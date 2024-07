Avventure in alta quota: scopri i sentieri e i panorami più suggestivi delle Alpi

Se sei un amante della natura e della montagna, le Alpi offrono una varietà di esperienze indimenticabili. Dalle tracce dei contrabbandieri che un tempo si snodavano tra il Tirolo e l'Alto Adige, ai panorami mozzafiato delle Dolomiti e alle avventure ad alta quota, questi luoghi incantevoli combinano bellezza naturale e ricchezza storica. Una guida attraverso alcuni dei percorsi più affascinanti e scenografici che caratterizzano queste regioni alpine, con un invito a esplorare sentieri storici, vie ferrate emozionanti e panorami da brivido. Che tu sia un escursionista esperto o un appassionato di passeggiate rilassanti, questi luoghi straordinari possono offrirti un’avventura unica e memorabile.

Sulle tracce dei contrabbandieri tra Tirolo e Alto Adige

In passato, i contrabbandieri sfruttavano sentieri nascosti e non sorvegliati nelle Alpi per trasportare merci come tabacco, alcol, caffè, zucchero e bestiame, sfuggendo ai controlli doganali. Oggi, alcuni di questi percorsi, un tempo pericolosi, sono diventati affascinanti sentieri escursionistici che offrono esperienze uniche.

Tirolo Zillergrund (c)NP Zillertaler Alpen

Uno di questi itinerari è il Sentiero dei Contrabbandieri della Valle Aurina. Questo percorso circolare di 80 chilometri è suddiviso in diverse tappe giornaliere, con partenza e arrivo a Mayrhofen nella Zillertal. Il sentiero attraversa due valichi alpini fino a raggiungere la Valle Aurina in Alto Adige, per poi ritornare al punto di partenza. Gli escursionisti saranno ricompensati con panorami mozzafiato di prati verdi, laghi di montagna cristallini e ghiacciai imponenti.

Un'altra escursione suggestiva è il tour dei contrabbandieri di Samnaun, situato nella valle di Paznaun. Questo percorso parte da Ischgl e conduce all’area di esclusione doganale di Samnaun, in Svizzera. In passato, alcol e sigarette costavano molto meno in territorio elvetico, incentivando il contrabbando verso l’Austria. Oggi, l'escursione non solo offre un panorama montano spettacolare, ma è resa ancora più speciale dal giro sulla funivia a due piani di Samnaun. Per chi desidera immergersi nella storia e nel paesaggio alpino, questi sentieri offrono un'avventura unica, combinando la bellezza naturale con un tocco di mistero storico.

Per maggiori informazioni, visita Tirolo.

Panorami da brivido sulle Dolomiti

Tra i panorami più affascinanti delle Dolomiti, uno dei più suggestivi è quello offerto dalla cima del Piz da Peres, raggiungibile attraverso una via ferrata. Le pareti verticali delle Dolomiti, Patrimonio dell'Unesco, invitano gli avventurieri ad arrampicarsi e a toccare con mano questa bellezza naturale.

La via ferrata panoramica al “Piz da Peres”, inaugurata nell'estate del 2022, offre una sfida entusiasmante per scalatori esperti e principianti. Il percorso, accessibile dal Passo Furcia sopra San Vigilio di Marebbe, si suddivide in tre sezioni con un grado di difficoltà C/D (medio/difficile). Durante l'arrampicata, gli scalatori possono ammirare spettacolari viste delle catene montuose delle Dolomiti, delle Alpi dello Zillertal e delle Vedrette di Ries. Per i principianti, è consigliabile essere accompagnati da guide alpine esperte.

La Ferrata di San Vigilio

L'esperienza di arrampicarsi su queste rocce, che sembrano magiche, è unica: il cuore batte forte e un sorriso si dipinge sul volto. Il paesaggio che si apre man mano che si sale è spettacolare e diventa ancora più suggestivo all'ora del tramonto, fenomeno conosciuto in ladino come Enrosadira. Le rocce dolomitiche, composte da carbonato doppio di calcio e magnesio, si tingono di un caratteristico colore rossastro quando i raggi del sole, all'alba e al tramonto, le colpiscono con un'inclinazione particolare. Se durante il giorno le Dolomiti appaiono pallide e grigie, all'alba e al tramonto si infuocano, offrendo una prospettiva completamente diversa.

La via ferrata panoramica parte dai comuni di Marebbe e San Vigilio, che sono in gran parte inclusi nel Parco naturale di Fanes - Senes - Braies. Con i suoi 25.453 ettari, questo parco è il secondo più grande tra i parchi naturali altoatesini per superficie, offrendo un ambiente naturale di straordinaria bellezza.

Per maggiori informazioni, visita San Vigilio.

