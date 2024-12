San Luis: un rifugio privato immerso nelle foreste dell'Alto Adige

Immerso nella tranquillità delle montagne altoatesine, il San Luis Private Retreat Hotel & Lodges è un rifugio esclusivo pensato per chi cerca il massimo relax a contatto con la natura. Situato nei pressi di Avelengo (Bz), a pochi chilometri da Merano, il San Luis offre un'esperienza di ospitalità che unisce privacy, comfort ed immersione totale nel paesaggio alpino. Con lodge e chalet privati, una spa naturale e un'attenzione per i dettagli che trasforma ogni soggiorno in una pausa rigenerante, San Luis è una destinazione ideale per chi desidera vivere la bellezza autentica dell'Alto Adige.

San Luis: chalet e lodge immersi nel verde

San Luis è composto da chalet e lodge privati, realizzati con materiali naturali come il legno di larice e pietra locale, per armonizzarsi con il paesaggio circostante.

Ogni chalet è progettato per offrire una vista spettacolare sulla natura, con grandi finestre panoramiche e terrazze che permettono agli ospiti di immergersi visivamente nel verde. Gli interni accoglienti, con caminetti e tessuti di alta qualità, creano un'atmosfera intima e rilassante, perfetta per chi cerca la pace lontano dalla vita frenetica.

Gli interni degli chalet di San Luis

Gli chalet e lodge sono dotati di cucine e salotti privati, offrendo agli ospiti il massimo della privacy e della comodità. Per chi desidera un'esperienza esclusiva, è possibile usufruire del servizio in camera, con piatti preparati con ingredienti freschi e locali dallo chef del resort. Gli ospiti possono godere di un soggiorno personalizzato e vivere momenti unici in un contesto privato e accogliente.

San Luis: spa e benessere naturale

La Spa del San Luis è un'oasi di benessere che rispecchia la filosofia di connessione con la natura, utilizzando prodotti biologici e metodi tradizionali per creare un ambiente rigenerante e rilassante. La piscina naturale del resort, con acqua di sorgente riscaldata, permette agli ospiti di nuotare circondati dalla bellezza della foresta, mentre le saune panoramiche offrono una vista mozzafiato sulle montagne. Le cabine per trattamenti sono costruite in legno e arredate per creare un'atmosfera intima e tranquilla, ideale per concedersi un momento di puro relax.

La piscina interna del San Luis (foto: LennartPagel)
La sauna del San Luis (foto: Victor Fitz)
Larea relax della spa del San Luis (foto: Gregorgie)
La palestra del San Luis (Foto: Gregorgie)
La piscina esterna del San Luis (Foto: Gregorgie)

I trattamenti proposti dal San Luis includono massaggi e rituali a base di oli essenziali ed erbe alpine, che stimolano i sensi e riequilibrano il corpo e la mente. Un'esperienza particolarmente apprezzata dagli ospiti è il bagno alle erbe aromatiche, che sfrutta le proprietà rilassanti delle piante locali, tra cui lavanda, timo e rosmarino. Le sessioni di yoga e meditazione completano l'offerta benessere, con attività guidate che aiutano a ritrovare la propria energia interiore.

San Luis: cucina altoatesina a chilometro zero

La cucina del San Luis è un viaggio alla scoperta dei sapori autentici dell'Alto Adige, con un'attenzione particolare per la freschezza e la sostenibilità degli ingredienti.

Il ristorante propone piatti preparati con materie prime di stagione, selezionate da produttori locali e aziende agricole del territorio, per offrire un'esperienza gastronomica che rispetta il territorio e le sue tradizioni. Il menu varia con le stagioni e riflette l'anima della cucina altoatesina, con piatti che combinano sapori semplici e genuini in modo innovativo.

Gli ospiti possono gustare una colazione servita nel proprio chalet o lodge, con un cesto colmo di specialità locali come pane appena sfornato, marmellate artigianali e formaggi tipici.

Il San Luis offre anche la possibilità di organizzare cene private o picnic nei boschi circostanti, per chi desidera un'esperienza culinaria a stretto contatto con la natura. Il wine bar del resort, inoltre, propone una selezione di vini locali e internazionali, scelti con cura per accompagnare ogni piatto in modo armonico.

San Luis: esperienze uniche nella natura

Il San Luis offre una vasta gamma di attività che permettono di scoprire il territorio circostante e vivere appieno l'esperienza dell'Alto Adige. Gli ospiti possono partecipare a escursioni guidate nei boschi, passeggiate a cavallo o tour in mountain bike, esplorando i sentieri che attraversano i prati e le montagne. Durante la stagione invernale, il resort è un punto di partenza ideale per chi ama lo sci e lo snowboard, con piste nelle vicinanze e un servizio di navetta privata per raggiungere le località sciistiche.

Il resort organizza anche attività più tranquille, come il birdwatching e l'osservazione delle stelle, sfruttando la posizione isolata per regalare agli ospiti esperienze rare di contatto con la natura. Tra le esperienze più suggestive vi è la possibilità di fare un bagno caldo all'aperto, con vasche situate in punti strategici del resort, dove è possibile rilassarsi ammirando il paesaggio alpino. Questi momenti di intimità nella natura rendono il soggiorno al San Luis un'esperienza unica e memorabile.

San Luis: sostenibilità e rispetto per l'ambiente

San Luis ha un approccio sostenibile che si riflette in ogni aspetto della gestione del resort. L'uso di materiali ecocompatibili, l'efficienza energetica e l'attenzione alla riduzione dei rifiuti sono solo alcuni dei principi seguiti per minimizzare l'impatto ambientale.

L'acqua utilizzata nella Spa proviene da una sorgente naturale, e l'energia è prodotta in parte da fonti rinnovabili, riducendo così l'impronta ecologica della struttura.

Il resort supporta anche progetti locali di conservazione dell'ambiente, collaborando con artigiani e produttori della regione per valorizzare la cultura e le tradizioni dell'Alto Adige. Gli ospiti sono invitati a seguire pratiche rispettose dell'ambiente durante il soggiorno, come il riciclo e il risparmio energetico, contribuendo così alla conservazione di un territorio unico.

San Luis, un luogo di pace e autenticità

San Luis è molto più di un semplice hotel; è un'esperienza di benessere totale e immersione nella natura. Tra chalet di lusso, una Spa naturale e una cucina che celebra i sapori locali, ogni soggiorno al San Luis è pensato per regalare momenti di serenità e armonia, in un ambiente che ispira a riscoprire il contatto con sé stessi e con la natura. Chi soggiorna qui può godere della pace delle montagne e della bellezza incontaminata dell'Alto Adige, in un luogo che rappresenta un autentico rifugio per corpo e anima.