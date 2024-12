Rifugi d’eccellenza tra sostenibilità, cucina e benessere

Nell’era del turismo consapevole, lusso e sostenibilità si incontrano nei resort più esclusivi, dove ogni aspetto dell’esperienza è pensato per valorizzare il territorio e risvegliare i sensi. Questi resort di alto livello propongono soggiorni in armonia con l’ambiente, unendo comfort, benessere e responsabilità. La filosofia non si limita a offrire alloggi eleganti, ma si estende a un concetto più profondo di connessione con la natura e con la cultura locale.

Nelle Dolomiti, dove i paesaggi mozzafiato e i cieli limpidi creano uno scenario unico, si trovano Adler Lodge Alpe, Como Alpina Dolomites, Forestis, Lefay Dolomiti e San Luis Lodge, tutte strutture pensate per rispettare il paesaggio alpino, offrendo al contempo comfort e lusso. Accanto a questi, Eala e Cape of Senses rappresentano due rifugi unici sul lago di Garda, portando l’esperienza di lusso sostenibile nel contesto mediterraneo del lago, dove l’acqua diventa protagonista di ogni attività e momento di relax.

Sostenibilità: l’anima dell’ospitalità moderna

Ogni resort è progettato per integrarsi nel paesaggio naturale, riducendo l’impatto ambientale e utilizzando materiali locali come legno di larice, vetro e pietra naturale. L’armonia visiva ottenuta rende ogni struttura parte integrante del paesaggio e riflette l’impegno per un’ospitalità sostenibile.

Eala, affacciato sulle rive del Garda, dimostra come il lusso responsabile possa esistere anche in un contesto lacustre, sfruttando fonti energetiche rinnovabili e pratiche ecocompatibili. Lefay Dolomiti, conosciuto per la sua certificazione ambientale, utilizza un sistema di cogenerazione a biomassa per un risparmio energetico ottimale, mentre Forestis, incastonato in una foresta secolare, utilizza l’acqua di sorgente per i trattamenti Spa.

Al San Luis Lodge e all’Adler Lodge Alpe, il turismo responsabile è una priorità: entrambi selezionano fornitori in base alla sostenibilità, contribuendo a un’economia locale più solida. Ogni resort, tra cui anche il Cape of Senses, invita gli ospiti a ridurre i rifiuti, utilizzando soluzioni eco-friendly per garantire un impatto minimo sull’ecosistema.

Benessere e Spa: relax totale tra Dolomiti e lago di Garda

Le Spa dei resort d’élite nelle Dolomiti e sul lago di Garda sono veri santuari di rigenerazione, ognuna con un’identità unica che combina tradizione, natura e benessere. Al Lefay Dolomiti e al Forestis, i trattamenti si ispirano alla medicina cinese e sfruttano il potere delle erbe alpine per il riequilibrio energetico. Al Forestis, il bagno di fieno e i massaggi energetici con elementi locali aiutano a ritrovare l’equilibrio psicofisico.

Il Como Shambhala Retreat presso il Como Alpina Dolomites unisce tecniche di massaggio asiatiche e pratiche occidentali, includendo meditazione e yoga con viste panoramiche sulle Dolomiti. Al San Luis Lodge, trattamenti a base di oli essenziali e percorsi sensoriali nella natura incoraggiano una connessione profonda con il paesaggio circostante.

Nell’Adler Lodge Alpe, situato nel cuore delle Dolomiti, gli ospiti possono godere di saune e piscine riscaldate con vista sulle montagne, immersi in una Spa panoramica pensata per offrire pace e relax assoluto.

Sul lago di Garda, Eala propone una Spa in sintonia con l’ambiente lacustre, con una piscina a sfioro e trattamenti ispirati alle essenze mediterranee, come oli di agrumi e piante aromatiche, per un’esperienza immersiva unica. Cape of Senses, sempre sul Garda, unisce idroterapia e rituali mediterranei per un percorso sensoriale completo che sfrutta il clima mite e i profumi locali, regalando un profondo relax.

Queste Spa d’élite, tra Oriente e Occidente, invitano a rigenerarsi con esperienze di benessere autentico, rendendo ogni soggiorno un viaggio sensoriale unico.

