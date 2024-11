Come si mangia da Locanda Mammì: l'unica stella Michelin in Molise

Molise in festa. La Locanda Mammì di Agnone (Is), guidata dalla chef Stefania Di Pasquo, ha conquistato la stella Michelin per la regione dopo 25 anni, celebrando i sapori e le tradizioni regionali. Il ristorante, situato in un casale ristrutturato, è un omaggio alla terra molisana, intrecciando ingredienti locali e innovazione. Con una formazione manageriale e un’ispirazione affinata sotto la guida di Niko Romito, Di Pasquo ha dato vita al sogno di una cucina che racconta un legame autentico con la sua terra, donandole l'ammbita stella.La cucina di Di Pasquo è una fusione di tradizione e modernità, dove ogni piatto esalta l’autenticità e le radici molisane. Questo riconoscimento segna una svolta importante per la gastronomia regionale. Scopriamo come si mangia nel nuovo stellato del Molise.

La chef Stefania Di Pasquo e il marito sommelier Thomas Torsiello

Tradizione e Innovazione: la filosofia della chef Di Pasquo

Alla Locanda, ogni piatto è un’esplorazione dei sapori molisani reinterpretati con tecniche moderne. Stefania rivisita i piatti locali con eleganza, unendo sapori autentici a un’estetica curata per far vivere un’esperienza che parla della sua terra. Il suo obiettivo è coinvolgere ogni ospite in un viaggio sensoriale, dove ogni assaggio diventa un invito a scoprire le storie e le tradizioni di un Molise spesso ancora da esplorare.

Ingredienti di stagione e del territorio nei piatti di Locanda Mammì 1/4 Non solo buoni ma anche belli i piatti di Locanda Mammì 2/4 Sapori del territorio rivisitati nei piatti di Locanda Mammì 3/4 Eleganza e gusto nei piatti di Locanda Mammì 4/4 Previous Next

«Io amo il mio territorio, le sue peculiarità, le sue potenzialità e le sue varie declinazioni - racconta la chef -. Dalla parola amore sono giunta alla decisione di aprire il mio ristorante “Locanda Mammì” a pochi chilometri da Agnone, non avrei potuto scegliere altro luogo perchè solo qui ho tutto ciò che mi occorre per realizzare il mio progetto culinario: tradizione, materie prime d’eccellenza e fascino indiscusso di un luogo ancora da esplorare. Il mio intento quando elaboro un piatto è quello di far immergere il commensale nei sapori e nei profumi della mia terra, contribuendo così a creare nel suo animo la voglia di scoprire quei posti da cui gli stessi traggono origine. Una cucina che desti curiosità, armonia dei sensi visivi e gustativi e che possa essere di aiuto allo sviluppo del territorio molisano, dove io ho investito il mio cuore».

Tra i piatti da provare il risotto della transumanza con fieno, micischia e rosa canina; guancia brasata alla tintilia; lingua di vitello, consommé di bucce di patate, nocciola e tartufo e, l'omaggio a Niko Romito, tortelli, mandorla e brodo di arringa affumicata.

Accoglienza calda e romantica di Locanda Mammì

L’accoglienza è un altro punto di forza di Locanda Mammì, dove la sala interna accoglie i visitatori in un’atmosfera calda e familiare. Tra decorazioni in rame e il crepitio di un grande camino, l’ambiente rustico e intimo contribuisce a far sentire ogni ospite come a casa. In estate, invece, la locanda si apre all’esterno, con una sala che offre viste panoramiche sulle montagne circostanti, ideale per godere di cene romantiche o aperitivi all’aperto.

La sala di Locanda Mammì

La carta dei vini di Locanda Mammì

A completare l’esperienza gastronomica è la carta dei vini, curata dal sommelier Tomas Torsiello, marito della chef, che con passione e competenza ha selezionato etichette pregiate, abbracciando sia i vini locali sia prestigiosi Champagne. Ogni abbinamento è pensato per esaltare al meglio i sapori dei piatti, offrendo una selezione che affascina anche i palati più esigenti.

Soggiorno tra relax e natura alla Locanda Mammì

Per chi desidera prolungare l’esperienza, Locanda Mammì offre camere curate nei dettagli, perfette per un soggiorno di relax immersi nella natura e nella tranquillità delle colline molisane. La locanda diventa così il rifugio ideale per chi vuole staccare dalla frenesia cittadina, godendo di un’atmosfera che combina eleganza e accoglienza rustica.

Calda accoglienza nelle camere della Locanda Mammì

Locanda Mammì non è solo un ristorante, ma un’esperienza completa che celebra il Molise. Ogni dettaglio, dalla cucina raffinata all’ospitalità calda e autentica, racconta la storia di una terra ancora poco conosciuta, invitando gli ospiti a scoprirne la ricchezza attraverso sapori, paesaggi e un’atmosfera incantata.

Locanda Mammì

Contrada Castelnuovo 86 - 86081 Agnone (Is)

Tel 0865 77379