / Flusso di cassa ↓ Il “Costume di scena” Selezione mirata del fornitore ↓ Procedimento normativo Protocolli Haccp / Sicurezza Osa ↓ La “Sicurezza del palco” Tutele biologiche, intolleranze e allergeni ↓ Atto performance sensoriale Messa in scena Horeca ↓ La “Scenografia vivente” Governo dei flussi di valore e fidelizzazione

Dal prodotto alla fidelizzazione: la regia dell’esperienza ristorativa Materia prima tecnica Costo / Flusso di cassa ↓ Il “Costume di scena” Selezione mirata del fornitore ↓ Procedimento normativo Protocolli Haccp / Sicurezza Osa ↓ La “Sicurezza del palco” Tutele biologiche, intolleranze e allergeni ↓ Atto performance sensoriale Messa in scena Horeca ↓ La “Scenografia vivente” Governo dei flussi di valore e fidelizzazione

Manuale operativo di regia gastronomica

Di seguito, viene strutturato il quadro comparativo dettagliato per l'applicazione pratica dei concetti di drammaturgia applicata ai settori commerciali della ristorazione e dell'accoglienza:

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Manuale operativo di regia gastronomica L'elemento La visione del registro di cassa (il puro dato economico) La visione del drammaturgo sensoriale (l'esperienza da vendere al cliente) Il flusso turistico (la nuova strategia) Sfruttamento dell'overbooking indifferenziato con conseguente perdita del turismo di qualità. Regia e pianificazione della giornata turistica organizzata. Creazione di valore ed esperienza per attrarre il pubblico ad alto target. Il piatto (es.: ricetta storica) La riproduzione archivistica di un costo o di un archivio di ingredienti del passato. Una sceneggiatura aperta. L'Osaattualizza e contesta il testo d'epoca per renderlo biologicamente tollerabile e sicuro per l'uomo moderno. La sala e l'accoglienza (Haccp/sicurezza) Il calcolo dei coperti orari e il rispetto burocratico delle schede di sanificazione. La scenografia e la sicurezza del palco. Il servizio e la rigorosa gestione di intolleranze e allergeni garantiscono l'armonia della scena viva. Il target italiano (la micro-frammentazione) Frammentazione burocratica di marchi e sigle locali che complica la gestione del magazzino. Risposta al bisogno identitario del consumatore interno attratto dall'allure della tipicità e dal racconto iper-locale del campanile. Il target straniero (la macro-narrazione) Fornitura standardizzata di piatti popolari per massimizzare la rotazione dei flussi turistici. La grande messinscena dei classici (pizza lasagna). L'emozione della cartolina viva (es.: le orecchiette a Bari Vecchia) che soddisfa l'immaginario globale.

Conclusione

Il lavoro dello storico economista è utile per ricordarci quando è arrivato un singolo bullone sulla nostra tavola. Ma l'approccio empirico dello storico dell'arte sensoriale ci insegna a guardare lo spettacolo nella sua interezza interattiva. La cucina italiana e l'accoglienza dei nostri territori sono reali, dense ed eccezionali perché capaci di compiere una regia straordinaria: digerire la povertà, l'industria, le mutazioni biologiche e la pressione dei mercati globali, restituendo al mondo un'esperienza di armonia estetica che non ha eguali. Non siamo comparse in una Disneyland disorganizzata e schiacciata dal sovraffollamento; siamo i registi, gli interpreti e gli Osa di un teatro del gusto e dell'accoglienza che mette in scena, ogni giorno, l'arte della felicità e del valore quotidiano.

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