Relax d'autunno: fuga nella natura alla Tenuta de l’Annunziata

Con l’arrivo dell’autunno, le foglie iniziano a tingersi di colori caldi e avvolgenti, e l’aria fresca invita a rallentare il ritmo della vita quotidiana. È il momento perfetto per rifugiarsi nella natura e pensare solo a se stessi: Tenuta de l’Annunziata, un natural relais incastonato tra le dolci colline della Lombardia a Uggiate con Ronago (Co), dove il benessere diventa un’esperienza coinvolgente e rigenerante. Qui, la filosofia del “ritorno alla natura” si traduce in rituali autunnali pensati per ricaricare corpo e mente, in una cornice che fa dimenticare lo stress quotidiano.

La Tenuta de l’Annunziata immersa nella natura

La Fattoria del Benessere della Tenuta de l’Annunziata

Immagina di entrare in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, dove l’armonia regna sovrana e il profumo della natura ti avvolge come un caldo abbraccio. La Fattoria del Benessere della Tenuta è proprio questo: un rifugio di serenità dove puoi lasciarti coccolare da una serie di trattamenti studiati per la stagione autunnale. Ogni rituale è un omaggio alla bellezza dei materiali naturali e alla sapienza dei terapisti, che ti guideranno in un percorso di riscoperta del tuo equilibrio interiore.

Riscopri te stesso con i trattamenti autunnali

Quando le giornate diventano più corte e le temperature calano, è il momento ideale per dedicarti a te stesso. Tra le proposte più affascinanti c’è il “Lifting senza bisturi”, un trattamento che promette di risvegliare la tua bellezza naturale. Con un tocco delicato, il terapista stimola i muscoli facciali, donando luminosità e vitalità al viso. Ma non è solo un trattamento per il viso: mentre la maschera agisce, il tuo corpo è coccolato da un massaggio a mani e piedi, per un’esperienza di totale relax. Al termine, ti sentirai leggerao come una piuma, con la pelle visibilmente tonica.

Aromaterapia: il profumo del benessere

Se desideri un’esperienza ancora più coinvolgente, non puoi perderti il massaggio con Aromaterapia. Immagina di essere avvolto da fragranze inebrianti, estratte da fiori e piante coltivate nei giardini della Tenuta. Ogni ospite ha la possibilità di scegliere l’olio essenziale che meglio rispecchia il proprio stato d’animo. Un momento di pura relax, in cui il corpo si libera dalle tensioni, mentre la mente trova serenità.

Particolare della Fattoria del benessere della Tenuta de l’Annunziata 1/3 Stanza massaggi della Tenuta de l’Annunziata 2/3 Piscina della Tenuta de l’Annunziata 3/3 Previous Next

Riscopri il calore della natura: Fagottini di sale ed erbe calde

Un altro trattamento da provare è il Massaggio con Fagottini di sale ed erbe calde, un vero e proprio viaggio sensoriale. Qui, il calore dei fagottini unito a una manualità esperta lavora in sinergia per sciogliere le tensioni muscolari e liberare il corpo dalle tossine. Immagina di chiudere gli occhi e lasciarti andare, mentre il mondo esterno scompare e tu ti riconnetti con la tua essenza interiore. È un’esperienza che rinvigorisce e rigenera, perfetta per affrontare il cambio di stagione.

Scacciapensieri: il segreto per un equilibrio ritrovato

Se cerchi un momento di evasione, non perdere l’occasione di provare lo “Scacciapensieri della Tenuta”. Questo massaggio dedicato a testa, viso e spalle è progettato per liberarti da ogni peso e pensiero negativo. Immagina una dolce melodia di sottofondo, mentre i tuoi pensieri volano via e la tua mente si riempie di luce. Utilizzando prodotti nutrienti per i capelli, questo trattamento offre un’ulteriore coccola per riscoprire la tua luminosità naturale.

Candle Massage: il lusso di coccolarsi

E per chiudere in bellezza, ecco il Candle Massage. In questo trattamento, calde gocce di burro vegetale si fondono con la tua pelle, mentre mani esperte lavorano per massaggiarti con dolcezza. E non è finita qui: alla fine, la candela utilizzata ti sarà regalata, così potrai continuare a coccolarti a casa. Un rituale di bellezza che si trasforma in un gesto d’amore verso te stesso, prolungando il benessere anche una volta tornato alla vita quotidiana.

