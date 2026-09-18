CHIAVI 2026
La Michelin “tradisce” la Francia: nella guida degli hotel ora l'Italia è prima in Europa
Con 224 strutture riconosciute, il Belpaese balza al secondo posto mondiale, dietro agli Stati Uniti, e oggi supera la Francia di 4 hotel nella nuova selezione della Rossa dedicata all'ospitalità nel 2026. Il riconoscimento più alto va a 17 indirizzi, seguiti da 49 strutture con Due Chiavi e 158 con Una. La guida include altri 608 hotel segnalati
A pochi giorni dalla presentazione dei World’s 50 Best Hotels, anche la Guida Michelin scopre le carte sulle Chiavi 2026. E lo fa con un’assegnazione - o un tradimento? - che, vista dall’Italia, ha qualcosa di quasi storico. Se la Michelin, francese di nascita, continua a riservare ai ristoranti di casa il maggior numero di Stelle al mondo, per gli hotel la Rossa sembra essersi tagliata il cordone ombelicale (o forse sta intercettando un Paese che punta al secondo posto mondiale per numero di cinque stelle): l’Italia supera infatti la Francia, ferma a 220 strutture, e sale al primo posto in Europa con 224 indirizzi premiati.
Nel dettaglio, sono 17 Tre Chiavi (4 novità), 49 Due Chiavi (6 novità) e 158 Una Chiave (34 novità) - a cui si aggiungono 608 hotel selezionati, per un totale di 832 indirizzi. Un risultato che vale anche il secondo posto mondiale, alle spalle dei soli Stati Uniti, che si confermano in prima posizione con ben 359 hotel premiati.
La selezione mondiale 2026 supera quota 2.800
Detto ciò, su scala globale, gli ispettori Michelin hanno assegnato una Chiave a 470 nuovi hotel in 79 destinazioni; dieci Paesi entrano per la prima volta nella selezione. Il totale sale così a 2.832 strutture premiate: 155 con Tre Chiavi, 657 con Due Chiavi e 2.020 con Una Chiave. Inoltre, più di 80 hotel hanno guadagnato un livello rispetto all’edizione precedente.
«Questa seconda selezione mondiale delle Chiavi Michelin riflette lo straordinario dinamismo che caratterizza il settore dell’ospitalità», ha sottolineato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida. La crescita, ha spiegato, è sostenuta da progetti più creativi e ambiziosi, capaci di trasformare il soggiorno in un’esperienza immersiva, personale e legata al luogo.
Italia prima in Europa (dietro solo agli Stati Uniti)
Come anticipato, l’Italia occupa il secondo posto mondiale per numero di hotel premiati con le Chiavi Michelin e il primo in Europa, con 224 strutture. Davanti ci sono soltanto gli Stati Uniti, a quota 359. A completare la top 10 sono Francia (220 hotel), Giappone (145), Regno Unito (131), Germania (130), Spagna (122), Messico (98), Svizzera (89) e Grecia (74). L’Europa conta complessivamente 1.338 strutture con una, due o tre Chiavi, distribuite in oltre 35 destinazioni, grazie a 194 nuovi ingressi e promozioni.
Tra le principali novità della selezione italiana spiccano i quattro hotel che conquistano per la prima volta le Tre Chiavi: Airelles Palladio, Venezia, Borgo Santandrea ad Amalfi (Sa), Collegio alla Querce, Auberge Collection a Firenze e Splendido, A Belmond Hotel a Portofino (Ge). Il primo debutta direttamente al vertice e ottiene anche il premio Opening of the Year 2026.
Passando alle Due Chiavi, entrano direttamente a questo livello Vetera Matera a Matera, The Carlton, a Rocco Forte Hotel a Milano e Villa Treville a Positano (Sa). Salgono invece di categoria Aman Rosa Alpina a San Cassiano (Bz), Masseria Torre Maizza a Savelletri di Fasano (Br) e Splendido Mare, A Belmond Hotel a Portofino (Ge).
