Sei a Milano e hai voglia di Puglia? L'Osteria Pugliese è la risposta

Milano è sempre stata una città che ama viaggiare, e questa volta ci porta direttamente al tacco dello Stivale, in Puglia. No, non serve prenotare un biglietto aereo, basta dirigersi in Porta Romana, più precisamente in via Friuli, dove ha aperto i battenti l'Osteria Pugliese-Gatto Bianco, l'ultima creazione del gruppo barese Gatto Bianco Srl. Dopo il successo di Bari e Bergamo, il gruppo ha deciso di portare le sue radici culinarie anche nella capitale meneghina. Se Milano è la città dove tutto sembra possibile, ora è anche il posto dove puoi sederti a tavola e assaporare un pezzo autentico di Puglia.

La sala dell'Osteria Pugliese-Gatto Bianco a Milano

Osteria Pugliese: dove tradizione e spettacolo si incontrano

Entrando all'Osteria Pugliese, ci si immerge subito in un'atmosfera che profuma di tradizione e autenticità, ma con un tocco di eleganza moderna. La vera particolarità? La cucina a vista, che diventa uno spettacolo per gli occhi prima ancora che per il palato. E qui entra in scena il vero protagonista del locale: la pasta all'Assassina, che viene preparata dal vivo, grazie a uno speciale angolo di showcooking che rende il tutto ancora più coinvolgente. Sì, perché qui non si mangia solo con la bocca, ma anche con gli occhi.

Lo showcooking degli spaghetti all‘Assassina dell‘Osteria Pugliese-Gatto Bianco a Milano 1/3 Assassina alle rape dell'Osteria Pugliese-Gatto Bianco a Milano 2/3 I paccheri affumicati dell'Osteria Pugliese-Gatto Bianco a Milano 3/3 Previous Next

Gli spaghetti, poi, piatto iconico della tradizione barese, vengono proposti in tre varianti: spaghetti classici, alle rape (perfetti per chi cerca un sapore più deciso e terroso) e paccheri, per chi preferisce una pasta dalla consistenza più corposa. Un viaggio nei sapori che parte dalla semplicità degli ingredienti per arrivare alla perfezione di un piatto che è puro godimento.

Non solo Assassina: all'Osteria Pugliese un menu che racconta la regione

Se pensate che l'Assassina sia l'unico motivo per cui vale la pena visitare l'Osteria Pugliese, vi sbagliate di grosso. Il menu è un vero omaggio alla tradizione culinaria pugliese, con piatti che sono un inno ai sapori genuini e robusti della regione. Si parte dagli antipasti, un percorso tra verdure, carne e pesce che cambia con la stagionalità degli ingredienti e che riesce a sorprendere anche i palati più esigenti. Troverete i classici taralli, le immancabili orecchiette (che qui sono proposte in diverse versioni, dalla barese a quella con le cime di rapa), e il riso, patate e cozze, un piatto che incarna tutta l'essenza della cucina pugliese: povera negli ingredienti, ma ricca nel sapore.

Le orecchiette dell'Osteria Pugliese-Gatto Bianco a Milano 1/4 La carne dell'Osteria Pugliese-Gatto Bianco a Milano 2/4 Un semifreddo dell'Osteria Pugliese-Gatto Bianco a Milano 3/4 Il tiramisù dell'Osteria Pugliese-Gatto Bianco a Milano 4/4 Previous Next

Non mancano poi le carni, che vengono esposte nel banco di frollatura a vista e che comprendono specialità come la costata e la battuta al coltello, fino alle iconiche bombette, piccoli involtini di carne ripieni, tipici della tradizione pugliese, e che qui trovano la loro massima espressione grazie alla qualità delle materie prime, con un occhio di riguardo alla podolica pugliese.

Vini e spirits: un viaggio tra le eccellenze pugliesi

Che esperienza pugliese sarebbe senza un buon bicchiere di vino? All'Osteria Pugliese, la selezione di vini è a dir poco spettacolare. Con oltre 300 etichette, la carta dei vini è pensata per offrire il meglio della produzione vinicola pugliese, ma non solo. Vini rossi corposi, bianchi freschi e profumati, bollicine che esaltano il palato: c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

All‘Osteria Pugliese un'ampia selezione di vini regionali e non

Anche per chi ama gli spirits, il locale non delude: amari e distillati pugliesi sono pronti a chiudere in bellezza il pasto, regalando una nota finale intensa e indimenticabile. È proprio questo focus sulle eccellenze locali che rende l'Osteria Pugliese un unicum nel panorama milanese.

Il fiore all'occhiello dell'Osteria Pugliese: il menu degustazione

Se volete provare un po' di tutto, vi consigliamo caldamente il menu degustazione, che è una vera e propria festa per il palato. Si parte con un percorso di antipasti misti, che spaziano dalle verdure fresche ai piatti di carne e pesce, per poi proseguire con i primi piatti, dove le orecchiette alla Pugliese e gli spaghetti all'Assassina si contendono il podio dei preferiti dai clienti. Il tutto si conclude con un dolce della casa, rigorosamente fatto in casa, perché qui niente è lasciato al caso. Questo menu degustazione non solo vi permette di assaporare il meglio della cucina pugliese, ma è anche un'ottima occasione per scoprire piatti che magari non avreste mai pensato di ordinare. Un viaggio nei sapori che vi farà tornare ancora e ancora.

Osteria Pugliese-Gatto Bianco

Via Friuli 75 - 20135 Milano

Tel 02 89059690