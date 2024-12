Alterego: la pizza "differente" che rivoluziona la tradizione ad Andria

Inaugurata il 24 aprile 2023, Alterego è una pizzeria che ha rapidamente attratto l’attenzione degli appassionati di cucina e della critica gastronomica. Nata dall’idea di Davide Di Chio, la pizzeria non è solo un luogo dove mangiare, ma un viaggio che combina tecnica, creatività e un forte legame con le materie prime. Il progetto si distingue per un approccio che rielabora la pizza, senza etichette specifiche: non è né napoletana né pugliese, ma è la pizza di Alterego.

La sala interna della Pizzera Alterego di Andria (Bt)

L’impegno sull’impasto e sulla cottura

Il cuore della pizza di Alterego è l’impasto, realizzato con una tecnica indiretta che prevede una lunga maturazione (48-72 ore). La cottura avviene rigorosamente in un forno a legna d’ulivo, un omaggio alla tradizione gastronomica di Andria, città rinomata per la produzione di olio d'oliva.

La pizza margherita di Alterego

La pizza “Polpo a Colori”

Tra le proposte più richieste, spicca la Polpo a Colori, anche conosciuta come “ciottoli di fiume”. La pizza viene cotta inizialmente con ciottoli di fiume, che lasciano cavità nell’impasto. Successivamente, le cavità vengono riempite con polpo cotto a bassa temperatura, spuma di mozzarella, ricotta e pecorino, salsa di pomodoro San Marzano, crema di porri confit, salsa di datteri giallo, olive nere disidratate e salsa di sedano.

La Polpo a Colori della pizzaeria Alterego di Andria (Bt)

Un menu in continua evoluzione

Alterego propone un percorso degustazione che esplora diverse tipologie di pizza: cotta al vapore, al forno a legna, fritta e anche la sorprendente "pizza liquida", una creazione innovativa che stupisce. Il menu si rinnova ogni due mesi, con un'ampia varietà di pizze, tra cui opzioni classiche e creative, e una selezione di antipasti e dolci artigianali. Ogni stagione offre tra le 15 e le 18 tipologie di pizza, in continua evoluzione.

Un pomeriggio a Sorrento: Pizza fritta con salsa al basilico, spuma di mozzarella di bufala, sashimi di tonno, basilico fritto, salsa di mela verde sedano e limoni del nostro giardino, cialda corallo al nero di seppia. 1/4 La Rose Rosse: pizza cotta al ghiaccio con spuma di mozzarella, carpaccio di *spigola marinato, crema di bietola, petali di cipolla bionda arrostita e boccioli di rose rosse disidratati e frantumati 2/4 La Valle d’Itria nella versione fritta 3/4 La Aglio olio e peperoncino: cotta a vapore e forno statico con spuma di mozzarella fior di latte, crema di aglio nero, crema di peperoncini leggermente piccanti e prezzemolo cristallizzato 4/4 Previous Next

Una storia di passione e dedizione

Dietro a Alterego c’è la storia di Davide Di Chio, che ha iniziato la sua carriera nella ristorazione a soli 14 anni. Da autodidatta, ha sviluppato una grande passione per la cucina e per lo studio della materia, perfezionandosi nel tempo. Dopo diverse esperienze lavorative, ha deciso di aprire Alterego per esprimere liberamente il proprio stile, cercando ogni giorno l’ispirazione per portare la pizza a un livello superiore.

Davide Di Chio