 Lo yoga non va in vacanza: ecco hotel e mete dove praticarlo per la giornata mondiale

Il 21 giugno è la Giornata dello yoga. Lo yoga è una disciplina millenaria che ha origine in India e che, nel corso dei secoli, si è diffusa in tutto il mondo conquistando milioni di persone. Ben lungi dall'essere una semplice attività fisica, lo yoga rappresenta un vero e proprio percorso di crescita personale che mira a unire corpo, mente e spirito. Ma non solo, lo yoga è talmente amato e diffuso in tutto il mondo da essere stata inserita nel 2016 nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'Unesco. Il 21 giugno corrisponde anche al solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno: la scelta di dedicare questa importante data allo yoga non è casuale. Pare infatti che Shiva, primo yogi e primo guru della storia, abbia iniziato a insegnare la disciplina dello yoga ai suoi allievi e discepoli proprio il 21 giugno. Ma se alla buona pratica dello yoga aggiungessimo un viaggio speciale? Ecco alcuni hotel e proposte accattivanti per unire vacanza e pratica.

Alto Adige - Outdoor Yoga all'Hotel Chalet Mirabell

All'Hotel Chalet Mirabell, oasi esclusiva sopra i tetti di Merano (Bz), completamente immersa nel silenzio e nella natura dell'altopiano di Avelengo (Bz), i qualificati istruttori yoga, certificati in Vinyasa Flow, Yin Yoga e Singing Bowls, sanno aiutare a staccare la spina e sono a completa disposizione degli ospiti per insegnare loro il metodo più efficace per farlo!

Outdoor Yoga all’Hotel Chalet Mirabell

Il programma yoga da loro ideato combina movimento, quiete e consapevolezza per aiutare a ritrovare forza, calma ed equilibrio interiore attraverso sessioni outdoor nel verde dell'altipiano, accanto all'infinity pool dell'hotel con vista spettacolare sulle montagne per un benessere dell'anima davvero unico.

Hotel Chalet Mirabell | Via Falzeben 112 - 39010 Avelengo (Bz) | Tel 0473 279 300

Alto Adige - Yogasthenics nella yurta mongola a San Vigilio

A San Vigilio (Bz), lo yoga è praticabile tutta estate in una incantevole yurta mongola montata in un parco, all'ombra di grandi pini e abeti, accanto al torrente. Con la sua struttura rotonda, la yurta trasmette una sensazione di calma e protezione. Gli insegnanti organizzano diversi workshop e corsi, anche a misura di bambino: dalle pratiche mattutine al power yoga e allo Yin yoga a lume di candela.

Yoga nella yurta mongola a San Vigilio Foto: Yogamiga

Tra le particolarità ci si può cimentare con lo Yogasthenics, una pratica ibrida di fitness che combina elementi dello yoga e del calisthenics. Si tratta dunque di una fusione di posizioni yoga tradizionali (asana) con esercizi di peso corporeo e movimenti dinamici.

Per info: www.sanvigilio.com

Alto Adige - Yoga in cima al Plan de Corones all'hotel Winkler

All'hotel Winkler, ai piedi del Plan de Corones, lo yoga è proposto tutto l'anno. Le varie sessioni si svolgono spesso all'aperto, anche sulla cima del Plan de Corones comodamente raggiungibile in cabinovia (a due passi dall'hotel). Con lo sguardo rivolto al maestoso panorama della val Pusteria, l'insegnante mostra le diverse asana.

Yoga all'hotel Winkler

Durante l'anno vengono organizzati speciali yoga retreats con diverse specialità: Vinyasa Flow & Yin Yoga Retreat; Strala Yoga; Vinyasa Flow; Hatha Yoga. I diversi maestri più volte al giorno insegnano le diverse tecniche per praticare questa disciplina. Il relax continua alla spa dell'hotel, che oltre a numerose saune e sale relax, propone varie vasche e piscine panoramiche dove galleggiare e stemperare i pensieri.

Hotel Winkler Sport & Spa Resort | Santo Stefano 28/A - 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) | Tel 0474 549020

Alto Adige - Al Tyrol di Selva l'evento olistico Mmitiblum

In occasione dell'International Yoga Day e della Luna piena di inizio estate l'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena (Bz) sarà ancora una volta location d'eccezione per un'experience indimenticabile: dal 21 al 23 giugno torna, infatti, MitiBlum, evento olistico dedicato allo yoga, e non solo, che tra i prati in fiore e le maestose cime delle Dolomiti offre l'occasione di unire mindfulness e vacanza e scoprire il fascino dei concerti di gong e delle pratiche yoga in un ambiente magico e spettacolare.