Escursioni con panorami mozzafiato dai Ponti Sospesi

Per chi cerca una dose di adrenalina immersa in scenari da fiaba, i pendii soleggiati della Valle dello Stubai in Tirolo offrono un'esperienza indimenticabile. Il nuovo sentiero soleggiato da Fulpmes a Neustift rappresenta un'escursione imperdibile. Il momento più emozionante del percorso è l'attraversamento di un ponte sospeso lungo oltre cento metri, con viste spettacolari su Neustift e la valle del ghiacciaio dello Stubai.

Il percorso di 7,5 chilometri parte dalla stazione intermedia del centro escursionistico Schlick2000 a Fulpmes, seguendo un nuovo sentiero forestale fino alla locanda Kartnall a Neustift. Grazie alla sua posizione privilegiata e all'altitudine moderata, il Sunnenseite’n Weg è accessibile quasi tutto l'anno.

Stubai, Tirolo Sunnseite'n Trail, il ponte sospeso(c)TVB Stubai Tirol - Copia

Sempre in Tirolo, chi ama i ponti sospesi panoramici non può perdere l'occasione di attraversare i 700 gradini del ponte sospeso presso la spettacolare cascata Stuibenfall, alta 159 metri, vicino a Umhausen nell’Ötztal. La Stuibenfall è la cascata più grande del Tirolo, ben attrezzata e facilmente accessibile tramite un sentiero escursionistico. Il ponte sospeso, lungo 80 metri, conduce a cinque piattaforme panoramiche che offrono viste ravvicinate sulle imponenti cascate. Salendo i 700 gradini, gli escursionisti possono raggiungere il punto di partenza della cascata a Niederthai.

Per maggiori dettagli su queste e altre avventure escursionistiche, visita Tirolo.

Escursioni panoramiche nel Kaisergebirge di Kufsteinerland

Nel cuore del Kufsteinerland, in Tirolo, si trovano alcuni dei sentieri panoramici più spettacolari della regione, attraversando il maestoso massiccio del Kaisergebirge. Questo complesso montuoso, composto dalle cime Zahmer e Wilder Kaiser, fa parte delle Alpi calcaree settentrionali ed è un autentico capolavoro geologico. La formazione di questo massiccio ha comportato la piegatura e l'accatastamento di strati sedimentari, creando una pila spessa circa 6 chilometri, un vero paradiso per gli appassionati di geologia e per chi ama i paesaggi mozzafiato.

Kufsteinerland Steinbergalm_(c) Sportalpen Marketing

Dal Brentenjoch, raggiungibile con la seggiovia, partono numerosi sentieri ben segnati. Tra i più popolari, c'è il percorso che conduce verso il Gamskogel e le malghe Steinbergalmen. Dopo circa 45 minuti di cammino si raggiunge la vetta del Gamskogel, dove si trova un luogo energetico chiamato “Himmelschauen” (guardare verso il cielo). Dalla vicina croce si può godere di una vista spettacolare sulla Kaisertal, prima di proseguire verso la malga Steinbergalm, dove si può gustare un bicchiere di latte fresco e uno spuntino genuino. Il ritorno avviene lungo un sentiero forestale che passa attraverso il pittoresco villaggio delle malghe “Almdorf”, fino a raggiungere il punto di partenza.

Per chi desidera prolungare l'esperienza immersiva nella natura, è possibile pernottare in uno dei rifugi in quota, che offrono colazioni abbondanti, merende gustose e cene dal sapore tradizionale. Tra le specialità regionali da non perdere ci sono pane fatto in casa, speck, latte, formaggio e yogurt.

Scopri di più su queste meravigliose escursioni visitando Kufstein.

Corno del Renon: scenari indimenticabili nelle Alpi

Il Renon è un vero e proprio angolo di paradiso per gli amanti del trekking e della natura incontaminata. Questa zona escursionistica offre oltre 300 chilometri di sentieri che attraversano dalle soleggiate pendici a valle fino alle vette più elevate, con opzioni per tutti i livelli di esperienza. Tra tutte le meraviglie naturali del Renon, il Corno del Renon, con i suoi 2.260 metri di altezza, si erge come il punto di osservazione ideale per ammirare un panorama mozzafiato a 360° sulle vette delle Alpi.

Corno del Renon, @Tourismusverein-ritten. Foto Sophie Pichler

Raggiungere la cima è semplice e veloce: basta prendere la cabinovia da Pemmern fino a Cima Lago Nero (2.070 metri), da dove si può iniziare il Premium Panorama Tour, un percorso ad anello di circa 8 chilometri tra i più spettacolari della regione. Questo sentiero offre una vista senza pari, attraversando prati, boschi e punti panoramici che permettono di godere appieno della bellezza naturale circostante.

