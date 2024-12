Forestis: incontro perfetto tra natura e lusso sulle Dolomiti

Incastonato nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell’umanità Unesco, il Forestis si staglia come un rifugio esclusivo per chi cerca un’autentica immersione nella natura altoatesina, senza rinunciare al lusso. Situato a 1.800 metri di altitudine sul Plose, sopra Bressanone, il Forestis rappresenta la fusione perfetta tra il design contemporaneo e la tradizione dell’Alto Adige, offrendo un’esperienza unica di relax e benessere per i viaggiatori più esigenti.

La Penthouse Pool del Forestis

Questo luogo non è solo un hotel di lusso, ma un santuario della tranquillità, dove ogni dettaglio è stato curato per portare gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso i paesaggi mozzafiato, le radici culturali locali, e un’ospitalità che abbraccia il rispetto per l’ambiente.

Un’architettura in armonia con l’ambiente

La struttura del Forestis è un’ode alla natura circostante. Il progetto si ispira alle torri e alle fortificazioni medievali, reinterpretando in chiave contemporanea l’architettura tipica della regione. Le quattro torri del Forestis svettano tra gli alberi, creando un profilo iconico e facilmente riconoscibile, ma l’elemento caratterizzante è il modo in cui ogni stanza sembra essere stata pensata per favorire l’interazione con l’ambiente naturale: ampie vetrate panoramiche, materiali come il legno e la pietra locale, e un’estetica minimalista incentrata sull’essenziale.

La SPA Pool del Forestis

All’interno, la scelta dei materiali è stata attentamente ponderata per evocare le foreste, le montagne e l’acqua che circondano la struttura. Il legno di abete, il vetro e le superfici in pietra Dolomia, tipica delle Dolomiti, conferiscono agli spazi una sensazione di continuità con l’ambiente circostante. Le camere e le suite sono concepite come piccoli nidi accoglienti, offrendo una vista mozzafiato sulle cime innevate e sugli alberi secolari che costellano il paesaggio.

Un’esperienza di benessere radicata nella natura

Il benessere al Forestis non è solo una questione di trattamenti di lusso, ma una vera e propria immersione nelle tradizioni curative e nei rituali locali. La SPA del Forestis, infatti, si basa sui quattro elementi della natura - aria, fuoco, acqua e terra - che riflettono la filosofia di benessere altoatesina. Il Forestis si impegna a utilizzare ingredienti naturali, raccolti nei boschi circostanti, per offrire trattamenti che rispecchiano il ritmo della natura e i cicli stagionali. Ad esempio, uno dei trattamenti distintivi è la “Cerimonia del cerchio degli alberi”, un’immersione guidata nella foresta che combina tecniche di respirazione e mindfulness per ristabilire l’equilibrio e ridurre lo stress.

L'area relax della SPA del Forestis 1/5 La piscina della SPA del Forestis 2/5 La sauna della SPA del Forestis 3/5 la suite della SPA del Forestis 4/5 I trattamenti della SPA del Forestis 5/5 Previous Next

La SPA include saune con vista panoramica, una piscina coperta e una all’aperto che si fondono letteralmente con il paesaggio circostante, regalando agli ospiti la sensazione di fluttuare in mezzo alla natura. Il legame con l’acqua è altrettanto speciale, grazie a una fonte naturale di acqua pura che sgorga direttamente dalle Dolomiti, con proprietà rivitalizzanti per la pelle e il corpo.

Cucina gourmet a km zero

L’esperienza gastronomica al Forestis è un omaggio alla cucina altoatesina, reinterpretata con un tocco di modernità grazie allo chef Roland Lamprecht. I menu sono realizzati con ingredienti freschi e locali, provenienti da agricoltori e produttori di fiducia del territorio. Il ristorante offre una cucina che valorizza le stagioni, con piatti ricchi di sapori autentici e genuini, riflettendo l’anima dell’Alto Adige. Il focus sulla sostenibilità si riflette anche nelle scelte culinarie, con piatti che privilegiano ingredienti a chilometro zero e metodologie di cottura che rispettano le proprietà nutritive degli alimenti.

