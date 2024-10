Bistrot Pedol: un angolo di Bretagna al Mercato Centrale di Milano

Era il 1929 quando la famiglia Pedol apre il primo banco di pesce fresco nello storico mercato comunale di Piazza Wagner a Milano; da allora, ogni giorno, con passione e dedizione ha portato il meglio del mare sulle tavole dei milanesi tanto da diventare un punto di riferimento per la gente del quartiere e non solo. La tradizione continua ancora oggi, anche se l’attività al mercato di Piazza Wagner non è più di proprietà della famiglia ma è stata acquisita da Ugo Cosentino circa 12 anni fa e successivamente conferita all’interno della Tasty Life Srl società Holding del gruppo, con l’aggiunta di un nuovo capitolo alla storia di Pescheria Pedol che, nel frattempo, viene riconosciuta - nel 2022 - dalla Regione Lombardia come attività storica (bottega storica).

Bistrot Pedol: lo staff con al centro (camicia bianca) lo chef Franck Businelli e a destra (camicia nera) Ugo Cosentino

È il settembre 2021 quando nasce Bistrot Pedol pescheria con cucina, un format innovativo ed emozionale che affianca al banco del pesce per la vendita al dettaglio e l’asporto, una cucina di alto livello con piatti di grandissima qualità cucinati al momento, guidata dallo chef bretone pluri stellato e recentemente nominato Maitre Cuisinier de France Franck Businelli. Inizia così un nuovo viaggio, è proprio il caso di dirlo, che parla anche un po’ francese e porta il mare del nord, impetuoso e sconfinato con tutte le sue prelibatezze, in un luogo iconico per Milano: Stazione Centrale; e più precisamente all’interno del Mercato Centrale, cuore gastronomico internazionale, crocevia di culture e punto d’incontro per molti milanesi.

Bistrot Pedol: il mare a Milano in un’atmosfera internazionale

Ad accogliere i clienti di Bistrot Pedol un banco del pesce lungo ben12 metri – il più lungo d’Italia - e un’offerta in grado di soddisfare ogni esigenza, al lato opposto del bancone si trova invece la cucina a vista sulla sala. L’ambiente è informale e internazionale, l’atmosfera industrial è quella che contraddistingue l’architettura di Mercato Centrale, ma i tavoli in legno e le grafiche essenziali e divertenti delle insegne e delle tovagliette caratterizzate dai toni del blu, del bianco e del rosso, conferiscono calore e convivialità. Il logo e le divise dello staf a righe bianche e blu richiamano ricordano che la Bretagna è proprio lì, a due passi.

Il banco del pesce lungo ben 12 metri di Bistrot Pedol 1/3 La sala con cucina a vista di Bistrot Pedol 2/3 Bistrot Pedol, pescheria con cucina al Mercato Centrale di Milano 3/3 Previous Next

«Bistrot Pedol non è un ristorante di pesce nel senso classico del temine, ma una vera e propria pescheria con cucina - sottolinea Ugo Cosentino, chief executive officer e socio di maggioranza di Tasty Life Srl - Tanti ristoranti hanno un banco del pesce dove viene esposta quotidianamente l’offerta del giorno con un menu e delle ricette definite; anche da noi esiste un menu ma all’interno delle ricette il pesce non viene mai nominato, questo perché il pesce è sul banco e dipende dalla disponibilità del momento; l’ordine cronologico con cui il cliente si approccia alla nostra cucina è opposto a quello di un ristorante: prima si fa un giro al bancone, si guarda, si sceglie cosa mangiare, si ordina e poi ci si accomoda al tavolo».

L’offerta di Bistrot Pedol si articola in cinque macrocategorie: la griglia, il fritto, la gastronomia di mare, i primi e infine il crudo composto da tutto il mondo del coquillage e dei frutti di mare dove rientra il format della Bretagna a Milano, con le ostriche e i sontuosi Plateaux alla Bretone che portano i nomi delle città più famose della costa come Cancale, eletta “Site Remarquable du Goût” (importante sito del gusto), Dinard e Saint Malo; cucinati al momento dallo chef Businelli e la sua brigata: astice, granseola, scampi, gamberi rosa, gamberi rossi e i tipici “bulots”. Non mancano poi i Plateaux all’italiana, le tartare e le catalane servite con frutta fresca e accompagnate da un buon bicchiere di vino francese o Champagne.

Bistrot Pedol: le tartare 1/5 Bistrot Pedol: i Plateaux bretoni 2/5 Bistrot Pedol: il fritto 3/5 Bistrot Pedol: le catalane 4/5 Bistrot Pedol: non solo pesce crudo ma anche primi piatti 5/5 Previous Next

Bistrot Pedol: i progetti per il futuro

L'obiettivo strategico aziendale in questa prima fase del progetto è quello di rafforzare il brand Pedol nel settore ittico sulla piazza Milanese attraverso il binomio Pescheria Pedol (vendita al dettaglio) e Bistrot Pedol (vendita al dettaglio e somministrazione) al fine di preparare il terreno per procedere all’espansione di un’offerta di “pescheria con cucina” con un formato di dimensioni ed offerta standardizzabile e notevolmente più contenuta rispetto alla vetrina del flagship store del Mercato Centrale.

Con un fatturato in crescita del +20% nel 2024, infatti, gli obiettivi futuri vedono l’apertura di nuovi punti vendita, uno nella città di Milano entro la fine dell’anno e tre nel Nord Italia nel 2025, modulabili e personalizzabili a seconda delle esigenze e delle richieste del mercato; senza però andare a modificate il posizionamento del marchio Bistrot Pedol che si riassume molto semplicemente in: eccellenza della materia prima, semplicità della trasformazione, ambiente informale e internazionale.

Non ci resta che aspettare l'evoluzione del brand e nel frattempo gustare uno degli angoli più suggestivi di Bretagna a livello gastronomico senza nemmeno fare le valigie, basta prendere un treno per Milano e "scendere alla fermata" (virtuale, si intende) Mercato Centrale!

Bistrot Pedol

Mercato Centrale Milano - Via Giovanni Battista Sammartini 2 - 20125 Milano

Tel 389 6453426