Durante il percorso, una sosta imperdibile è il “Tavolo rotondo”, un’opera d’arte creata da Franz Messner. Questa piattaforma panoramica è incisa con i nomi e i profili delle montagne circostanti, che vanno dai ghiacciai dell'Ortles a ovest, alle Dolomiti ad est, passando per le Alpi dello Stubai e dello Zillertal a nord, e la Presanella e l'Adamello a sud, fino alle Dolomiti del Brenta. Per completare la giornata con un’esperienza culinaria memorabile, non perdere la Feltuner Hütte, dove potrai gustare piatti tipici della tradizione altoatesina in un esclusivo dehor con vista panoramica.

Renon: dove dormire e mangiare

Gloriette Guesthouse

Gloriette Guesthouse è una struttura elegante e accogliente situata in una posizione privilegiata, che offre un'esperienza di soggiorno unica. Situata in una zona tranquilla e affascinante, la guesthouse combina comfort moderni con un'ospitalità calorosa, creando un ambiente ideale per relax e tranquillità.

Gloriette Guesthouse

Gli ospiti possono godere di camere arredate con gusto, servizi di alta qualità e una posizione comoda per esplorare le attrazioni locali. Con un'attenzione particolare ai dettagli e un servizio personalizzato, Gloriette Guesthouse rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una fuga rilassante e confortevole.

Gloriette Guesthouse | Via Paese 15 - 39054 Soprabolzano (Bz) | Tel 0471 345423

Pirbamer Restaurant & Bar

Pirbamer Restaurant & Bar offre un'esperienza gastronomica unica che combina modernità e tradizione. Situato in Via Santa Lucia 44, Auna di Sotto/Renon, l'ospitalità e la passione di Pirbamer sono garantite da tre generazioni di esperienza.

Pirbamer Restaurant & Bar

Il ristorante propone un menu del giorno e piatti à la carte a pranzo, mentre la cena è dedicata a una fuga dalla routine quotidiana, immersi nel gusto e nella qualità dei piatti preparati con ingredienti stagionali e una creativa combinazione di sapori. Il bar di Pirbamer è il luogo ideale per un aperitivo frizzante, un bicchiere di vino selezionato o un caffè ristoratore, con una carta dei vini di alta qualità.

Pirbamer | St. Luziastr 44 - 39054 Auna di Sotto (Bz) | Tel 0471 359014

Scopri di più su questa straordinaria destinazione visitando Renon.

Bolzano dall'alto: oasi di verde e freschezza estiva

Durante l'estate, Bolzano si trasforma in una meta ideale per chi cerca una fuga dal caldo cittadino, offrendo numerose opportunità per esplorare la natura e rigenerarsi all’aria fresca. Con una rete di sentieri che si snodano dalle pendici della città fino alle vette circostanti, è possibile scoprire angoli incantevoli di verde e panorami mozzafiato che soddisfano sia la vista che l’anima.

Bolzano, Passeggiata del Guncina, ph. Alex Filz

Un esempio perfetto di questa bellezza è la Passeggiata del Guncina. Intitolata all'arciduca Enrico d'Asburgo, fondatore del percorso, questa passeggiata si estende dalle pendici del quartiere Gries (ex Comune autonomo e rinomata località di soggiorno dell’impero asburgico fino al 1925) fino a San Genesio.

Il sentiero attraversa una varietà di vegetazione, tra cui piante sempreverdi, magnolie, fichi d’India, cipressi e cedri, e conduce a Castel Guncina. Ogni pianta lungo il percorso è etichettata con il nome in italiano, tedesco e quello scientifico. Festeggiando quest’anno il 120° anniversario della sua inaugurazione, il sentiero, caratterizzato da una dolce pendenza, è arricchito da numerose panchine che offrono punti di sosta per godere di un panorama incantevole sulla conca di Bolzano e sulle dolomiti orientali.

San Genesio, ph. Sergio Buono

Un’altra tappa imperdibile è San Genesio, un affascinante villaggio situato a 1.100 metri di altitudine sull’Altopiano del Salto, il più grande altopiano di larici d’Europa. Qui, ogni passo è accompagnato da spettacolari viste sulle Dolomiti, la Valle dell’Adige, la Mendola e l’Ortles. San Genesio offre 300 giorni di sole all’anno e oltre 300 chilometri di percorsi escursionistici e tematici, tra cui il Sentiero delle Leggende, il Sentiero “Guggn” sul Salto, il Sentiero del Legnaiuolo ad Avigna e il Sentiero di San Martino a Cologna. Questi sentieri invitano sia gli adulti che i bambini a vivere immersi nella natura, esplorando prati, boschi e panorami mozzafiato.

