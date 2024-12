Capodanno in montagna? 5 hotel in Alto Adige per San Silvestro

Se ancora non sai come festeggiare il Capodanno e l’idea di passarlo sul divano con il solito brindisi ti fa già venire voglia di un’altra fetta di panettone, fermati un attimo. Perché non abbandonare la solita routine e regalarti un Capodanno... in vacanza? Immagina di dire addio al vecchio anno con una cena stellata, di rilassarti con una day spa, di vivere la magia di una fiaccolata notturna, scatenarti in un dj party sulla neve, partire in slitta trainato da husky siberiani o di alzarti all’alba per la tua prima sciata dell’anno. Se ti piace l’idea di combinare avventura, relax e un po' di magia ecco una selezione di hotel in cui passare il Capodanno.

Il Capodanno in montagna è sempre una buona idea

Hotel Chalet Mirabell - Capodanno in day spa

Che ne dici di accogliere il primo giorno dell'anno con i piedi immersi in acqua calda, mentre la neve ti fa compagnia e le montagne ti salutano con un panorama da cartolina? Se ti piace l'idea di iniziare il 2025 con un po' di lusso, benessere e pace, allora l’Hotel Chalet Mirabell, elegante 5 stelle ad Avelengo sopra Merano (Bz), è il tuo rifugio ideale.

Con la sua Day Spa da 6mila mq, qui il relax è una vera esperienza vip: 7 saune, bagni di vapore, docce emozionali, una vasca rinfrescante, una fontana di ghiaccio e l’incredibile Ice Pool panoramica ti aspettano. Ma non finisce qui: immagina un cinema con sdraio a infrarossi, un whirpool esterno e un lounge all’aperto con caminetto per sorseggiare tè o un buon bicchiere di vino. Se vuoi smaltire il panettone senza rinunciare alla vista sulle montagne, puoi anche approfittare della sala fitness panoramica e del programma Body & Mind per iniziare l’anno con il giusto equilibrio.

Hotel Chalet Mirabell Via Falzeben, 112 39010 Avelengo di Sopra (Bolzano) Tel +39 0473 279300

Hotel Adria - Capodanno da principessa Sissi

Se vuoi dire addio al vecchio anno con un tocco di classe, lusso e un po’ di storia, l’Hotel Adria di Merano (Bz) è il tuo biglietto per vivere un Capodanno davvero imperiale. Qui ti aspetta la Sissi Suite, una stanza che sembra uscita direttamente da un romanzo storico: elegante, affascinante e in perfetto stile Liberty.

Questa stanza “blasonata” (n.18, per la precisione) ti farà sentire come un vero sovrano, grazie ai suoi tessuti ricercati, boiserie dettagliate e specchi dorati che ti riflettono in un’atmosfera d’altri tempi. Ogni angolo è un tuffo nel passato, con pavimenti alla veneziana, salottini di velluto e un ascensore del 1914 che ti darà la sensazione di fare un salto nella storia ogni volta che lo utilizzi. Ma non è solo il fascino della stanza a fare la differenza: al mattino, ti aspetta una colazione principesca nella magnifica sala Belle Époque e un relax esclusivo nella spa dell’hotel. Qui ti troverai una piscina riscaldata in marmo originale degli anni '60, una zona sauna accogliente e angoli relax ideali per rigenerarsi prima di un nuovo anno.

Hotel Adria Via Hermann Gilm, 2 +39 0473 236610 Merano (Bolzano) Tel +39 0473 236610

Hotel Tyrol - Capodanno tra neve e DJ Party

No Tyrol, no party! Se stai cercando un Capodanno che mescoli il lusso, il divertimento e un tocco di adrenalina, l’Hotel Tyrol di Selva (Bz), nel cuore della Val Gardena, è il posto giusto. Qui, il Capodanno si festeggia sempre in grande stile, con musica, buon cibo e l’atmosfera accogliente di una vera “casa” di montagna.

