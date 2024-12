Famiglia e relax in spa non vanno d'accordo? Allo Schneeberg sì

Cosa può esserci di meglio di una vacanza invernale? Immagina di trovarsi in un paesaggio da cartolina, circondato da neve candida, scivolando sulle piste durante il giorno e rilassandoti in una spa da sogno alla sera. Questo è esattamente ciò che ti aspetta allo Schneeberg Family Spa Resort, un angolo di paradiso nascosto tra le montagne dell’Alto Adige, dove il Natale è davvero un’esperienza da vivere in famiglia, lontano dallo stress quotidiano.

Magico inverno allo Schneeberg

Un mondo di avventure in famiglia allo Schneeberg

A pochi chilometri dall'uscita dell’autostrada di Vipiteno (Bz), nel cuore della Val Ridanna, lo Schneeberg Family Spa Resort è il posto perfetto dove fare un tuffo nella magia dell'inverno. Ma, attenzione, non stiamo parlando di una semplice vacanza sulla neve: qui, ogni membro della famiglia, dai più piccoli ai più grandi, troverà il suo angolo di paradiso, tra attività all’aperto, momenti di relax e gastronomia da leccarsi i baffi. Insomma, una vacanza indimenticabile, dove ogni dettaglio è pensato per coccolare tutti, senza eccezioni.

Lo Schneeberg è un vero e proprio rifugio montano, incastonato tra il massiccio del monte Giovo, le Alpi dello Stubai e il Monte di Neve (da cui l’hotel prende il nome). Nonostante la posizione strategica e facilmente raggiungibile, lo Schneeberg ti catapulta in un mondo parallelo fatto di natura incontaminata, silenzio e rigenerante tranquillità, dove i pensieri vengono cancellati dalla bellezza del paesaggio e dalle infinite possibilità di svago che l’hotel offre.

Sci, slittini e piste da sogno allo Schneeberg

Lo sci è sicuramente lo sport della stagione invernale allo Schneeberg. Chi ama le piste innevate e non vede l'ora di scivolare giù dalla montagna troverà qui un vero paradiso per gli sciatori. Con la nuova cabinovia a 10 posti, gli ospiti possono accedere facilmente alla ski area Monte Cavallo/Rosskopf, una delle migliori dell'Alto Adige, che offre piste per tutti i livelli. Per chi ama scivolare al chiaro di luna, c’è anche una pista da slitta lunga 10 km, illuminata durante le ore notturne, per un'esperienza davvero suggestiva.

Ma non finisce qui. Se sei uno di quelli che cerca l’adrenalina pura, lo Schneeberg ti offre anche il Funpark per snowboard, a 2.150 metri di altitudine, e piste da slittino che promettono divertimento per tutta la famiglia. Gli appassionati di sci di fondo non resteranno delusi: qui, infatti, ci sono ben 50 km di piste perfettamente preparate per fare il pieno di natura e aria fresca, con percorsi che si snodano tra boschi e panorami mozzafiato.

Per i bambini, poi, il parco sciistico dell’hotel è un vero e proprio giocattolo sulla neve. I più piccoli possono fare i primi passi sugli sci grazie al “tappeto magico”, un nastro trasportatore che rende le prime esperienze sugli sci divertenti e sicure, senza dover muoversi dal comfort dell’hotel.

Relax e benessere a 360 gradi allo Schneeberg

Dopo una giornata sulle piste o a esplorare il paesaggio innevato, lo Schneeberg ti accoglie con il calore e il comfort della spa. Con un'area wellness di oltre 10mille mq, lo Schneeberg è tra i migliori hotel dell'Alto Adige per una vacanza di benessere. Le piscine riscaldate, sia interne che esterne, il Family Acqua Park Bergiland, con scivoli, castelli e angoli avventura, offrono momenti di puro divertimento per i più piccoli, mentre gli adulti possono rilassarsi nella nuova ala adults only: un'area panoramica, immersa nella natura, con una piscina a sfioro da 25 metri, saune finlandesi panoramiche, sauna infrarossi e una zona relax perfetta per godersi il tempo in coppia.

Ma c'è di più, Lo Schneeberg ha anche una centrale idroelettrica e a cippato, che alimenta la struttura e con l'energia in esubero fornisce anche energia alla valle, rendendo il resort non solo un rifugio di lusso, ma anche eco-sostenibile e attento all'ambiente.

Un mini-club e zoo-fattoria per i bambini allo Schneeberg

Lo Schneeberg è un family resort che fa davvero la differenza quando si parla di divertimento per i bambini. All'interno dell’hotel, i piccoli possono scatenarsi nel Mini-Club, dove ogni settimana vengono proposte attività divertenti e laboratori creativi adatti a tutte le età. I genitori possono così godersi il relax totale, mentre i bambini giocano felici, in un ambiente sicuro e stimolante.

Divertimento per i più piccoli allo Schneeberg

Inoltre, il nuovo zoo-fattoria accanto all'hotel è il luogo ideale per avvicinare i bambini alla natura. Qui, possono accarezzare e nutrire pony, alpaca, caprette e conigli, vivendo un'esperienza autentica e coinvolgente che li farà sorridere per tutto il resto della vacanza.

Gastronomia altoatesina e piaceri per il palato allo Schneeberg

Dopo una giornata di sport e wellness, lo Schneeberg soddisferà anche i più golosi. Con una cucina che celebra i sapori tipici dell’Alto Adige, i piatti proposti sono preparati con ingredienti freschi e locali, in grado di far esplodere il gusto in ogni boccone. La proposta gastronomica include piatti tipici come i canederli, speck, strudel e le torte di mele. Ogni pasto è una vera esperienza gastronomica, dove la tradizione si mescola con il comfort e il piacere di stare insieme.

Offerta "Sole, neve e wellness": la vacanza allo Schneeberg

Lo Schneeberg Family Spa Resort non è solo una meta da sogno per l’inverno, ma anche un’opportunità unica di vivere un'esperienza All-Inclusive Light. Con la trattamento All Inclusive Light, tutte le bevande analcoliche sono comprese, così puoi concentrarti solo su un’unica cosa: divertirti! A partire da 120 euro per persona al giorno, potrai goderti una vacanza senza pensieri, tra sci, relax, cucina e tanto altro.