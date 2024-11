Fuga in spa con vista sulle Dolomiti? Non perdere l'Alpen Tesitin

Immagina di essere avvolto dalla bellezza mozzafiato delle Dolomiti, con il sole che accarezza le montagne innevate e il fresco respiro dell'aria di montagna che ti riempie i polmoni. Se questa visione ti sembra il massimo del relax, allora preparati a scoprire l'Hotel Alpen Tesitin (del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol), angolo di paradiso per una pausa benessere indimenticabile. Situato a Tesido/Monguelfo, sul soleggiato altopiano del Plan de Corones, questo wellness resort è molto più di un semplice hotel: è un oasi di pace, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un'esperienza di lusso e serenità.

L'Alpen Tesitin

Alpen Tesitin, rifugio di benessere nel cuore delle Dolomiti

L'Alpen Tesitin Panorama Wellness Resort è un rifugio che offre una vista spettacolare sulle maestose Dolomiti. Un paesaggio che sembra uscito da una cartolina, ma che è davvero reale, pronto ad accoglierti in un abbraccio di natura e bellezza. Se hai bisogno di staccare dalla routine quotidiana, questo è il posto giusto per immergerti nel puro benessere.

La hall dell'Alpen Tesitin

L'area wellness è una delle perle dell'Alpen Tesitin. Con una vasta gamma di opzioni per il relax, tra cui una biosauna alle erbe, saune finlandesi, bagni di vapore aromatico e lettini a infrarossi, ogni angolo di questo resort è pensato per coccolarti. Non solo saune e piscine, ma anche l'incantevole giardino alpino, dove l'atmosfera magica delle montagne ti farà sentire come se il tempo si fosse fermato. La piscina sole Infinity con vista a 180° è una delle esperienze più uniche: immergersi in acqua mentre contempli il panorama ti farà sentire in totale sintonia con la natura.

Wellness su misura per te

Per chi desidera qualcosa di più di una semplice giornata di relax, l'Alpen Tesitin offre trattamenti specializzati che combinano la tradizione montana con tecniche moderne. Ogni trattamento è pensato per offrirti un rilassamento personalizzato, che si adatta alle tue necessità e desideri. In più, grazie alle gettate di vapore giornaliere e alle oasi panoramiche, ogni momento è un viaggio sensoriale che rigenera corpo e mente.

L'inverno all'Alpen Tesitin

Quando arriva l'inverno, l'Alpen Tesitin si trasforma in un regno incantato. L'inizio della stagione invernale è il momento perfetto per immergersi nella candida bellezza delle Dolomiti. Le montagne si vestono di neve, i fiocchi che danzano nel cielo e il calore accogliente del resort creano l'atmosfera perfetta per una pausa dalla città. Qui, ogni angolo trasuda una magica atmosfera invernale, dove la natura e il comfort si incontrano. All'interno, il calore ti avvolge, mentre il panorama esterno ti regala una vista incredibile: un paesaggio naturale a perdita d'occhio, dove ogni dettaglio sembra fatto su misura per portarti serenità. Il lusso della spa, la bellezza dei giardini alpini e la possibilità di rilassarti nelle piscine panoramiche rendono ogni istante un momento speciale. Che si tratti di un pomeriggio tranquillo o di una serata romantica, l'Alpen Tesitin sa come regalarti attimi di pura felicità.

Il gourmet all'Alpen Tesitin

Le giornate invernali all'Alpen Tesitin cominciano con una colazione gourmet. Il buffet è ricco di torte fatte in casa, croissant appena sfornati e composte di frutta al miele dell'apicoltore di Tesido. Non mancano piatti preparati al momento, come le uova cucinate secondo i tuoi gusti, e succo fresco e smoothie per darti la carica giusta per affrontare una giornata di avventure. E se preferisci, puoi ordinare la colazione in camera e coccolarti nel comfort della tua suite. Il buffet del pranzo e del pomeriggio è un'altra occasione da non perdere: piatti caldi preparati nella cucina a vista, con zuppe e insalate fresche che riflettono la tradizione gastronomica dell'Alto Adige.

Il ristorante dell'Alpen Tesitin

Ma non finisce qui: la sera all'Alpen Tesitin si trasforma in un viaggio culinario. Il menu gourmet di 5-7 portate è un perfetto equilibrio tra Alto Adige e Italia, in un mix di sapori che esprimono tutta la tradizione e l'innovazione della cucina locale. Se preferisci qualcosa di più informale, puoi scegliere un piatto à la carte senza costi aggiuntivi. Non mancano le serate a tema e il buffet di dessert. E i sommelier guideranno alla scoperta dei 365 vini della cantina panoramica, un'occasione per gli appassionati di enogastronomia. E se vuoi, puoi partecipare alle degustazioni di vino due volte alla settimana, per approfondire la tua conoscenza del vino altoatesino.

La spa dell'Alpen Tesitin

Non è solo la cucina a far brillare l'Alpen Tesitin. Questo resort è il luogo ideale per rilassarsi e ricaricare le energie. Se desideri una pausa dalla vita frenetica, troverai una vasta scelta di saune, piscine e trattamenti wellness che ti faranno sentire al centro del mondo.

Piscina con vista dell'Alpen Tesitin
La piscina dell'Alpen Tesitin
La sauna dell'Alpen Tesitin

Prova la piscina Infinity esterna (20x9m), con una vista incredibile sulle Dolomiti, oppure rilassati nella piscina interna panoramica (33°C). Ma non finisce qui: l'Infinity pool di lusso con idromassaggio e la piscina salina offrono esperienze uniche per il massimo del relax. E per un'esperienza esclusiva, concediti un momento nella vasca di immersione con acqua sorgiva alpina a 14°C, per una sensazione di rigenerazione totale.

Il mondo delle saune: una vera oasi di relax

L'area saune è una delle chicche di questo resort. Oltre alla tradizionale sauna finlandese, potrai goderti il Kristallsauna, il bagno salino e la sauna Kelo. Ogni sauna ha un suo fascino, ma tutte ti offrono il massimo del relax, grazie alle gettate di vapore giornaliere e all'atmosfera intima e accogliente. Non dimenticare di visitare l'area textile-free per un'esperienza wellness all'insegna della tranquillità.

Dormire tra lusso e natura all'Alpen Tesitin

L'Alpen Tesitin Panorama Wellness Resort non è solo un rifugio di pace tra le Dolomiti, ma un'esperienza di ospitalità unica, grazie a camere e suite pensate per soddisfare ogni desiderio. Tra legni pregiati, design alpino e comfort moderni, le opzioni di soggiorno offrono un perfetto mix di eleganza, funzionalità e una vista spettacolare.

Una delle camere dell'Alpen Tesitin
Camera dell'Alpen Tesitin
Particolare di una delle camere dell'Alpen Tesitin

Le camere e suite sono eleganti e accoglienti, arredate in legno naturale con pavimenti in legno e dotate di letti matrimoniali extra-large, divani e moderne tecnologie, tra cui schermi piatti, WiFi gratuito, minibar e macchinette per il caffè Cremesso. Ogni ambiente offre bagni raffinati con docce emozionali e specchi da trucco. Balconi o terrazze offrono viste spettacolari sulle Dolomiti o sulla natura circostante. Alcune suite includono caminetti, vasche panoramiche, saune a infrarossi o terrazze private.

Hotel Alpen Tesitin

Via Riva di Sotto 22 - 39035 Tesido/Monguelfo (Bz)

Tel 0474 950020