Cucina d’eccellenza tra Dolomiti e lago di Garda

La cucina nei resort di lusso delle Dolomiti e del lago di Garda è un’esperienza sensoriale che riflette la cultura locale e l’eccellenza degli ingredienti. Al Lefay Dolomiti e al Forestis, la cucina altoatesina viene esaltata con piatti che combinano autenticità e innovazione. Gli chef utilizzano ingredienti stagionali come formaggi di malga, carni locali e verdure di produttori delle valli, creando piatti che raccontano le radici alpine.

Un piatto del San Luis che celebra la semplicità montana

Al San Luis Lodge, la cucina celebra la semplicità montana, con ricette tradizionali vegetariane e vegane, utilizzando ingredienti dell’orto e sapori autentici come speck affumicato e zuppa d’orzo. Como Alpina Dolomites fonde sapori altoatesini e influenze internazionali, offrendo piatti freschi e leggeri, come insalate di erbe selvatiche e carpacci di pesce, accompagnati da vini locali e internazionali.

I paccheri monograno de L‘Alfio Ghezzi Bistrot di Eala

Sul lago di Garda, Cape of Senses celebra la cucina mediterranea con piatti di pesce di lago, agrumi e olio extravergine d’oliva. Eala, invece, propone nei suoi ristoranti Fine Dining Senso e Alfio Ghezzi Bistrot un menù che unisce tradizione e creatività, con ingredienti biologici e un’ampia selezione di vini del territorio.

Queste destinazioni culinarie esaltano la gastronomia locale e garantiscono esperienze indimenticabili.

Attività sulla neve: emozioni tra le vette dolomitiche

Per gli appassionati di sport invernali, alcuni di questi resort offrono un accesso privilegiato alle piste da sci delle Dolomiti, rendendo l'esperienza ancora più completa.

Adler Lodge Alpe è situato direttamente sull'Alpe di Siusi, il più vasto altopiano d'Europa, noto per le sue piste perfettamente preparate. Gli ospiti possono uscire dall'hotel con gli sci ai piedi e immergersi immediatamente nelle attività sulla neve, tra sci alpino, sci di fondo e snowboard. Il resort offre servizi di noleggio attrezzature e lezioni private con maestri di sci, per soddisfare sia i principianti che gli sciatori esperti.

Il Como Alpina Dolomites, anch'esso posizionato sull'Alpe di Siusi, offre accesso diretto alle piste e ai sentieri invernali. Con oltre 60 km di piste e moderni impianti di risalita, gli ospiti possono esplorare un comprensorio adatto a tutti i livelli. Dopo una giornata sulla neve, il ritorno al resort significa rilassarsi nella Spa e godere della cucina raffinata.

Forestis, situato sul Monte Plose vicino a Bressanone (Bz), offre un'esperienza esclusiva per gli amanti dello sci. Il resort si trova a pochi passi dagli impianti di risalita del comprensorio Plose, che offre oltre 40 km di piste soleggiate con viste panoramiche sulle Dolomiti. Forestis mette a disposizione dei propri ospiti servizi come ski shuttle privato, deposito sci riscaldato e organizzazione di escursioni con guide alpine.

Il Lefay Dolomiti, situato a Pinzolo (Tn) in Val Rendena, si trova nelle vicinanze del comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio, uno dei più rinomati delle Alpi italiane, con oltre 150 km di piste collegate. Il resort offre servizi di transfer privato per gli impianti di risalita, facilitando l'accesso alle piste. Dopo l'attività sportiva, gli ospiti possono rilassarsi nell'ampia SPA e rigenerarsi con trattamenti benessere mirati.

Un invito a scoprire il rifugio perfetto

Questi resort offrono esperienze uniche e memorabili per chi cerca una pausa dalla routine e desidera un soggiorno rigenerante. Ogni struttura ha una personalità propria e offre servizi e attività che rispecchiano il contesto in cui si trovano. Che si tratti di un rifugio montano nelle Dolomiti o di un’elegante struttura sul lago di Garda, questi resort invitano a scoprire una nuova dimensione di lusso e autenticità.

Adler Lodge Alpe, Cape of Senses, Como Alpina Dolomites, Forestis, Lefay Dolomiti e San Luis Lodge sono destinazioni ideali per chi desidera una vacanza esclusiva all’insegna della sostenibilità, del benessere e della qualità.