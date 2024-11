Fuga in montagna: sci e spa all'Hotel Chalet Mirabell di Avelengo

Avelengo (Bz), un angolo incantato sopra Merano, ti aspetta per un inverno senza pari all’Hotel Chalet Mirabell, un rifugio dove l’emozione di sciare sulle magnifiche piste di Merano 2000 si fonde con il lusso e il benessere della sua spa. Se cerchi una combinazione perfetta di sport, relax e natura, questo è il posto ideale. Preparati a un'esperienza che ti coccola e ti rigenera, tra paesaggi mozzafiato, massaggi incredibili e un'atmosfera da fiaba.

Sulle Piste di Merano 2000

L'inverno inizia quando arrivi a Avelengo, e l’Hotel Chalet Mirabell ti accoglie con il suo stile alpin-chic. Dall'hotel, ti bastano pochi passi per ritrovarti sulle piste di Merano 2000, un paradiso per gli amanti degli sport invernali. Con 40 km di piste da sci e una vista spettacolare sul gruppo dell’Ortles, puoi sfidare te stesso su una delle migliori destinazioni sciistiche dell'Alto Adige.

Merano 2000 offre qualcosa per tutti: snowpark per i freestyler, un anello di sci di fondo di 3 km e tantissimi percorsi per ciaspole. Non dimenticare il divertimento fuori dal comune offerto dall'Alpin Bob, una montagna russa invernale lunga 1,1 km che ti farà urlare dalla gioia mentre sfrecci tra curve e dossi immersi nel bosco. E per i più piccoli, un parco giochi all’aperto e il funpark invernale sono il massimo del divertimento sulla neve.

Dopo lo sci, la spa: un paradiso di relax al Mirabell

Dopo una giornata intensa sulle piste, non c'è niente di meglio che lasciarsi coccolare nella spa di 6.000 mq dell'Hotel Chalet Mirabell. Qui, il relax è una parola che si trasforma in un'esperienza unica. Dalla piscina indoor/outdoor lunga 31 metri con una vista mozzafiato sulle montagne, alle saune panoramiche (bio e finlandese), ogni angolo è pensato per offrirti il massimo della rigenerazione.

Immagina di immergerti nella Ice Pool panoramica, o di rinfrescarti sotto la fontana di ghiaccio dopo aver trascorso del tempo in una delle saune o aver sperimentato il rituale dell’Aufguss, in cui l'aria calda della sauna viene arricchita da essenze profumate che rinnovano il corpo e lo spirito. E poi, per non farsi mancare nulla, puoi rilassarti nella whirlpool esterna con caminetto, sorseggiando una bevanda calda mentre ammirerai le maestose montagne innevate.

Un'esperienza unica: la Banya Siberiana

Hai mai sentito parlare della banya siberiana? Si tratta di un'antica tradizione russa che combina il bagno di vapore caldo con un massaggio fatto con rami di betulla o eucalipto, che intensificano il calore e rilassano i muscoli. Un'esperienza insolita, che all'Hotel Chalet Mirabell puoi provare nel massimo del comfort. E, per chi è davvero coraggioso, una doccia fredda seguirà il trattamento, donandoti una sensazione di rinascita. Se sei alla ricerca di un' esperienza fuori dal comune, la banya siberiana è un must assoluto!

Trattamenti di bellezza: fatti coccolare dalla montagna

All’Hotel Chalet Mirabell, la bellezza non è solo una questione estetica, ma un viaggio sensoriale. Per un trattamento corpo, il massaggio con i pistilli di erbe alpine è un’esperienza che ti farà sentire come nuovo. I pistilli caldi, utilizzati per stimolare la muscolatura e i flussi energetici, sono l’ideale per chi ha fatto attività fisica durante il giorno, come sci o escursioni. Se desideri un po' di detossinazione, approfitta dei trattamenti viso e corpo che sfruttano i poteri delle erbe alpine, del miele, delle mele, dell'uva e del fieno per purificare la pelle, sciogliere le tensioni e donarti una pelle più tonica e luminosa. Sia per lui che per lei, c'è un trattamento pensato per ritrovare equilibrio e armonia interiore, lasciandosi coccolare da esperti professionisti.

Programmi benessere

Non c'è bisogno di fermarsi a una sola giornata di relax. Per chi vuole unire il benessere alla forma fisica, l'Hotel Chalet Mirabell offre vari programmi wellness & beauty, tra cui yoga, pilates, aqua gym e body toning. Puoi allenarti con un personal trainer certificato per migliorare la tua condizione fisica, oppure approfittare di uno dei programmi giornalieri di body & mind per una vera e propria rinascita. E se lo sci non ti basta, perché non provare una escursione con lama e alpaca? Qui la montagna è anche gioco, e le risate sono garantite!

Se stai pensando di concederti un po' di relax e benessere, le offerte stagionali sono davvero vantaggiose. Ad esempio, la promozione Winter Wellbeing 8=6 ti permette di soggiornare 8 notti e pagarne solo 6 (con pensione gourmet inclusa), con attività giornaliere come escursioni guidate, tour in e-bike e yoga. In alternativa, puoi scegliere la formula Health & Joy Days 4=3, che ti offre 1 notte gratis per soggiorni da 4 notti, e un accesso completo alla spa e a tutti i servizi dell'hotel.

Lusso privato: la Bergvilla del Mirabell

Per chi cerca il massimo del lusso, l’Hotel Chalet Mirabell offre le esclusive Bergvillen, oasi private immerse nella natura. La Villa Premium Forest è una delle più esclusive, con oltre 300 mq di spazio privato, piscina riscaldata, sauna finlandese, area fitness e un'ampia zona living con caminetto. Puoi anche avere a disposizione un chef privato e godere di cena gourmet direttamente nella tua villa. Il lusso qui non è solo nel design, ma nella tranquillità che regna intorno a te.

Al Mirabell la vacanza per famiglie con bambini

Se hai bambini, non preoccuparti: l’Hotel Chalet Mirabell è perfetto anche per famiglie. Con un kids club con giochi interattivi e un'area gioco per bambini dai 3 anni, i più piccoli si divertiranno un mondo. E dopo un po' di svago, la family spa con piscine e scivoli è l’ideale per rilassarsi tutti insieme. Anche i bambini possono scoprire la magia della neve con il sci gratis fino agli 8 anni, e fare escursioni uniche con i lama.

L'Hotel Chalet Mirabell è il posto ideale per chi vuole vivere un inverno da sogno, tra sport, benessere, natura e lusso. Che tu stia cercando emozioni sulle piste o momenti di puro relax, questo hotel ti offre una vacanza che si adatta perfettamente ai tuoi desideri. Non perdere l’occasione di vivere l’inverno in un angolo di paradiso.

Via Falzeben, 112 - 39010 Avelengo di Sopra (Bz)

Tel 0473 279300