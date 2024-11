Koen Restaurant: cucina giapponese con vista sul lago d'Iseo

Nell'affollato firmamento dei ristoranti giapponesi in Lombardia c'è un indirizzo da mettere in rubrica: Koen. Siamo a Paratico (Bs), in quel ramo del lago d'Iseo che - ahinoi - troppo spesso si fa conoscere per una proposta di ristorazione che vira con sempre maggiore decisione verso il turistico. Tradotto: poca qualità a prezzi molto alti. Koen è un'insegna in controtendenza, in questo senso: questo ristorante, diretto con grande passione dal giovanissimo Federico Bianchetti, ha scelto un approccio che punta tutto sulla qualità e sull'autenticità, non solo nei piatti, ma anche nell'atmosfera e nell'arredamento. Koen, infatti, rappresenta un piccolo santuario della cucina giapponese che riesce a distinguersi per la cura dei dettagli e l'atmosfera intima, quasi contemplativa, che caratterizza ogni angolo del locale.

La sala di Koen

Koen, ambiente minimal e raffinato

Entrando, si è accolti da un ambiente minimalista e raffinato, dove i toni neutri e i materiali naturali, come il legno e la pietra, creano un'atmosfera calma e raccolta. Gli arredi seguono un'estetica essenziale, ispirata alla filosofia zen, con linee pulite e dettagli curati che invitano a concentrarsi sul momento, sul cibo e sulla vista straordinaria. Una grande vetrata domina lo spazio e si affaccia direttamente sul lago d'Iseo, regalando agli ospiti un panorama mozzafiato che cambia con le stagioni e le ore del giorno. La luce naturale che filtra attraverso la vetrata rende l'ambiente particolarmente piacevole, mentre la sera, l'illuminazione soffusa crea un'atmosfera intima che valorizza la qualità delle pietanze.

La cucina dello chef Mirko Bettoni da Koen

A capo della cucina troviamo lo chef Mirko Bettoni, che con grande maestria trasforma ingredienti freschi e selezionati in piatti che portano in tavola l'essenza della cucina giapponese, ma con un tocco di modernità. Bettoni, con un passato di formazione rigorosa e una conoscenza approfondita delle tecniche giapponesi, ha saputo costruire un menu che bilancia tradizione e creatività.

Kuro yume di Koen 1/7 Usuzukuri maguro di Koen 2/7 Gyoza fish koen di Koen 3/7 Gn dara no shiso di Koen 4/7 Ebi spicy bites di Koen 5/7 Caviar udon di Koen 6/7 Nigiri salmone di Koen 7/7 Previous Next

I suoi piatti sono un invito a esplorare i sapori autentici del Giappone, con portate che vanno dai crudi, preparati con pesce freschissimo e condito con salse leggere fatte in casa, fino ai piatti caldi, come i caviar udon, dei noodles mantecati con burro affumicato, caviale siberiano e katsuobushi che in bocca danno pienezza, freschezza e sapori ben distinti di mare. Ottimi anche i gyoza iberici, dei ravioli ripieni di maialino iberico cotti alla piastra e serviti con soia e passion fruit, una vera e propria esplosione di sapori che mantengono comunque un piacevolissimo equilibrio. Da provare anche l'usuzukuri maguro (un carpaccio di tonno rosso impiattato con foglie di wasabi, gelee di soia e insalatina di germogli) e gli ebi spicy bites (dei bocconcini di gamberi argentini in tempura con togarashi, frikake e salsa al miso).

I cocktail di Diego Re, uno dei punti di forza di Koen

Uno dei punti di forza di Koen è senza dubbio anche l'area bar, che, sotto la guida di Diego Re, riesce a completare l'esperienza con una proposta di cocktail che interpreta i sapori giapponesi in modo innovativo. Diego Re, famoso nel settore della mixology per essere stato trainer per Planet One Milano, Campari Academy e Metro Academy, ha creato una drink list che si abbina perfettamente alla filosofia culinaria del locale.

Uno dei punti di forza di Koen è senza dubbio anche l’area bar

I suoi cocktail, realizzati con ingredienti come tè matcha, ma anche con frutta fermentata preparata dal barman in persona, non solo esaltano i piatti di Bettoni, ma offrono anche un'esperienza gustativa autonoma che rende memorabile ogni visita. Tra le sue creazioni spicca senza dubbio il Milano-Torino Sala Fumatori, un digestivo che conquista sia al naso che al palato, preparato con una parte di blending spuro di vermouth rossi, Lagavulin invecchiato 16 anni, baccelli di vaniglia Bourbon e una parte di bitter Campari.

Da Koen buon cibo, bellezza e relax al giusto prezzo

Koen si propone come un luogo che va oltre la semplice cena: è un'esperienza che invita a esplorare, assaporare e lasciarsi ispirare. L'attenzione alla qualità e alla freschezza degli ingredienti, insieme a una visione estetica armoniosa che integra l'ambiente circostante, fa di Koen una meta ideale per chi cerca non solo un buon pasto, ma anche un momento di pausa, di scoperta e di bellezza. Il tutto con la maestosa bellezza del lago d'Iseo a pochi passi. I prezzi? Non certo economici, ma certa qualità si paga ed è anche sacrosanto che sia così. Già, perché piatti e ogni cocktail vengono realizzati tutti con una materia di primissima scelta, cosa che ogni avventore - anche quello col palato meno allenato - percepisce già dal primo boccone, dal primo sorso. Provare per credere.

Koen Restaurant

Via G. Marconi 13/b - 25030 Paratico (Bs)

Tel 035 1996 6270