La serata inizia con una cena esclusiva firmata dallo chef stellato Alessandro Martellini, che comprende buffet di aperitivi, terrine di foie gras e piatti gourmet e dolci della tradizione. Poi arriva il momento della festa vera e propria: si aspetta la mezzanotte tra flûte di champagne, chiacchiere spensierate e DJ set. E quando scocca la mezzanotte? Un brindisi con i padroni di casa, Bibiana, Maurizio e il figlio Emanuele, e, come da tradizione, cotechino e lenticchie home made per augurare fortuna e prosperità.

Dopo una notte così, pensi che il Capodanno sia finito? Nemmeno per sogno! La mattina del 1° gennaio, alle prime luci dell’alba, potrai essere tra i primi a solcare le piste della Dantercepies grazie all’offerta “Early Morning Skiing”.

Hotel Tyrol Strada Puez, 12 39040 Selva di Val Gardena (Bolzano) Tel +39 0471 774 100

Hotel Elephant - Capodanno gourmet

Se desideri un Capodanno che unisca raffinatezza, storia e alta cucina, l’Hotel Elephant di Bressanone (Bz) è il luogo perfetto per iniziare il nuovo anno con classe. Questa dimora storica, nascosta tra i vicoli del centro, ti accoglie in un’atmosfera intima, arricchita dall’arte culinaria dello Apostelstube con lo chef Mathias Bachmann, insignito di una stella Michelin.

La cena di San Silvestro è un viaggio nel gusto. Si inizia con un elegante aperitivo di benvenuto accompagnato da raffinati canapè, per poi proseguire con una ricciola su avocado, ponzu e una vinaigrette al peperone verde che regala un contrasto di sapori freschi e decisi. A seguire arriva un risotto Acquerello con zucca, formaggio di capra ed erbe selvatiche, un piatto che racconta l’essenza della stagione e del territorio. Il menu continua con un branzino delicatamente adagiato su carciofi e arricchito da yuzu e una schiuma al vin jaune. Poi si prosegue con una sella di capriolo in crosta di pistacchio, servita con crema di prugne secche, cavoletti di Bruxelles e un jus al Calvados. Per pulire il palato arriva un fresco sorbetto all’arancia rossa, preludio al dolce finale, una crema al cioccolato “Tulacalum” accompagnata da maracuja, cumquat e un gelato al shiso.

Hotel Elephant Via Rio Bianco, 4 39042 Bressanone (Bolzano) Tel +39 0472 832 750

Sonnwies - Capodanno sui pattini e in fattoria

Se stai cercando un modo per iniziare l’anno con il giusto mix di sport, relax e un pizzico di dolcezza bucolica, l’Hotel Sonnwies di Luson, vicino a Bressanone (Bz), è il posto giusto. Qui, il Capodanno non è solo una festa, è un’esperienza immersa nella natura e nel divertimento. Con la Mini Ski Area e la pista da pattinaggio praticamente a due passi dalla porta, smaltire i bagordi delle feste diventa facilissimo. Ti basta indossare qualcosa di caldo e scegliere la tua attività: sci o pattini? Entrambe le opzioni ti regaleranno un paesaggio da fiaba, fatto di neve immacolata e aria fresca. La pista da sci è servita da uno skilift, con skipass gratuito per gli ospiti dell’hotel, e per i più piccoli c’è uno snowpark con tappeto magico, perfetto per muovere i primi passi sulla neve.

E quando lo sport ha fatto il suo dovere, si passa alla parte più tenera della giornata: un salto nella mini fattoria dell’hotel. Questo maso accogliente, situato proprio dietro la struttura, ospita oltre 30 animali, tra cui pony e cavalli islandesi che faranno innamorare grandi e piccini. Qui puoi accarezzarli, foraggiarli, strigliarli e persino cavalcarli, senza alcun costo aggiuntivo.