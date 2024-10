L'Archeologia apre il suo “Privè”: cene con vista sull'Appia Antica

Nel cuore di uno dei ristoranti più antichi di Roma, L'Archeologia, nasce una nuova esperienza gastronomica: un privè esclusivo da 16 posti al piano superiore, pensato per offrire una cena "su misura": è L'Archeologia Privè. Qui è possibile fare nn viaggio tra i sapori dell'antica Roma e il design chic del mondo moderno. Immaginate di trovarvi sulla storica via Appia Antica, circondati da antiche rovine e dalla frescura di un giardino che profuma di storia. L'Archeologia, un ristorante che esiste dal 1804, non è solo un luogo dove si mangia; è una testimonianza vivente di Roma, con storie da raccontare ad ogni angolo. L'antico edificio, che un tempo ospitava una stazione di posta, si trasforma ora in un palcoscenico gastronomico con un tocco di magia moderna e soprattutto... privato.

Una delle sale di L’Archeologia Privè

L'Archeologia Privè: sclusività e intimità

Varcare la soglia di L'Archeologia Privè è come entrare in un sogno: l'atmosfera è avvolgente e raffinata, un perfetto mix di antico e moderno. Le mura storiche, il pavimento di epoca romana e i soffitti in legno raccontano storie di un tempo passato, mentre l'arredamento contemporaneo offre un tocco di eleganza che farà brillare gli occhi a ogni visitatore. Qui, ogni piatto è un viaggio nel tempo, ogni sorso un brindisi alla storia di Roma.

Ma, se pensate che il termine “Privè” possa suonare come un concetto banale, vi sbagliate. L'Archeologia Privè è un angolo esclusivo nel cuore nella storia di Roma.. Immaginate un “ristorante nel ristorante”, con tre sale eleganti che offrono privacy e comfort. C'è quella centrale con il salotto e il bancone bar, la “Sala Butterfly” vi accoglie con un camino scoppiettante e un terrazzo affacciato sull'Appia Antica e la “Sala delle Lucciole” brilla di intimità, perfetta per cene romantiche o festeggiamenti speciali. Qui, gli ospiti possono godere di un'atmosfera magica, circondati da tombe romane e da un giardino di glicini.

Lo chef Stefano Ruzzoli di L’Archeologia Privè

Il menu su misura di L'Archeologia Privè

Ma cosa si mangia a L'Archeologia Privè? Il menu de L'Archeologia Privè è diverso da quello di L'Archeologia. Si tratta di un menu degustazione personalizzato, realizzato su misura per ogni ospite, dove la creatività dello chef Stefano Ruzzoli si fonde con le richieste del cliente. Il risultato? Un menu "a sorpresa" che si basa sulle preferenze e sulle voglie comunicate durante la prenotazione: da capesante e quaglie a ricci di mare accompagnati da acqua di pomodoro e zucchine grigliate, fino a deliziose ostriche e champagne. Ma non è tutto! Anche il servizio è un'esperienza esclusiva, con lo chef che presenta e completa i piatti direttamente al tavolo, aggiungendo un tocco scenografico che renderà la serata davvero indimenticabile e l'esperienza culinaria unica nel suo genere.

La cucina de L'Archeologia Privè si distingue per la sua chiarezza e semplicità, evitando inutili fronzoli e puntando su piatti moderni realizzati con ingredienti di alta qualità, ma mai eccessivi. Il fulcro è la materia prima stagionale, unita a una ricerca meticolosa che valorizza le eccellenze del territorio, utilizzando tecniche innovative che le rendono attuali. Ogni piatto racconta una storia, creando un dialogo continuo tra passato, presente e futuro, perfettamente in sintonia con la storicità della location.

Ma quanto vi costerà questa avventura culinaria? I prezzi variano a seconda del numero di ospiti. Ecco alcuni assaggi delle opzioni disponibili:

Cena romantica per 2 persone: 250 € a persona (menu da sette portate + wine pairing incluso).

250 € a persona (menu da sette portate + wine pairing incluso). Cena da 3 a 5 persone: 130 € a persona (menu da sette portate, wine pairing non incluso), con una spesa minima di 780 €.

130 € a persona (menu da sette portate, wine pairing non incluso), con una spesa minima di 780 €. Cene di gruppo: per eventi da 9 persone in poi, l'esperienza si trasforma in un evento personalizzato, con intrattenimento incluso, dal karaoke a un DJ set.

L'Archeologia Privè

Via Appia Antica 139 – 00179 Roma

T. +39.067880494