Yoga al Tyrol

Tribal Yoga, Face Yoga, Yoga Fusion Tai Chi, ma anche meditazioni, camminate nei boschi della Vallunga, energizzanti lezioni di Pilaques pilates in acqua o rilassanti sessioni di water yoga. Esperienze che aprono la mente e rilassano il corpo a cui si alternano momenti più di azione con arrampicate, trekking alpini, zip line, uscite in e-bike. Il 22 giugno da non perdere il pic nic e il Bagno di Gong in quota nella bellissima baita del Tyrol sull'Alpe Juac e, al rientro, Acqua Yoga della Luna Piena nella piscina esterna dell'hotel con vista unica sulle montagne. Non mancano poi serate in allegria, aperitivi e musica per momenti di festa e convivialità.

Hotel Tyrol | Strada Puez 12 - Selva di Val Gardena (Bz) | Tel 0471 774 100

Alto Adige - Praticare yoga nella natura all'Hotel Silena di Valles

Quando si parla di yoga in quota il Silena, retreat hotel adagiato sull'altopiano di Valles, a 1.350 mt di altezza, è senza dubbio il posto giusto. La resident yoga teacher tiene lezioni più volte la settimana (livelli 1 e 2) di Hatha, Vinyasa e Yin Yoga.

Yoga accanto alla vasca onsen del Silena

D'estate le lezioni si tengono all'aperto, a bordo della vasca onsen, a volte sulla terrazza sul tetto, altre volte su un prato o nel bosco per uno scambio di flussi energetici con gli alberi e la natura, altrimenti nel bellissimo spazio yoga dell'hotel, il Kingdom of Yoga, 80 mq con parquet riscaldato e vista sulle montagne, accesso diretto al giardino e una tranquillità infinita perfetta per la meditazione finale, con tanto di tazza di tè sul tappetino.

Hotel Silena | Via Birchwald 10 - 39037 Rio di Pusteria/Valles (Bz) | Tel 0472 547194

Alto Adige - Meditazione e asana nella Bonsai lounge del Mignon Park & Spa

All'Hotel Mignon Park & Spa, elegante 5 stelle nel cuore di Merano e buen retiro immerso nel verde che offre privacy, silenzio e benessere, si fa yoga sotto una tenda beduina nella Bonsai lounge, spazio silenzioso affacciato sull'immenso parco che circonda l'hotel, un polmone verde di 10mille mq con alberi secolari e un'infinita varietà di fiori variopinti.

Asana nella Bonsai lounge del Mignon Park e Spa

Qui, tra il cinguettio degli uccellini e il profumo delle rose, asana e saluto al sole restituiscono la pace interiore lasciando un profondo senso di benessere e libertà.

Hotel Mignon Park & Spa | Via Karl-Von-Grabmayr 5 - 39012 Merano (Bz) | Tel 0473 230353

Alto Adige - Forest yoga all'Hotel Sonnwies

Le bellissime piattaforme yoga dell'hotel Sonnwies sono inserite proprio in mezzo ad una foresta di conifere e betulle, da dove, circondati dagli alberi, si intravedono le cime delle Dolomiti. Ci troviamo a Luson (Bz), tra Bressanone e il passo delle Erbe, celebre per i suoi paesaggi dominati dai Monti Pallidi.

Yoga all'hotel Sonnwies

Qui gli ospiti trovano la pace interiore e si ricaricano le batterie in questo contesto magico. Il profumo della foresta alpina ispira sia gli yoga - addicted sia i principianti, portando armonia nel corpo, nella mente e nello spirito. L'hotel Sonnwies organizza anche lezioni di yoga per bambini durante le quali i piccoli ospiti sperimentano in modo ludico le diverse posizioni abbinandole al respiro.

Hotel Sonnwies | Via Alter Rungger 20 - 39040 Luson (Bz) | Tel 0472413533

Alto Adige - Yoga per donne attive in Val Gardena

Val Gardena Active propone un programma settimanale di attività, per l'estate 2024, pensato per le donne (ma comunque aperto a tutti). Trascorrere una mattinata immersi nella natura incontaminata della Val Gardena, in Alto Adige, lasciandosi guidare da un'esperta di yoga in un percorso di relax e rigenerazione, è un'esperienza da non perdere. Respirare l'aria fresca di montagna e immergersi nella quiete del bosco permette di ritrovare energia e di entrare in contatto con una profonda sorgente di pace e benessere. Gli esercizi di yoga, adatti a tutti, che siano yogi esperti o alle prime armi, aiutano a migliorare la flessibilità, la forza e l'equilibrio, oltre a ridurre lo stress e a favorire un senso di calma interiore.

