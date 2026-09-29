Indice

Quanto biologico deve esserci davvero nella cucina di un hotel o di un ristorante perché possa diventare una scelta riconoscibile? A Terra Madre Salone del Gusto, nello stand di Bioland Südtirol in Piazza Vittorio Veneto, la risposta è stata tradotta in percentuali e regole precise. Il modello si chiama Bio Fair Südtirol ed è stato raccontato da Reinhard Verdorfer, direttore di Bioland Südtirol Alto Adige.

Quanto sono davvero bio ristoranti e hotel? In Alto Adige lo stabiliscono tre livelli
Reinhard Verdorfer, direttore di Bioland Südtirol Alto Adige

Bio Fair Südtirol, tre livelli dal 30 al 100% di prodotti biologici

È rivolto a ristoranti e strutture ricettive e prevede tre livelli: bronzo, argento e oro. Il primo riguarda chi acquista tra il 30 e il 60% di alimenti e bevande biologici, l’argento chi si colloca tra il 60 e il 90%, l’oro chi arriva tra il 90 e il 100%. Dietro il progetto c’è Bioland Alto Adige, associazione nata nel 1991 per iniziativa di dieci frutticoltori altoatesini e legata al movimento Bioland fondato in Germania nel 1971. Essendo un ente privato, applica propri standard alle aziende aderenti. Fertilità del suolo, biodiversità, benessere animale e produzione a circuito chiuso sono alcuni dei principi alla base del modello.

Quanto sono davvero bio ristoranti e hotel? In Alto Adige lo stabiliscono tre livelli
Bioland Alto Adige promuove biodiversità, fertilità del suolo, benessere animale e produzione circolare

Dai prodotti altoatesini al Fairtrade: cosa prevede il disciplinare

Bio Fair porta questi criteri nell’ospitalità. Per alcune produzioni viene richiesto che siano sia biologiche sia altoatesine: tra quelle indicate dal disciplinare ci sono mele e succo di mela, latte fresco, burro, yogurt, mozzarella e vino. Per prodotti che arrivano necessariamente da più lontano, come caffè, cacao, tè, banane e alcuni zuccheri, il requisito è invece biologico e Fairtrade. «Ci siamo chiesti quali prodotti abbiamo tutto l’anno nella nostra regione» ha spiegato Verdorfer.

Quanto sono davvero bio ristoranti e hotel? In Alto Adige lo stabiliscono tre livelli
Tra i prodotti che devono essere bio e altoatesini ci sono mele, succo di mela, latticini e vino

Secondo il direttore, lo stesso criterio potrebbe funzionare anche altrove, individuando in ogni territorio le produzioni sulle quali poter contare con regolarità. Il progetto è attivo da circa tre anni e conta, secondo quanto riferito durante l’incontro, circa 25 realtà tra hotellerie e ristorazione. Chi aderisce riceve supporto nella fase di transizione, con indicazioni operative, accesso a una rete di fornitori regionali e piani costruiti sulle esigenze della singola attività.

Leggi anche

Le cucine di Valle d'Aosta e Alto Adige si incontrano nella stube del Gardena GrödnerhofMasi dell'Alto Adige: cinque indirizzi dove soggiornare e vivere il territorioLa città dello yogurt esiste davvero: tra picnic, yoga e degustazioni in Alto AdigeCosì la Val Venosta, in Alto Adige, porta le sue mele in tutto il mondo

Negli hotel il biologico parte dalla colazione

Per gli hotel il tema si vede soprattutto a colazione. Latte, yogurt, burro, mele e succo di mela possono entrare ogni giorno nell’offerta: non come presenze occasionali, ma come parte della proposta della struttura. Il rispetto dei requisiti viene verificato una volta all’anno da un organismo indipendente. Superato il check-up, la struttura ottiene il sigillo di Partner Bio Fair Südtirol. Verdorfer ha fatto un esempio concreto: un ristorante può acquistare per un periodo un ingrediente biologico e continuare a indicarlo in carta anche dopo aver smesso di utilizzarlo. Nel sistema Bio Fair questo non è ammesso. «Da noi non si può fare», ha spiegato.

Quanto sono davvero bio ristoranti e hotel? In Alto Adige lo stabiliscono tre livelli
Negli hotel il bio entra soprattutto a colazione, con requisiti verificati ogni anno

Prezzi e reperibilità, la sfida per lavorare stabilmente con il bio

Per le attività resta poi il problema dei prezzi e della reperibilità delle materie prime. Lavorare stabilmente con il bio richiede programmazione e una rete di approvvigionamento capace di sostenere il menu o la proposta alberghiera durante l’anno. Il collegamento tra agricoltura e turismo è uno degli obiettivi dichiarati di Bio Fair Südtirol. Una domanda più costante da parte delle strutture ricettive può offrire ai produttori locali uno sbocco commerciale; dall’altra parte, alberghi e ristoranti possono integrare nella propria offerta materie prime provenienti dalla regione.

Quanto sono davvero bio ristoranti e hotel? In Alto Adige lo stabiliscono tre livelli
Il bio richiede programmazione e fornitori affidabili, creando nuove opportunità per i produttori locali

Quanto bio c’è davvero? Le percentuali rendono la scelta leggibile

Resta la comunicazione al cliente. Parole come biologico, locale e sostenibile compaiono spesso nei menu e nelle offerte alberghiere, ma da sole non spiegano quanto peso abbiano davvero nell’attività. Le tre fasce di Bio Fair servono proprio a renderlo leggibile: dal 30% fino alla quasi totalità di alimenti e bevande bio. Il punto, quindi, non è inserire qualche prodotto certificato in carta o a colazione. È far corrispondere ciò che viene raccontato all’ospite con ciò che viene realmente servito.

Pubblicità