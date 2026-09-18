La Michelin “tradisce” la Francia: nella guida degli hotel ora l'Italia è prima in Europa

A pochi giorni dalla presentazione dei World’s 50 Best Hotels, anche la Guida Michelin scopre le carte sulle Chiavi 2026. E lo fa con un’assegnazione - o un tradimento? - che, vista dall’Italia, ha qualcosa di quasi storico. Se la Michelin, francese di nascita, continua a riservare ai ristoranti di casa il maggior numero di Stelle al mondo, per gli hotel la Rossa sembra essersi tagliata il cordone ombelicale (o forse sta intercettando un Paese che punta al secondo posto mondiale per numero di cinque stelle): l’Italia supera infatti la Francia, ferma a 220 strutture, e sale al primo posto in Europa con 224 indirizzi premiati.

Nel dettaglio, sono 17 Tre Chiavi (4 novità), 49 Due Chiavi (6 novità) e 158 Una Chiave (34 novità) - a cui si aggiungono 608 hotel selezionati, per un totale di 832 indirizzi. Un risultato che vale anche il secondo posto mondiale, alle spalle dei soli Stati Uniti, che si confermano in prima posizione con ben 359 hotel premiati.

La selezione mondiale 2026 supera quota 2.800

Detto ciò, su scala globale, gli ispettori Michelin hanno assegnato una Chiave a 470 nuovi hotel in 79 destinazioni; dieci Paesi entrano per la prima volta nella selezione. Il totale sale così a 2.832 strutture premiate: 155 con Tre Chiavi, 657 con Due Chiavi e 2.020 con Una Chiave. Inoltre, più di 80 hotel hanno guadagnato un livello rispetto all’edizione precedente.

Su scala globale, la selezione Michelin 2026 conta 2.832 hotel premiati in 79 destinazioni

«Questa seconda selezione mondiale delle Chiavi Michelin riflette lo straordinario dinamismo che caratterizza il settore dell’ospitalità», ha sottolineato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida. La crescita, ha spiegato, è sostenuta da progetti più creativi e ambiziosi, capaci di trasformare il soggiorno in un’esperienza immersiva, personale e legata al luogo.

Italia prima in Europa (dietro solo agli Stati Uniti)

Come anticipato, l’Italia occupa il secondo posto mondiale per numero di hotel premiati con le Chiavi Michelin e il primo in Europa, con 224 strutture. Davanti ci sono soltanto gli Stati Uniti, a quota 359. A completare la top 10 sono Francia (220 hotel), Giappone (145), Regno Unito (131), Germania (130), Spagna (122), Messico (98), Svizzera (89) e Grecia (74). L’Europa conta complessivamente 1.338 strutture con una, due o tre Chiavi, distribuite in oltre 35 destinazioni, grazie a 194 nuovi ingressi e promozioni.

Tra le principali novità della selezione italiana spiccano i quattro hotel che conquistano per la prima volta le Tre Chiavi: Airelles Palladio, Venezia, Borgo Santandrea ad Amalfi (Sa), Collegio alla Querce, Auberge Collection a Firenze e Splendido, A Belmond Hotel a Portofino (Ge). Il primo debutta direttamente al vertice e ottiene anche il premio Opening of the Year 2026.

Airelles Palladio di Venezia Borgo Santandrea ad Amalfi Collegio alla Querce, Auberge Collection di Firenze Splendido, A Belmond Hotel a Portofino ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Airelles Palladio di Venezia Borgo Santandrea ad Amalfi Collegio alla Querce, Auberge Collection di Firenze Splendido, A Belmond Hotel a Portofino

Passando alle Due Chiavi, entrano direttamente a questo livello Vetera Matera a Matera, The Carlton, a Rocco Forte Hotel a Milano e Villa Treville a Positano (Sa). Salgono invece di categoria Aman Rosa Alpina a San Cassiano (Bz), Masseria Torre Maizza a Savelletri di Fasano (Br) e Splendido Mare, A Belmond Hotel a Portofino (Ge).

