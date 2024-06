Dormire nel cuore del Chianti Classico al Dievole Wine Resort

Sei un appassionato enoturista? Allora non puoi perderti una tappa al Dievole Wine Resort. Immerso tra i vigneti e circondato da boschi lussureggianti del Chianti Classico, Dievole Wine Resort si distingue come un gioiello dell'ospitalità d'autore. Da quest'anno, l'offerta si arricchisce ulteriormente con 14 nuove camere e suite ricavate nel Colombaio, un edificio storico del borgo con vista panoramica mozzafiato sui vigneti della tenuta di Castelnuovo Berardenga (Si). Un luogo fuori dal tempo, che da quest’anno sarà adult only.

Il Dievole Wine Resort immerso nei vigneti del Chianti Classico

Dievole Wine Resort fa parte del gruppo ABFV - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, proprietario di tenute in alcune delle zone vitivinicole più rinomate al mondo, dal Chianti Classico al Montalcino e Bolgheri. Il gruppo si distingue per il suo impegno nella valorizzazione dei territori, nella conduzione agricola biologica e nel rispetto della tradizione e del tessuto sociale locale.

Dievole Wine Resort, le nuove dimore

Le nuove dimore, inaugurate dopo un attento restauro, sono curate nei minimi dettagli, con travi a vista, marmo di travertino nei bagni e arredi in stile inglese country chic nei toni del bianco, tortora e beige. Un'eleganza sobria e raffinata che si armonizza perfettamente con il fascino autentico della Toscana.

Con queste nuove aggiunte, salgono a 32 le camere del Dievole Wine Resort, dislocate tra la Villa Padronale del XVIII secolo e gli altri edifici del borgo. Gli ospiti possono vivere esperienze en plein air immersi nella natura incontaminata: rilassarsi negli splendidi giardini all'italiana, nuotare nelle due piscine panoramiche, oppure percorrere il Natural Path, un sentiero di 7 km che si snoda tra boschi, oliveti, cipressi e vigneti, perfetto per trekking, mountain bike e suggestive passeggiate. Per gli amanti del fitness, il Percorso Vita, un percorso di circa 2 km attrezzato con stazioni per allenarsi all'aria aperta, offre un'esperienza unica che coniuga benessere fisico e mentale.

Dievole Wine Resort, sapori toscani e vini pregiati al ristorante Novecento

Naturalmente c'è spazio per la buona cucina. Il ristorante Novecento, con vista sul Giardino delle Rose, delizia gli ospiti con piatti della tradizione toscana rivisitati in chiave creativa dalla chef Monika Filipinska.

La chef Monika Filipinska, del ristorante Novecento di Dievole Wine Resort

Dalle verdure a "km 0" alle pregiate carni di Chianina e Cinta Senese, ogni ingrediente racconta la storia e la passione dei produttori della zona. La chef, con sapiente maestria, trasforma questi tesori in piatti che sono al tempo stesso un omaggio alla tradizione e un'esplorazione di accostamenti creativi. Ogni portata è un'esplosione di sapori, un gioco di equilibrio tra semplicità e raffinatezza. L'utilizzo sapiente delle erbe spontanee raccolte nei campi di Dievole aggiunge un tocco di unicità e freschezza, mentre l'olio extra vergine di oliva di Dievole, prodotto con cura e dedizione, esalta i sapori naturali degli ingredienti. Oltre al gusto, al Ristorante Novecento si respira un'atmosfera di calda accoglienza e condivisione. La tavola diventa un luogo di incontro e convivialità, dove potersi rilassare e godere appieno del piacere della buona cucina.

Mangiare immersi nella bellezza del Chianti Classico da Dievole Wine Resort

Alla scoperta della Toscana da Dievole Wine Resort

Dievole Wine Resort è il punto di partenza ideale per esplorare città d'arte come Siena e Firenze e i borghi pittoreschi della Toscana. Wine Tour, degustazioni guidate degli olii, pic-nic tra le vigne.

L'entrata di Dievole Wine Resort

Sono tante le esperienze che si possono vivere a Dievole per trascorrere una vacanza rigenerante e godersi i ritmi slow della campagna toscana.

Dievole Wine Resort

Località Dievole - 53040 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 322613