Un dessert con le pere del Forestis 1/6 Un dessert del Forestis 2/6 Un dessert del Forestis 3/6 La zuppa di ortica del Forestis 4/6 Gli spinaci del Forestis 5/6 Le carote selvatiche del Forestis 6/6 Previous Next

Uno dei momenti più apprezzati dagli ospiti è la colazione, che viene servita in camera, dove è possibile iniziare la giornata con un cesto di specialità locali mentre si ammira la vista spettacolare delle Dolomiti. La filosofia del Forestis in cucina è anche quella di favorire uno stile alimentare che rispetti il benessere del corpo, offrendo opzioni leggere e nutrienti per sostenere la salute e la vitalità degli ospiti.

Attività e esperienze uniche

Il Forestis offre un’ampia gamma di attività per chi desidera esplorare la regione o immergersi nella natura. D’inverno, l’hotel si trasforma in una base perfetta per gli appassionati di sci e snowboard grazie alla vicinanza alle piste del Plose. La stagione estiva, invece, invita a lunghe escursioni nei sentieri che si snodano attraverso i boschi, tour in mountain bike, o momenti di meditazione e yoga al tramonto. Gli ospiti possono scegliere di avventurarsi nella natura circostante con guide esperte, che raccontano le particolarità del territorio, la flora e la fauna locali, rendendo ogni escursione un’esperienza arricchente.

L’hotel organizza inoltre sessioni di osservazione delle stelle, sfruttando l’altitudine e la limpidezza dell’aria per offrire una vista mozzafiato sul cielo notturno. Le serate stellate sulle Dolomiti sono un’occasione per apprezzare la bellezza del cosmo, e l’hotel offre telescopi e sessioni guidate per vivere quest’esperienza nel modo più coinvolgente possibile.

Sostenibilità e rispetto per l’ambiente

Il Forestis non è solo un luogo di lusso e benessere, ma anche un modello di sostenibilità. La struttura è costruita secondo principi ecologici, con un sistema di riscaldamento a biomassa che riduce l’impatto ambientale e l’uso di energia rinnovabile per tutte le attività. L’impegno per l’ambiente si riflette anche nelle politiche di riduzione dei rifiuti e nella scelta di collaborare solo con fornitori locali, riducendo così l’impronta ecologica.

La Penthouse del Forestis

Il Forestis promuove uno stile di vita rispettoso dell’ambiente, invitando gli ospiti a seguire pratiche di consumo consapevole durante il soggiorno. Ogni aspetto della gestione dell’hotel è pensato per minimizzare l’impatto ambientale, dalle luci a basso consumo agli ingredienti biologici e locali utilizzati in cucina, fino alla SPA che sfrutta l’acqua di sorgente naturale.

Un rifugio di pace e armonia

Il Forestis si presenta dunque come un rifugio senza eguali, dove natura e lusso si fondono per offrire agli ospiti un’esperienza che va ben oltre il semplice soggiorno. Qui, tra le montagne delle Dolomiti, ogni elemento è stato pensato per regalare un momento di pace, una pausa dalla frenesia della vita moderna. La combinazione di paesaggi spettacolari, architettura ispirata alla natura, una cucina raffinata e trattamenti di benessere che rispettano i ritmi della natura, rendono il Forestis una destinazione irrinunciabile per chi cerca un’esperienza unica e trasformativa.

L'esterno del Forestis

Non si tratta solo di visitare l’Alto Adige, ma di viverlo profondamente, immergendosi nella sua cultura e nei suoi valori, ritrovando un equilibrio tra corpo e mente. Per chi cerca una vacanza rigenerante, il Forestis rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità altoatesina, un luogo dove la bellezza delle Dolomiti può essere ammirata e vissuta in tutta la sua maestosità, giorno dopo giorno.