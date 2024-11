AKA Beverly Hills: lusso e comfort nel triangolo d'oro di Los Angeles

AKA non è una catena alberghiera, ma una collezione di residenze di lusso progettate per soggiorni prolungati, settimanali, mensili o più, situate in posizioni strategiche di grandi città degli Stati Uniti come New York, Washington, Philadelphia, Miami e Los Angeles. In Europa finora ha aperto soltanto a Londra.

La filosofia di AKA

A differenza di una classica catena alberghiera, AKA si concentra su un concetto che unisce il massimo comfort e l’autonomia di un appartamento di alto standing con i servizi e le comodità tipiche di un hotel di categoria cinque stelle. Queste residenze non offrono camere, ma suite spaziose, con cucine attrezzate, ampi frigoriferi, aree di lavoro con lavatrici e asciugatrici, tutte comodità utili a chi cerca una sistemazione temporanea senza rinunciare al suo stile di vita domestico. Naturalmente servizi essenziali come la pulizia quotidiana, qualunque manutenzione necessaria, collegamento internet wi-fi veloce, televisione con canali satellitari, aria condizionata e garage per la macchina sono sempre garantiti.

Gli spazi comuni sono pensati per facilitare la socializzazione e il relax, con aree lounge, palestre e, in alcune sedi, cinema privati e locali di ristorazione gestiti da partner di prestigio. Questa combinazione di residenzialità e servizio alberghiero di lusso rende AKA una scelta distintiva, diversa da una catena alberghiera tradizionale.

Come è AKA Beverly Hills

A Los Angeles la zona più esclusiva e rinomata, tra le più ricche e lussuose del mondo, è il cosiddetto Triangolo d'oro di Beverly Hills, così chiamato per la sua forma approssimativamente triangolare, delimitata da alcune delle strade più importanti del quartiere. Il nome "d'oro" si riferisce all'abbondanza di ricchezza presente in questa zona, dove si trovano negozi di marchi di lusso, hotel di prestigio, ristoranti stellati e le ville di molte celebrità di Hollywood, nascoste in parchi con alte cancellate. Rodeo Drive è qui la strada più famosa, con le boutique dei grandi nomi internazionali come Chanel, Gucci, Dior, shopping di alta gamma, gioiellerie, orologiai, negozi di design, gallerie d'arte che espongono opere di artisti famosi ed emergenti.

AKA nel cuore di Beverly Hills

Proprio nel cuore del Triangolo d'Oro, l'AKA Beverly Hills è una destinazione ideale, a pochi passi da Rodeo Drive, non distante dal noto Los Angeles Museum of Art, confidenzialmente chiamato Lacma, nonché da rinomati ristoranti gourmet. Facilmente raggiungibili anche con i servizi di trasporto pubblico di LA Metro, che offre convenienti abbonamenti, si trovano anche destinazioni più glamour di Hollywood. Si possono così visitare i famosi Studios cinematografici, tuttora attivi: un tour alla Paramount Pictures è una divertente immersione nel mondo delle star del grande cinema, della sua storia lungo un secolo e dei film più famosi prodotti dalla casa.

AKA Beverly Hills, mix tra casa e servizi d’hotel

La collezione di suite della residenza, tra cui alcune con una o due camere da letto completamente arredate, attici e appartamenti in case a schiera, anche con ingresso indipendente dalla strada, è stata progettata pensando a viaggiatori che si fermano a lungo e desiderano le comodità di casa propria, spazi curati con attenzione, arredi su misura, cucine gourmet, caminetti e balconi privati. A ciò si aggiunge però un servizio personalizzato 24H/24, con cura nei minimi dettagli e piccole sorprese come il benvenuto e la profusione di orchidee fiorite nelle camere.

Una delle camere di AKA Beverly Hills
Sala meeting di AKA Beverly Hills
Salotto di AKA Beverly Hills
Cucina di AKA Beverly Hills
Reception di AKA Beverly Hills
Palestra di AKA Beverly Hills
Living di AKA Beverly Hills
Terrazza di AKA Beverly Hills

Negli spazi comuni ci si può fermare nell'elegante hall dai colori chiari e rilassarsi nella caffetteria e nell'area lounge, usufruire della sala riunioni in stile boardroom per un incontro di lavoro oppure visitare il centro fitness attrezzato con macchinari italiani Technogym di ultima generazione. La terrazza privata all'aperto è un angolo di pace sotto le palme e il piccolo cinema privato può programmare proiezioni interessanti.

Lo scorso anno AKA ha ricevuto la prestigiosa menzione di Condé Nast Traveler’s Readers Choice Award, in riconoscimento della sua offerta molto lontana dall’hotellerie tradizionale.

