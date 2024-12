Eala: un’esperienza tra cielo e lago sulle sponde del Garda

Eala, nome che in celtico significa “cigno”, sorge sulle rive del lago di Garda come un tributo alla bellezza e all’armonia della natura circostante. Situato a Limone sul Garda (Bs), questo resort 5 stelle lusso si rivela una destinazione unica, pensata per chi cerca un rifugio in cui ogni dettaglio è concepito per regalare un’esperienza indimenticabile.

L'Eala di Limone del Garda (Bs) - foto: PhotograficaMangili

In Eala, l’essenza della natura si fonde con un’accoglienza raffinata, in uno scenario che celebra la calma del lago, i profili montani e la cura del benessere, in un equilibrio tra design contemporaneo, sapori locali e innovazione.

Un design che rispecchia la natura

L’architettura di Eala si ispira alla bellezza del lago di Garda, con linee che si integrano perfettamente nel paesaggio. Gli ampi Spazi luminosi e l’uso di materiali naturali come legno, pietra e vetro invitano gli ospiti a immergersi nella natura. Ogni camera, progettata per offrire la massima privacy e tranquillità, dispone di una vista panoramica sul lago, con terrazze private che permettono di ammirare i colori cangianti delle acque e del cielo.

La Royal Suite Awen di Eala
La Argantos Suite Wohnraum di Eala
Spa Suite Argantos di Eala
La Suite Alisia di Eala
La Junior Suite Albus di Eala
La Junior Suite Nemos di Eala

Le suite, arredate in modo elegante e minimale, presentano dettagli che richiamano il contesto naturale, creando un’atmosfera intima e accogliente. Ogni elemento è studiato per esaltare la bellezza del lago, e le grandi finestre permettono alla luce naturale di illuminare gli interni, creando un effetto di continuità tra esterno e interno. Il design è una dichiarazione di rispetto per l’ambiente, che si percepisce in ogni angolo del resort.

La Spa Eala: un viaggio di benessere ispirato agli elementi

Il centro benessere di Eala è un tempio del relax e della rigenerazione, progettato per offrire agli ospiti un’esperienza di totale immersione nella tranquillità. La Spa, che si estende su una superficie di oltre 1.500 metri quadrati, offre una varietà di trattamenti ispirati alla natura e ai suoi elementi. I trattamenti esclusivi utilizzano ingredienti naturali e si basano su rituali che richiamano le antiche tradizioni terapeutiche, con l’obiettivo di riequilibrare corpo e mente.

La piscina interna di Eala
L'infinity pool di Eala
La whirlpool luxury spa di Eala
La sauna con vista panoramica della Spa Eala
L'aerea relax della Spa Eala
Il nido della Spa Eala
La palestra di Eala
Uno dei massaggi della Spa Eala
Uno dei trattamenti di bellezza della Spa Eala

La zona delle piscine comprende una piscina a sfioro con vista panoramica sul lago e una piscina interna riscaldata, entrambe ideali per rilassarsi osservando il panorama circostante. Le saune e le aree relax sono pensate per favorire la meditazione e la pace interiore, in un ambiente dove il tempo sembra fermarsi. Tra i trattamenti signature, la “Ritual Spa” propone massaggi ispirati ai movimenti delle onde e agli elementi naturali del lago, per un’esperienza di benessere che si armonizza con l’ambiente.

La cucina: un incontro di sapori tra tradizione e innovazione

La proposta gastronomica di Eala è un viaggio tra i sapori del territorio, dove la tradizione culinaria italiana e gardesana si fonde con tecniche innovative.

Il Fine Dining Senso di Eala
Fra il Garda e le montagne (foto: Horecasocialmedia)
Spaghetti e polvere di alloro (foto: Carlo Baroni)
Shiitake Trentino (Foto: Carlo Baroni)
Carpione (foto: Carlo Baroni)
Asparago (foto: Carlo Baroni)
Agnello (foto: Carlo Baroni)

I due ristoranti del resort, Fine Dining Senso e Alfio Ghezzi Bistrot, sono guidati da chef stellati di grande esperienza, che creano piatti che esaltano i prodotti locali e stagionali. Il Fine Dining Senso offre un menu sofisticato, che utilizza ingredienti freschi e biologici provenienti da produttori locali, con un focus su piatti che raccontano la storia e la cultura del Garda.

L'Alfio Ghezzi Bistrot di Eala (foto: Horecasocialmedia)
Gamberi rossi (foto: Carlo Baroni)
Grande insalata (Foto: Carlo Baroni)
Focaccia padellino (foto: Carlo Baroni)
Pollo ruspante (foto: Carlo Baroni)
Meringa (foto: Carlo Baroni)

Il Bistrot, invece, propone un’atmosfera più informale ma ugualmente raffinata, dove è possibile gustare piatti leggeri e creativi, perfetti per un pranzo o una cena rilassante. Gli ospiti possono partecipare a degustazioni di vini locali e internazionali, con una carta dei vini selezionata per accompagnare i piatti e offrire un’esperienza culinaria completa.

Attività ed esperienze sul lago di Garda

Eala è un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze naturali e culturali del lago di Garda. Per gli amanti dell’acqua, il resort organizza escursioni in barca private, che permettono di scoprire le insenature nascoste e i paesaggi più suggestivi del lago. Chi preferisce le attività all’aria aperta può optare per passeggiate e tour in bicicletta nei dintorni, esplorando i sentieri che si snodano tra boschi e uliveti, con viste spettacolari sul lago.

Eala organizza escursioni in barca private

Per gli appassionati di cultura, la vicinanza a Limone e ad altre cittadine storiche offre l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale della regione, con visite guidate ai borghi, ai castelli e alle chiese che costellano le rive del lago. Eala organizza anche degustazioni di olio d’oliva e visite a cantine, permettendo agli ospiti di scoprire i sapori autentici della regione e di vivere esperienze immersive che celebrano la tradizione del Garda.

Sostenibilità e rispetto per il territorio

Eala è un resort che si impegna attivamente per ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili. La struttura è stata progettata secondo principi ecologici, utilizzando materiali a basso impatto ambientale e adottando soluzioni per il risparmio energetico e idrico. L’illuminazione è ottimizzata per ridurre il consumo di energia, e i sistemi di riscaldamento e raffreddamento sono pensati per essere eco-friendly.

Eala è stata progettata secondo principi ecologici - foto: Horecasocialmedia

Il resort sostiene iniziative locali per la conservazione dell’ambiente, collaborando con associazioni del territorio e promuovendo attività che rispettano l’ecosistema del lago di Garda. Gli ospiti sono invitati a partecipare a programmi di turismo responsabile, che incoraggiano la riduzione dei rifiuti e il rispetto per la natura. Eala è un esempio di come il lusso possa andare di pari passo con la sostenibilità, offrendo un’ospitalità che si prende cura non solo degli ospiti ma anche dell’ambiente.

Un invito a riscoprire la propria serenità

Eala è molto più di un resort; è un luogo dove ogni elemento è studiato per offrire agli ospiti un’esperienza che risvegli i sensi e rinnovi l’equilibrio interiore. La tranquillità del lago, l’eleganza degli Spazi, la qualità dei servizi e la filosofia sostenibile rendono Eala una destinazione ideale per chi desidera una pausa rigenerante. Con la sua offerta completa di benessere, cucina e attività, Eala invita i viaggiatori a scoprire una nuova dimensione di ospitalità, dove il tempo si dilata e la natura si fa parte integrante del soggiorno.