Yoga in Val Gardena Foto: Damian Holzknecht

Un'esperienza adatta a tutti si svolger per tutta l'estate da giugno a settembre. La durata del percorso è di 2 ore. Il costo è di 10 euro per partner di Val Gardena Active

Per info: www.valgardena-active.com

Puglia - Yoga tra gli ulivi del Salento a Il Giardino Grande

Sono tanti gli angoli di tranquillità e silenzio che Il Giardino Grande, meravigliosa masseria di Parabita (Le), a pochi passi dalle spiagge del Salento, offre ai propri ospiti per ritrovare serenità e lasciarsi alle spalle lo stress.

La Corte dell'Ulivo de Il Giardino Grande

Ed è proprio all'ombra di uno dei tanti ulivi sparsi nei bellissimi giardini che circondano l'antica dimora che, al mattino col sorgere del sole o alla sera quando il cielo si tinge di rosso, ci si può ritrovare su una comoda pedana con il proprio tappetino, circondati dal silenzio, mentre l'insegnante di yoga invita alla pratica per rigenerare corpo e mente. Un luogo carico di energia che regala intense sensazioni di benessere.

Il Giardino Grande | Str. Vicinale Tammali - 73052 Parabita (Le) | Tel 0833 190 1128

Emilia Romagna - Palazzo di Varignana, yoga tra natura, musica e armonia

Palazzo di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bo), immerso nella splendida cornice dei colli bolognesi, propone un esclusivo Yoga & Mindfulness Retreat secondo il Metodo Acquaviva (dal 19 al 25 giugno) con il programma, studiato da Annamaria Acquaviva, ideatrice del Metodo Acquaviva.

Yoga a Palazzo di Varignana

Il 21 giugno, in occasione della Giornata internazionale dello Yoga, gli ospiti del retreat avranno l'opportunità di partecipare a un evento speciale: "Il Suono delle Emozioni". Un incontro con la pianista Gloria Campaner, docente di yoga e mental coach, che guiderà i partecipanti in un viaggio attraverso la musica e le emozioni.

Palazzo di Varignana | Via Ca' Masino 611A- 40024 Castel San Pietro Terme (Bo) | Tel 051 19938300

Lombardia - Benessere totale con le iniziative dedicate allo yoga di Bormio

Bormio (So) è the wellness mountain anche d'estate, meta perfetta per combinare i benefici termali con le pratiche di yoga, pilates e meditazione al cospetto di paesaggi montani maestosi. Con ben tre centri termali incastonati all'interno del Parco nazionale dello Stelvio (Bormio Terme, QC Terme Bagni Vecchi e QC Terme Bagni Nuovi) qui una vacanza di relax continua anche fuori dalla spa.

Retreat di toga in quota al Rifugio Quinto Alpini

Per vivere appieno del benessere naturale alpino basterà immergersi completamente nella natura e imparare ad ascoltarla scegliendo, tra le tante pratiche proposte, quella più in sintonia con il proprio benessere. Le più attive potranno scegliere uno degli appuntamenti dedicati al trekking e yoga: percorsi all'interno del Parco nazionale dello Stelvio il 17 e 24 giugno e il 1° luglio. Per un'esperienza immersiva, dal 27 luglio al 28 luglio, “Di stelle, di donne e di sogni” è il retreat in quota al Rifugio Quinto Alpini. Mentre, per mantenersi in forma per tutta la stagione estiva ci sono gli appuntamenti settimanali di Santa Caterina Valfurva (So): ogni mattina di martedì, giovedì e venerdì, con due appuntamenti speciali di yoga e bagno sonoro il 27/07 e il 01/08.

Per info: www.bormio.eu

Tirolo - In Kufsteinerland, yoga open air

In Kufsteinerland, una splendida località del Tirolo, lo yoga è open air, al cospetto di paesaggi grandiosi. In questo territorio sono stati individuati parecchi luoghi carichi di energia dove praticare yoga in posti che consentono di rigenerarsi intensamente.

Yoga nel Kufsteinerland. Foto: Max Draeger

Sulle rive del lago Hechtsee, si possono sperimentare le diverse asana anche sulla tavola da sup. Per chi preferisce la potente energia delle vette, al Brentejoch la piattaforma panoramica permette di stendere il tappetino e dedicarsi allo yoga e alla meditazione: il saluto al sole diventa un esercizio irrinunciabile da provare all'alba. Le sessioni sono sia per i principianti sia per gli avanzati: con il sorgere del sole, si inizia al meglio la giornata. Dal 19 al 21 luglio il Festival dello yoga riunisce in Kufsteinerland decine di maestri che propongono lezioni di gruppo anche all'aperto. Tre giorni di full immersion totale.

Per info: www.kufstein.com