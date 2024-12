Avenida Calò: ecco l'enopizzeria di Francesco Calò a Roma

Benvenuti a Roma, capitale della storia, dell'arte e... anche della pizza d'autore. Proprio così, perché Francesco Calò, pizzaiolo pluripremiato e acclamato in Europa e nel mondo, ha aperto nella capitale la sua nuova enopizzeria: Avenida Calò, in zona Flaminio, precisamente in Viale Pinturicchio 40. Una notizia che fa gola non solo agli appassionati di pizza, ma anche agli amanti del vino e del buon vivere.

Francesco Calò non è uno qualsiasi. Nato in Puglia nel 1986, il suo destino sembra già scritto fin dalla nascita: pane, farine e lieviti sono la sua eredità familiare. «Sono nato e cresciuto in mezzo alla farina – racconta – Non avrei potuto fare altro che questo lavoro!». Ma se il destino ti dà gli ingredienti, il talento è quello che rende il piatto speciale. A soli 26 anni, Francesco lascia la Puglia con un sogno in tasca: costruirsi un futuro da pizzaiolo all'estero. Londra sembra la meta perfetta, ma una chiacchierata con un amico dell'ambasciata italiana lo fa cambiare rotta: Vienna diventa la sua nuova casa. E qui, nel 2016, apre Via Toledo Enopizzeria, il locale che nel giro di pochi anni conquista il cuore (e il palato) degli austriaci e non solo.

La pizzeria di Vienna non è solo un locale, ma una vera e propria istituzione. È al quattordicesimo posto nella classifica mondiale 50 Top Pizza World 2024 e al terzo posto nella 50 Top Pizza Europa 2024. Ha ottenuto il premio Pizza of The Year 2024 per la sua celebre “Nero di Marinara” ed è insignita dei tre spicchi del Gambero Rosso International. Francesco, inoltre, è stato nominato quattordicesimo miglior pizzaiolo al mondo secondo The Best Pizzachef. Il premio che lo ha consacrato definitivamente al grande pubblico è stato quello di Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo al campionato mondiale Pizza Doc 2019. Non male per un ragazzo che solo pochi anni prima si interrogava sul proprio futuro.

L'arrivo a Roma di Avenida Calò

Roma e Francesco Calò: una storia d'amore nata quasi per caso. Dopo il successo viennese, Francesco e sua moglie pensano a un'espansione. Madrid sembra la città perfetta, e un broker immobiliare li guida verso un locale promettente. Ma una telefonata cambia tutto. Francesco racconta di come, in una caldissima giornata di luglio mentre si trovava in Puglia per le vacanze, abbia ricevuto la notizia di un'opportunità imperdibile: un locale libero in zona Flaminio a Roma. Senza esitazioni, fa un'offerta ai proprietari e aspetta. Poco dopo, arriva la conferma: quel locale diventa suo. E così, Avenida Calò apre le sue porte, stupendo con la sua combinazione di tradizione, innovazione e accoglienza.

Avenida Calò: dove la pizza è protagonista

La pizza di Francesco Calò è un'arte che combina autenticità, tradizione e innovazione. Nulla è lasciato al caso, nemmeno la scelta della farina. Francesco ha creato un blend personalizzato, chiamato Farina Intensa, con un'alta percentuale di crusca che garantisce una maturazione perfetta e un sapore unico. L'impasto, con il 78% di idratazione, lievita per 24-48 ore, regalando un cornicione ambrato e aromatico.

La pizza marinara di Avenida Calò

Il menu di Avenida Calò è un viaggio tra sapori classici e innovativi. Le pizze tradizionali includono intramontabili come la marinara e la margherita, arricchite dalle verdure di stagione. Le pizze a doppia cottura, prima fritte e poi passate al forno, offrono consistenze croccanti e farciture ricercate, come quella con crema di rucola, salsiccia di Bra e conciato romano. Le pizze “revolution” rappresentano invece l'espressione massima della creatività di Francesco, come quella con scampi, fichi e prosciutto di Norcia, o la “Nero di Marinara”, che ha conquistato il premio di Pizza dell'Anno 2024.

Chi cerca un'esperienza completa potrà scegliere il percorso degustazione, composto da sette portate e servito su piatti in ceramica realizzati a mano. Per i più curiosi, il tutto può essere accompagnato da un wine pairing studiato nei minimi dettagli.

Francesco Calò ha deciso di bandire i fritti dal suo menu per esaltare la pizza come protagonista indiscussa. Al loro posto, propone antipasti raffinati e originali come la tartare di manzo con nocciole e foglie di cappero, o il carciofo ripieno con acciughe e pecorino. Per chi non vuole rinunciare al fritto, ci sono comunque tre varianti di montanarine, tra cui una dedicata alla Capitale con caciotta romana e lardo di Colonnata.

“Avenida” non è solo una pizzeria, è un'enopizzeria. La carta dei vini, curata dalla moglie di Francesco, conta oltre 130 etichette italiane e internazionali, offrendo una selezione che spazia dal Barolo ai vini neozelandesi. Il locale è accogliente e raffinato, con elementi moderni e dettagli artigianali come le ceramiche di Vietri. Con soli 50 coperti, l'atmosfera è intima e il servizio è curato nei minimi dettagli. Francesco è attento all'ospitalità: i clienti vengono accolti con un benvenuto dalla cucina e un calice di metodo classico o un drink analcolico.

Non solo pizza: i piatti dello chef Giugliano da Avenida Calò

La posizione strategica di Avenida Calò rende necessaria l'apertura sia a pranzo che a cena. Per soddisfare le esigenze dei clienti, il menu include anche una selezione di primi piatti firmati dallo chef Antonio Giugliano. Non sono preparazioni elaborate, ma piatti della tradizione italiana rivisitati per esaltarne i sapori, come il risotto ai cardi, gli spaghetti con le vongole e alcune proposte di pasta fresca ripiena.