Tutte le Chiavi Michelin italiane 2026

Di seguito, l’elenco completo degli hotel italiani con Tre, Due e Una Chiave Michelin, con l’indicazione delle nuove entrate e delle strutture promosse rispetto alla selezione 2025:

Tre Chiavi Airelles Palladio di Venezia (nuovo)

Aman Venice di Venezia

Borgo Santandrea di Amalfi (Sa) (già due Chiavi)

Borgo Santo Pietro di Chiusdino (Si)

Bvlgari Hotel Roma di Roma

Casa Maria Luigia di Modena

Castiglion del Bosco, A Rosewood Hotel di Montalcino (Si)

Collegio alla Querce, Auberge Collection di Firenze (già due Chiavi)

Corte della Maestà di Civita di Bagnoregio (Vt)

Four Seasons Hotel Firenze di Firenze

Hotel Cipriani, A Belmond Hotel di Venezia

Il San Pietro di Positano di Positano (Sa)

JK Place Capri di Capri (Na)

Passalacqua di Moltrasio (Co)

Reschio Hotel di Lisciano Niccone (Pg)

San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel di Taormina (Me)

Splendido, A Belmond Hotel di Portofino (Ge) (già due Chiavi)

Tre Chiavi e World’s 50 Best Hotels: dieci nomi in comune Tra i 17 hotel italiani premiati con Tre Chiavi Michelin, 10 compaiono anche nella Top 100 della World’s 50 Best Hotels 2026. Sono Passalacqua, 5°, Four Seasons Hotel Firenze, 12°, Casa Maria Luigia, 18°, Bvlgari Hotel Roma, 32°, San Domenico Palace, 50°, Il San Pietro di Positano, 58°, Splendido, 60°, Castiglion del Bosco, 62°, Borgo Santandrea, 84°, e Reschio Hotel, 95°.

Tre Chiavi e World’s 50 Best Hotels: dieci nomi in comune Tra i 17 hotel italiani premiati con Tre Chiavi Michelin, 10 compaiono anche nella Top 100 della World’s 50 Best Hotels 2026. Sono Passalacqua, 5°, Four Seasons Hotel Firenze, 12°, Casa Maria Luigia, 18°, Bvlgari Hotel Roma, 32°, San Domenico Palace, 50°, Il San Pietro di Positano, 58°, Splendido, 60°, Castiglion del Bosco, 62°, Borgo Santandrea, 84°, e Reschio Hotel, 95°.

Due Chiavi ADLER Sicilia di Siculiana (Ag)

Aman Rosa Alpina di San Cassiano (Bz) ( già una Chiave )

) Bellevue Hotel & Spa di Cogne (Ao)

Bellevue Syrene 1820 di Sorrento (Na)

Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano (Br)

Borgo San Felice Resort di Castelnuovo Berardenga (Si)

Bvlgari Hotel Milano di Milano

Capri Palace Jumeirah di Capri (Na)

Castel Fragsburg di Merano (Bz)

Castelfalfi di Montaione (Fi)

Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany di Casole d’Elsa (Si)

EALA My Lakeside Dream di Limone sul Garda (Bs)

FORESTIS Dolomites di Plose (Bz)

Four Seasons Hotel Milano di Milano

Grand Hotel et de Milan di Milano

Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lu)

Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel di Taormina (Me)

Grand Hotel Tremezzo di Tremezzo (Co)

Grand Hotel Victoria di Menaggio (Co)

Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel di Roma

Hotel de Russie, a Rocco Forte Hotel di Roma

I Borghi dell’Eremo di Piegaro (Pg)

Il Borro di San Giustino Valdarno (Ar)

Il Sereno di Torno (Co)

La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso di Lecce

La Minervetta di Sorrento (Na)

Lefay Resort & Spa Dolomiti di Pinzolo (Tn)

Mandarin Oriental Milan di Milano

Masseria Torre Maizza di Savelletri di Fasano (Br) ( già una Chiave )

) Monteverdi Tuscany di Castiglioncello del Trinoro (Si)

Nolinski Venezia - Evok Collection di Venezia

Orient Express La Minerva di Roma

Palazzo Portinari Salviati Residenza d’Epoca di Firenze

Palazzo Talìa di Roma

Portrait Milano di Milano

Santa Caterina di Amalfi (Sa)

Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino di Portofino (Ge) ( già una Chiave )

) The Carlton, a Rocco Forte Hotel di Milano ( nuovo )

) The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice di Venezia

The St. Regis Rome di Roma

Therasia Resort Sea & Spa di Lipari (Me)

Vetera Matera di Matera ( nuovo )

) Villa Cora di Firenze

Villa Eden The Private Retreat di Merano (Bz)

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel di Palermo

Villa La Massa di Firenze

Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel di Taormina (Me)

Villa Treville di Positano (Sa) (nuovo)

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