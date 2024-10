Mangiare da FraTò, ristorante di Torino che profuma di Sicilia

Un angolo di mare a Torino? Esiste e si chiama FraTò. Elegante, contemporaneo e affacciato su via Andrea Doria, questo ristorante è un'oasi di gusto e profumi siciliani, pensata per trasportarti a ogni boccone tra i colori del Mediterraneo.

La sala di FraTò

Entrando da FraTò, si lascia fuori la città per un luogo di luci soffuse e arredi moderni, ma dal fascino caldo, dove il personale sa come farti sentire a casa. Alla guida del team troviamo Stefano Bartolomei, un maître con esperienza stellata che cura ogni dettaglio con professionalità e stile.

Cosa si mangia da FraTò

Qui la cucina è un inno al Mediterraneo, con ingredienti freschi e una selezione attenta di prodotti di qualità. Lo chef Federico Allegri, torinese di nascita e globetrotter di formazione, guida la cucina con un'idea ben chiara: portare in tavola piatti che uniscono gusto, equilibrio e leggerezza. Con il supporto del nutrizionista Federico Francesco Ferrero, il menu diventa un viaggio tra i sapori siciliani, fatto con rispetto per la tradizione ma con un tocco di creatività.

Caponatina, parmigiana e un'insalatina tiepida di polpo, gamberi e calamaretti sono solo alcuni dei piatti che aprono le danze, pronti a stuzzicare il palato con la loro semplicità raffinata. Sotto la guida di Allegri, questi classici mediterranei diventano interpretazioni originali, con ingredienti di stagione che danno a ogni piatto una nota speciale. Anche lontano dalla costa, crudi di mare, tartare e piatti di pesce freschissimo raccontano le atmosfere siciliane con sapori autentici. Tra i primi da non perdere ci sono i paccheri con gambero rosso di Mazara del Vallo e pistacchio, un abbinamento che unisce delicatezza e sapore, e le busiate - pasta artigianale siciliana a spirale - servite con bottarga di tonno e un condimento leggero che esalta la bontà del mare.

Tripudio di sapori siciliani per la pasta di FraTò 1/6 Strati di melanzane, sugo ricco e formaggio filante 2/6 Insalatina tiepida di polpo, gamberi e calamaretti di FraTò 3/6 Crudi di mare, tartare e piatti di pesce di FraTò 4/6 Agnello cotto a bassa temperatura, salsa alla menta e Zibibbo di FraTò 5/6 Polpo alla brace, patate viola e bagnetto verde di FraTò 6/6 Previous Next

Per chi vuole un'alternativa, due piatti di carne sorprendono con il loro profumo di Sicilia: la pancia di maialino dei Nebrodi e l'agnello a bassa temperatura con salsa menta e zibibbo. Sono piatti che raccontano la storia rurale della Sicilia, con cotture lente e sapori intensi che richiamano la tradizione. Che pasto mediterraneo sarebbe senza un dolce degno di questo nome? Da FraTò, la chiusura è in bellezza con i cannoli siciliani, preparati al tavolo per esaltare l'esperienza. Ognuno può scegliere la propria guarnizione - cioccolato di Modica, pistacchio o scorze di arancia candita - per personalizzare questi capolavori di dolcezza siciliana.

Da FraTò una carta dei vini che ti porta in Sicilia

FraTò si distingue anche per una carta dei vini pensata per esaltare ogni piatto e farti scoprire il meglio della produzione vinicola siciliana. Il sommelier e enologo Stefano Bartolomei seleziona vini locali di piccole produzioni, offrendo etichette che celebrano le varietà autoctone, dalle note minerali delle terre vulcaniche ai profumi fruttati del Nero d'Avola.

Ristorante Fratò

Via Andrea Doria 21/B - 10123 Torino

Tel 011 19703744