Al ristorante senza cellulare: tutto quello che puoi fare Al Condominio di Verona

È diventato il centro di una rivoluzione culturale. Il ristorante “Al Condominio” di Verona, il ristorante noto per la sua iniziativa di regalare una bottiglia di vino a chi deposita il cellulare in una cassetta postale durante il pasto, ha presentato il nuovo format “Tech Free” 2.0. L’obiettivo è valorizzare il tempo e la persona, incentivando socialità, nuove relazioni e il piacere di stare a tavola.

Cosa è “Tech Free” 2.0, il nuovo format di Al Condominio

Il progetto offre una serie di attività pensate per stimolare la convivialità. Gli ospiti possono riporre il proprio smartphone in una box dedicata, scattare fotografie istantanee, scrivere recensioni a mano da imbucare in una cassetta postale e godersi cene condominiali mensili per fare nuove conoscenze. Il tutto accompagnato da cioccolatini con aforismi tematici che aggiungono un tocco di dolcezza e riflessione alla serata.

La notizia del format “Tech Free” 2.0 ha fatto il giro del mondo, attirando l’attenzione dei media internazionali come il New York Post, TodayShow, Vox, The Guardian, Vanity Fair, Bild, Spiegel, Le Parisien, 20minutes France, WDR TV, BFM_TV, New Zealand Herald e ChinaPress. Anche le testate di settore come Decanter, VinePair e Le Revue du Vin hanno mostrato grande interesse, così come i principali media nazionali italiani.

Come è il ristorante Al Condominio

Quello de “Al Condominio” è un ambiente che racconta storie. Ogni dettaglio è pensato per creare un’atmosfera unica. Gli arredi si ispirano ai locali clandestini del Proibizionismo, con uno stile che mescola elementi rétro, moderni e industriali. Le pareti sono decorate con carte da parati di ispirazione rinascimentale, raffiguranti personaggi stereotipati della vita condominiale, come la “Spiona” e la “Matta”.

«Dovevamo dare un’alternativa al cellulare. Abbiamo lavorato su un ambiente che incitasse curiosità e interazione. Il risultato è un mood vintage, tra il Liberty e l’Art déco» racconta la designer Margherita Marfo.

Cosa si mangia Al Condominio

Il menu del ristorante è un omaggio alla tradizione italiana, con piatti che prendono il nome da figure tipiche della vita condominiale. Gli antipasti “Quelli del Primo Piano”, i primi piatti come “La Guardona” e i secondi come “La Sportiva” offrono una varietà di sapori da Nord a Sud Italia. Gli chef, con nomi come “Il Manutentore” e “L’Amministratore”, preparano piatti della tradizione italiana rielaborati in chiave moderna.

«Nella nostra cucina “condominiale” fondiamo tradizione, fantasia e gusto internazionale, proponendo un mix di stili e personalità» spiega Michele Zanichelli, cofondatore e executive chef.

Al Condominio diventerà un franchising?

L’apertura a Verona rappresenta un’operazione pilota per un futuro franchising, con l’obiettivo di portare il format in altre città. Ogni nuovo ristorante sarà adattato alla cultura e alla storia locale in grado di ricreare un’atmosfera familiare.

«Vogliamo trasmettere i nostri valori in altre città, rimettendo al centro la persona e il valore del tempo» conclude Federico D’Erchia, co-ideatore del format.

Al Condominio

Via Marconi 25 - 37122 Verona (Vr)

Tel 366 5340950 - 045 242632