Tutte le Chiavi Michelin italiane 2026
Di seguito, l’elenco completo degli hotel italiani con Tre, Due e Una Chiave Michelin, con l’indicazione delle nuove entrate e delle strutture promosse rispetto alla selezione 2025:
Tre Chiavi
- Airelles Palladio di Venezia (nuovo)
- Aman Venice di Venezia
- Borgo Santandrea di Amalfi (Sa) (già due Chiavi)
- Borgo Santo Pietro di Chiusdino (Si)
- Bvlgari Hotel Roma di Roma
- Casa Maria Luigia di Modena
- Castiglion del Bosco, A Rosewood Hotel di Montalcino (Si)
- Collegio alla Querce, Auberge Collection di Firenze (già due Chiavi)
- Corte della Maestà di Civita di Bagnoregio (Vt)
- Four Seasons Hotel Firenze di Firenze
- Hotel Cipriani, A Belmond Hotel di Venezia
- Il San Pietro di Positano di Positano (Sa)
- JK Place Capri di Capri (Na)
- Passalacqua di Moltrasio (Co)
- Reschio Hotel di Lisciano Niccone (Pg)
- San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel di Taormina (Me)
- Splendido, A Belmond Hotel di Portofino (Ge) (già due Chiavi)
Tre Chiavi e World’s 50 Best Hotels: dieci nomi in comune
Tra i 17 hotel italiani premiati con Tre Chiavi Michelin, 10 compaiono anche nella Top 100 della World’s 50 Best Hotels 2026. Sono Passalacqua, 5°, Four Seasons Hotel Firenze, 12°, Casa Maria Luigia, 18°, Bvlgari Hotel Roma, 32°, San Domenico Palace, 50°, Il San Pietro di Positano, 58°, Splendido, 60°, Castiglion del Bosco, 62°, Borgo Santandrea, 84°, e Reschio Hotel, 95°.
Due Chiavi
- ADLER Sicilia di Siculiana (Ag)
- Aman Rosa Alpina di San Cassiano (Bz) (già una Chiave)
- Bellevue Hotel & Spa di Cogne (Ao)
- Bellevue Syrene 1820 di Sorrento (Na)
- Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano (Br)
- Borgo San Felice Resort di Castelnuovo Berardenga (Si)
- Bvlgari Hotel Milano di Milano
- Capri Palace Jumeirah di Capri (Na)
- Castel Fragsburg di Merano (Bz)
- Castelfalfi di Montaione (Fi)
- Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany di Casole d’Elsa (Si)
- EALA My Lakeside Dream di Limone sul Garda (Bs)
- FORESTIS Dolomites di Plose (Bz)
- Four Seasons Hotel Milano di Milano
- Grand Hotel et de Milan di Milano
- Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lu)
- Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel di Taormina (Me)
- Grand Hotel Tremezzo di Tremezzo (Co)
- Grand Hotel Victoria di Menaggio (Co)
- Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel di Roma
- Hotel de Russie, a Rocco Forte Hotel di Roma
- I Borghi dell’Eremo di Piegaro (Pg)
- Il Borro di San Giustino Valdarno (Ar)
- Il Sereno di Torno (Co)
- La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso di Lecce
- La Minervetta di Sorrento (Na)
- Lefay Resort & Spa Dolomiti di Pinzolo (Tn)
- Mandarin Oriental Milan di Milano
- Masseria Torre Maizza di Savelletri di Fasano (Br) (già una Chiave)
- Monteverdi Tuscany di Castiglioncello del Trinoro (Si)
- Nolinski Venezia - Evok Collection di Venezia
- Orient Express La Minerva di Roma
- Palazzo Portinari Salviati Residenza d’Epoca di Firenze
- Palazzo Talìa di Roma
- Portrait Milano di Milano
- Santa Caterina di Amalfi (Sa)
- Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino di Portofino (Ge) (già una Chiave)
- The Carlton, a Rocco Forte Hotel di Milano (nuovo)
- The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice di Venezia
- The St. Regis Rome di Roma
- Therasia Resort Sea & Spa di Lipari (Me)
- Vetera Matera di Matera (nuovo)
- Villa Cora di Firenze
