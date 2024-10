Cene gourmet sulle note del jazz all'Elegance Cafè di Roma

A pochi passi dalla suggestiva Piramide Cestia, in Via Carletti, l'Elegance Cafè è dal 2017 una tappa imperdibile per chi ama il jazz e desidera una cucina di alta qualità nella capitale. Questo locale è infatti l'unico jazz club di Roma dove musica e ristorazione si intrecciano in perfetta armonia, entrambe curate con grande attenzione. I proprietari, Daria Venuto (direttrice artistica) e Remo Proietto, insieme allo chef Marco Roselli, hanno creato un ambiente accogliente e ricercato, ideale per trascorrere una serata indimenticabile.

La sala di Elegance Cafè

Il jazz club con ristorante e cocktail bar, aperto ogni giorno, offre 45-50 posti a sedere, che possono arrivare a oltre 70 grazie ai tavoli modulari, mantenendo sempre spazi definiti e il massimo comfort per gli ospiti. Ogni dettaglio è stato progettato con cura, dagli elementi architettonici alla disposizione degli arredi, con l'acustica perfezionata da ingegneri del suono specializzati per garantire un'esperienza musicale impeccabile. L'Elegance Cafè è un luogo dove ogni aspetto, dalla musica al cibo, è pensato per offrire una serata unica e di altissimo livello.

Elegance Cafè: cucina internazionale in salsa jazz

Negli ultimi anni, all'Elegance Cafè si è fatto un grande lavoro per elevare la cucina allo stesso livello della raffinata programmazione musicale, creando un connubio unico tra sapori e note jazz. Il jazz, nato tra New Orleans e New York, ha ispirato non solo le atmosfere musicali, ma anche alcuni dei piatti presenti nel menù.

Lo chef Marco Rosselli di Elegance Cafè

Alla guida della cucina c’è lo chef Marco Roselli, 32 anni, formatosi all'Alma e rientrato all'Elegance da circa tre anni, dopo aver accumulato esperienze in prestigiose realtà romane (come l'Hotel Valadier), milanesi (al Ristorante Trussardi), e in grandi capitali europee, tra cui Londra e Madrid. Questo bagaglio internazionale gli ha permesso di sviluppare tecniche di cottura moderne e abbinamenti audaci, portando all'Elegance Cafè piatti che guardano al mondo, con un focus particolare e originale sulla cucina creola e cajun, senza però abbandonare le solide radici della tradizione italiana.

Il menu si struttura nella classica divisione e subito si vede chiaramente la direzione dei piatti. “Ho preso degli elementi chiave, come l'utilizzo delle spezie, della cucina creola e cajun, ma c’è anche il Sudamerica, dove l'influenza del jazz è molto importante”, spiega lo chef.

Elegance Cafè: una proposta gastronomica che soddisfa tutti i palati

Tra gli antipasti spiccano proposte come il crab cake, un classico di Baltimora a base di granchio, servito con insalata di cetrioli in osmosi, limone e yogurt, e la Caesar Salad, reinterpretata con l’aggiunta di spezie che ne esaltano le note piccanti. Da non perdere il Giardino di primavera, un piatto vegano al 100%, presente nel menù da tre anni: lo chef, grande amante della cucina vegetariana e vegana, gioca con le cotture e le consistenze dei vegetali, includendo freschi, sottolio e sottaceto, tutti rigorosamente fatti in casa.

Tra i primi piatti, due delle creazioni più richieste sono i bottoni ripieni di capesante, patate, bacon e peperoni, serviti con una salsa di corallo, un equilibrio perfetto di sapori delicati ma definiti, e i tortelli di polpo ripieni di ragù di polpo al cajun, accompagnati da una salsa chimichurri, tipica della cucina argentina, che qui viene utilizzata per esaltare il pesce in modo originale e deciso.

Tortelli ripieni di ragù di Polpo al Cajun e Chimichurri di Elegance Cafè 1/5 Bottoni ripieni di capesante, patate, bacon e peperoni di Elegance Cafè 2/5 Porro fondente, noci pecan e sciroppo d‘acero di Elegance Cafè 3/5 uesta non è la classica Caesar Salad di Elegance Cafè 4/5 Giardino di Primavera di Elegance Cafè 5/5 Previous Next

Per i secondi, terra e mare si fondono in piatti iconici come il filetto di manzo servito con una crocchetta di crab imperiale e salsa olandese, espressione della maestria dello chef Roselli nel creare accostamenti inediti e sapori che lasciano il segno. Un altro piatto imperdibile è il filetto di merluzzo con burro nocciola, limone e maionese all’aglio nero. Non mancano proposte vegetariane e vegane, come la melanzana glassata al miele e peperoncino, che risponde alle esigenze di una clientela sempre più diversificata.

Anche nei dessert l'ispirazione americana è ben presente, con dolci come la Doberge cake, tipica di New Orleans, e la peach pie, reinterpretata in una versione più fresca e giocosa, ricca di consistenze intriganti. Per chi desidera esplorare a fondo la cucina dello chef, l'Elegance Cafè offre percorsi degustazione di sei portate, che variano regolarmente per garantire un’esperienza culinaria sempre nuova e coinvolgente, un vero viaggio tra i sapori che celebra l'armonia tra cibo e musica.

Elegance Cafè: la carta dei vini e la mixology

La carta dei vini dell'Elegance Cafè vanta oltre 70 etichette, tra bollicine, rossi e bianchi, accuratamente selezionate per armonizzarsi al meglio con il menù. "La maggior parte dei vini in lista è caratterizzata da una morbidezza avvolgente e un basso grado alcolico, perfetti per bilanciare i piatti con una componente grassa importante", spiegano i responsabili.

Ma non sono solo i vini a riscuotere successo: i cocktail sono un’altra grande attrazione. La carta dei drink, composta da circa 10 proposte, è stata concepita per essere semplice e intuitiva, permettendo ai clienti di orientarsi facilmente nella scelta. Oltre ai classici internazionali, l’offerta include una selezione di distillati e liquori pregiati, per chi desidera completare la serata con un tocco di raffinatezza.

Elegance Cafè: l’esperienza musicale

La musica è l'anima vibrante dell'Elegance Cafè, il fulcro attorno al quale ruotano le serate del locale, caratterizzate da un ricco calendario di eventi e ospiti. Grandi voci del jazz, strumentisti di talento e compositori di spicco, sia nazionali che internazionali, si alternano a spettacoli di intrattenimento, dove il jazz rimane sempre il protagonista indiscusso. Tra gli eventi imperdibili, spicca la presenza mensile dello show di Greg, del celebre duo comico Lillo e Greg, le cui gag sono magistralmente accompagnate dall'orchestra.

La programmazione è in continua evoluzione e viene regolarmente aggiornata e comunicata sul sito ufficiale dell'Elegance Cafè e attraverso i canali social, per garantire ai clienti la possibilità di scoprire sempre nuove e affascinanti proposte musicali.

Elegance Cafè

Via Francesco Carletti 5 – 00154 Roma

Tel. 06 57284458