Cosmetici naturali: bellezza dalla terra

Ma la magia della Tenuta non finisce qui. I prodotti utilizzati durante i trattamenti sono realizzati con ingredienti naturali provenienti dalle farm della Tenuta. Una linea di cosmetici studiata per esaltare le proprietà benefiche di fiori, erbe e frutti, tutti coltivati localmente. Ogni formulazione è un inno alla bellezza naturale, caratterizzata da fragranze avvolgenti e texture piacevoli che accarezzano la pelle come una brezza leggera.

La linea beauty: una carezza per tutti

La linea beauty della Tenuta è pensata per chiunque desideri prendersi cura di sé, senza limiti di genere o età. Dai prodotti per la detersione a base di Latte, Mousse e Tonico, arricchiti dall’azione antiossidante del mirtillo, fino alle creme idratanti leggere ma nutrienti, adatte a ogni tipo di pelle. Ogni prodotto è una scoperta di sensazioni e profumi che rendono ogni trattamento un’esperienza sensoriale unica.

I prodotti della linea beauty della Tenuta de l’Annunziata

Sieri e trattamenti specifici

Non dimentichiamo i sieri, come l’Acido Ialuronico, ideale per idratare in profondità, e il Siero Viso Antiage, un fluido che combatte le rughe, perfetto per chi desidera mantenere una pelle giovane e luminosa. Ogni prodotto è studiato per rispondere a specifiche esigenze e per accompagnarti in un viaggio di bellezza personalizzato.

Un’esperienza di benessere a 360 gradi alla Tenuta de l’Annunziata

La Tenuta de l’Annunziata offre un’esperienza di benessere che va oltre i trattamenti. Gli ospiti possono immergersi in un percorso rigenerante che comprende una piscina coperta con musica subacquea, idromassaggio, sauna finlandese e hammam. Ogni spazio è progettato per favorire il relax e la meditazione, creando un’atmosfera magica in cui puoi lasciarti andare.

La magia del Bosco Bioenergetico

E non dimentichiamo il Bosco Bioenergetico, un autentico “parco del benessere” che ti invita a riconnetterti con la natura. Qui, una semplice passeggiata si trasforma in un momento di rinascita psico-fisica, seguendo i principi del Forest Bathing e della Forest Therapy. Attraverso percorsi immersi nella natura, potrai scoprire il potere terapeutico degli alberi, che ti aiuteranno a ricaricare le batterie e a ritrovare la tua energia vitale.

Il bosco bioenergetico della Tenuta de l’Annunziata

Attività all’aria aperta: mente e corpo in armonia

Inoltre, la Tenuta organizza attività di mindfulness, yoga e fitness all’aria aperta, completando un’offerta dedicata al benessere che si fonde perfettamente con il paesaggio circostante. Non c’è niente di più rigenerante di praticare yoga circondati dalla bellezza della natura autunnale, mentre il sole tramonta e il cielo si tinge di sfumature dorate.

Tenuta de l’Annunziata: un angolo di pace vicino al lago di Como

Nata dal recupero di un’antica proprietà, Tenuta de l’Annunziata è un agriturismo a Uggiate con Ronago, a pochi passi dalle sponde del lago di Como. Acquistata nel 2007 dalla famiglia Guffanti-Pezzoli, è stata trasformata in un’oasi di pace e sostenibilità, dedicata alla valorizzazione del patrimonio ambientale.

Camera della Tenuta de l’Annunziata 1/3 Una delle stanze della Tenuta de l’Annunziata 2/3 Salotto Belvedere della Tenuta de l’Annunziata 3/3 Previous Next

La Tenuta si compone di quattro anime: il Relais con ventuno camere, il Ristorante Quercus, il Tree Cocktail Bar Bistrot e la Fattoria del Benessere. Ogni angolo è pensato per offrire un’accoglienza calorosa in armonia con la natura circostante. Qui, ogni soggiorno diventa un viaggio tra sapori, profumi e emozioni, creando ricordi indelebili.

Tenuta de l'Annunziata

Via Dante Alighieri 13 - Uggiate con Ronago (Co)

Tel 031 949352