- Villa Eden The Private Retreat di Merano (Bz)
- Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel di Palermo
- Villa La Massa di Firenze
- Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel di Taormina (Me)
- Villa Treville di Positano (Sa) (nuovo)
Una Chiave
- ADLER Lodge RITTEN di Soprabolzano (Bz)
- Aethos Monterosa di Champoluc (Ao) (nuovo)
- Ancora Cortina di Cortina d’Ampezzo (Bl) (nuovo)
- Ansitz Heufler by Norbert Niederkofler di Rasun di Sotto (Bz) (nuovo)
- Ansitz Steinbock di Villandro (Bz) (nuovo)
- Baglio Oneto di Marsala (Tp) (nuovo)
- Baglioni Masseria Muzza di Otranto (Le)
- Berghoferin Fine Hotel & Hideaway di Selva di Val Gardena (Bz) (nuovo)
- Borgo dei Conti Resort di Perugia
- Botania Relais & Spa di Forio (Na)
- Boutique Hotel Stresa di Stresa (Vb) (nuovo)
- Bra Hotel di Bra (Cn) (nuovo)
- Brunelleschi Hotel di Firenze
- Byblos Art Hotel Villa Amistà di San Pietro in Cariano (Vr)
- Ca’ di Dio di Venezia
- Caesar Augustus di Capri (Na)
- Canne Bianche Lifestyle & Hotel di Torre Canne di Fasano (Br)
- Cape of Senses di Torri del Benaco (Vr)
- Capri Tiberio Palace di Capri (Na)
- Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast di Ravello (Sa)
- Casa Angelina di Praiano (Sa)
- Casa Brera, a Luxury Collection Hotel, Milan di Milano (nuovo)
- Casa Cipriani Milano di Milano
- Casa Clàt di Cagliari
- Casa Newton di Pienza (Si)
- Cascioni Eco Retreat di Arzachena (Ss)
- Castel Badia di San Lorenzo di Sebato (Bz) (nuovo)
- Castel Maurn di San Lorenzo di Sebato (Bz) (nuovo)
- Castel Monastero di Castelnuovo Berardenga (Si)
- Castello Banfi - Il Borgo di Montalcino (Si)
- Castello di Monterone di Perugia
- Castello di Vicarello di Cinigiano (Gr)
- Certosa di Maggiano di Siena (nuovo)
- COMO Alpina Dolomites di Castelrotto (Bz)
- COMO Castello del Nero di Tavarnelle Val di Pesa (Fi)
- Conti di San Bonifacio di Gavorrano (Gr)
- Corinthia Rome di Roma (nuovo)
- Corte di Gabriela di Venezia (nuovo)
- Country House Villadorata di Noto (Sr)
- Critabianca di Cutrofiano (Le)
- Dimora delle Balze di Noto (Sr) (nuovo)
- Donna Coraly Country Boutique Hotel di Siracusa (Sr)
- Gardena Grödnerhof Hotel & Spa di Ortisei (Bz)
- Goldene Rose Karthaus di Senales (Bz)
- Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento (Na)
- Grand Hotel Majestic di Bologna (Bo) (nuovo)
- Grand Hotel Minerva di Firenze
- Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure (Ge)
- Grand Hotel Parker’s di Napoli
- Hassler Roma di Roma
- Hotel Capo La Gala di Vico Equense (Na)
- Hotel Eden, Dorchester Collection di Roma
- Hotel Locarno di Roma
- Hotel Lungarno di Firenze
- Hotel Metropole Venice di Venezia
- Hotel Miramalfi di Amalfi (Sa)
- Hotel Principe di Savoia, Dorchester Collection di Milano
- Hotel Signum di Salina (Me)
- Hotel Vilòn di Roma
- Il Palazzo Experimental di Venezia
- Il Pellicano di Porto Ercole (Gr)
- Interno Marche di Tolentino (Mc) (nuovo)
- JK Place Roma di Roma
- L’Andana di Castiglione della Pescaia (Gr)
- La Barchessa di Villa Pisani di Vicenza
- La Fiermontina Luxury Home di Lecce
- La Foresteria Planeta Estate di Menfi (Ag)
- La Minerva di Roma (nuovo)
- La Monastica Resort & Spa di Buggiano Castello (Pt)
- La Palma Capri, an Oetker Collection Hotel di Capri (Na)
- LA ROQQA di Porto Ercole (Gr)
- Lagació Hotel Mountain Residence di San Cassiano (Bz)
- Lake Spa Hotel SEELEITEN di Caldaro (Bz)
- Laqua by the Lake di Pettenasco (No)
- Le Sirenuse di Positano (Sa)
- Lefay Resort & Spa Lago di Garda di Gargnano (Bs)
- Leonardo Trulli Resort di Locorotondo (Ba) (nuovo)
- Lido Palace di Riva del Garda (Tn)
- Locanda al Colle di Camaiore (Lu)
- Locanda Rossa di Capalbio (Gr)
- Londra Palace Venezia di Venezia
- Lùme di Siracusa (Sr)
- Lupaia di Torrita di Siena (Si)
- Maalot Roma di Roma
- Masseria Calderisi di Savelletri di Fasano (Br)
- Masseria della Volpe di Noto (Sr)
- Masseria Torre Coccaro di Savelletri di Fasano (Br)
- Mediterraneo Sorrento di Sant’Agnello (Na)
- Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Forio (Na)
- Milla Montis di Maranza (Bz)
- Monaci delle Terre Nere di Zafferana Etnea (Ct)
- Monastero di Cortona di Cortona (Ar)
- Monastero Santa Rosa di Conca dei Marini (Sa)
- Nordelaia di Cremolino (Al)
- Orient Express Venezia di Venezia (nuovo)
- Ottolire Resort di Locorotondo (Ba)
- Palazzo Albricci Peregrini di Como
- Palazzo Avino di Ravello (Sa)
- Palazzo Boyl 1840 di Bologna (Bo) (nuovo)
- Palazzo Daniele di Gagliano del Capo (Le)
- Palazzo Margherita di Bernalda (Mt)
- Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa di Milano
- Palazzo Pascal di Scala (Sa)
- Palazzo Petrvs di Orvieto (Tr)
- Palazzo Ripetta di Roma
- Palazzo Roma di Roma
- Palazzo Venart Luxury Hotel di Venezia
- Paragon 700 Boutique Hotel & Spa di Ostuni (Br)
- Patria Palace di Lecce
- Pensione America di Forte dei Marmi (Lu)
- Petra Segreta Resort & Spa di San Pantaleo (Ss)
- Portrait Roma di Roma
- Precise Tale Poggio Alla Sala di Montepulciano (Si)
- Principe Forte dei Marmi di Forte dei Marmi (Lu)
- Punta Tragara di Capri (Na)
- Relais Blu di Massa Lubrense (Na)
- Relais Roncolo 1888 di Quattro Castella (Re) (nuovo)
- Resort Fontes Episcopi di Aragona (Ag) (nuovo)
- Riva Lofts Florence di Firenze
- Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda di Arzachena (Ss) (nuovo)
- San Luis Retreat Hotel & Lodges di Avelengo (Bz) (nuovo)
- Seven Rooms Villadorata di Noto (Sr)
- Sextantio di Santo Stefano di Sessanio (Aq)
- Sextantio Le Grotte della Civita di Matera
- Siena House di Torrita di Siena (Si)
- Singer Palace Hotel Roma di Roma
- Six Senses Rome di Roma
- Stella d’Italia di Firenze
- Sunny Valley Mountain Lodge di Valfurva (So) (nuovo)
- Susafa di Polizzi Generosa (Pa)
- Tenuta di Murlo di Castelnuovo Berardenga (Si)
- Terra - The Magic Place di Sarentino (Bz)
- The Ashbee Hotel di Taormina (Me) (nuovo)
- The First Arte, Rome di Roma
- The James Suite Hotel Firenze 1564 di Firenze (nuovo)
- The Lake Como EDITION di Cadenabbia (Co) (nuovo)
- The Place Firenze di Firenze
- The St. Regis Florence di Firenze
- Torre Fiore Hotel Masseria di Pisticci (Mt) (nuovo)
- Umiltà 36 di Roma
- Velona’s Jungle Luxury Suites di Firenze
- Vico Milano di Milano
- Vigilius Mountain Resort di Lana (Bz)
- Villa Corallo di Sant’Omero (Te)
- Villa Cortine di Sirmione (Bs)
- Villa Crespi di Orta San Giulio (No)
- Villa Fiorella Art Hotel di Massa Lubrense (Na)
- Villa Fontelunga di Arezzo (Ar)
- Villa Làrio di Mandello del Lario (Lc) (nuovo)
- Villa le Prata - Residenza del Vescovo di Montalcino (Si)
- Villa Petriolo di Cerreto Guidi (Fi)
- Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence di Fiesole (Fi)
- Violino d’Oro di Venezia
- VISTA Ostuni di Ostuni (Br) (nuovo)
- Vista Verona di Verona
- Vivere Suites and Rooms di Arco (Tn)
- Vocabolo Moscatelli di Umbertide (Pg)
- Wine Relais Feudi del Pisciotto di Niscemi (Cl)