Bolzano: dove dormire e dove mangiare

Stadt Hotel Città

Lo Stadt Hotel Città, affacciato sulla centralissima Piazza Walther, è un accogliente e sofisticato albergo situato nel centro pulsante della città, perfetto per chi cerca un soggiorno all'insegna del comfort e della comodità. Con un'atmosfera elegante e un servizio impeccabile, l'hotel si distingue per la sua posizione centrale, che permette agli ospiti di esplorare facilmente le attrazioni locali e godere della vivace vita cittadina.

Stadt Hotel Città

Le camere dello Stadt Hotel Città sono arredate con gusto e dotate di tutti i comfort moderni necessari per un soggiorno rilassante. Ogni spazio è progettato per offrire tranquillità e benessere, con attenzione ai dettagli che garantisce un'esperienza di alta qualità. In aggiunta alle sue eccellenti strutture, l'hotel offre una colazione deliziosa e un servizio clienti attento, pronto a soddisfare ogni esigenza degli ospiti. La posizione strategica consente di raggiungere facilmente i principali punti di interesse, rendendo lo Stadt Hotel Città la scelta ideale sia per viaggi di affari che per vacanze.

Stadt Hotel Città | Piazza Walther 21 - 39100 Bolzano | Tel 0471 1800161

Arôme by Thaler

Arome by Thaler è un raffinato ristorante situato a Bolzano, noto per la sua cucina innovativa e la qualità eccellente dei suoi piatti. Con un'attenzione particolare ai dettagli e un impegno verso ingredienti freschi e locali, Arome by Thaler offre un'esperienza gastronomica che unisce tradizione e creatività.

Arôme by Thaler

Il menu di Arome by Thaler è un viaggio culinario che esplora sapori autentici attraverso preparazioni contemporanee e artistiche. Ogni piatto è realizzato con cura, utilizzando prodotti stagionali per garantire freschezza e gusto. L'ambiente elegante e accogliente del ristorante contribuisce a creare una cornice ideale per pranzi e cene speciali. Il ristorante è anche famoso per il suo servizio impeccabile e per l'attenzione al cliente, rendendo ogni visita memorabile. Con una selezione di vini pregiati e una carta dei cocktail ben curata, Arome si conferma come una delle mete gastronomiche più prestigiose di Bolzano.

Restaurant Arôme by Thaler | Laubengasse, Via dei Portici 69 - 39100 Bolzano | Tel 0471 313030

Per maggiori informazioni, visita Bolzano.

Arabba e le Dolomiti: paradiso per gli amanti dell’outdoor

Arabba, incastonata tra le maestose cime delle Dolomiti, è la meta ideale per chi cerca avventura e relax immersi nella bellezza della natura. Questo angolo di paradiso offre una vasta gamma di attività all’aperto, tra cui trekking, ferrate, arrampicate e passeggiate, tutte arricchite da panorami spettacolari e aria fresca.

Uno dei percorsi imperdibili nella zona è il Sentiero Geologico di Arabba. Questo itinerario ad anello, che parte e ritorna a Porta Vescovo (a 2.478 metri di altitudine), è un’opportunità unica per esplorare non solo la geologia, ma anche la flora e la storia della regione. Il sentiero attraversa zone che sono state teatro di eventi della Prima Guerra Mondiale, aggiungendo un valore storico all'escursione.

Arabba, Sentiero Geologico, foto Roberto De Pellegrin, Archivio Arabba Fodom Turismo

Dal punto di vista paesaggistico, il Sentiero Geologico di Arabba è uno dei più affascinanti delle Dolomiti. Alla partenza, i visitatori possono ammirare una vista mozzafiato sulla Marmolada, e dall’altro lato il gruppo del Sella. Il percorso prosegue attraverso verdi prati, torrenti cristallini, laghetti sereni e cascate spettacolari, fino a raggiungere la vetta del Pizac. Da qui, la vista spazia su alcune delle cime più iconiche delle Dolomiti, tra cui il Col di Lana, le Tofane, l'Averau, il Nuvolau, i Lastoni di Formin, la Croda da Lago, il Sorapis e l’Antelao.

Il giro completo del Sentiero Geologico di Arabba richiede circa 7-8 ore, ma è possibile percorrere anche solo una parte del sentiero per godere di queste meraviglie naturali. Scoprire Arabba e le sue spettacolari cime è un’esperienza che lascerà senza fiato.

Arabba: dove dormire e dove mangiare

Spothorel Arabba

Sporthotel Arabba è un lussuoso hotel a 4 stelle situato nel cuore delle Dolomiti, a pochi passi dalle famose piste da sci di Arabba. Con una posizione invidiabile, l'hotel offre un rifugio elegante e accogliente per gli amanti della montagna e dello sport. Le camere dello Sporthotel Arabba sono arredate con gusto e dotate di tutti i comfort moderni, garantendo un soggiorno rilassante dopo una giornata di attività all'aria aperta. Gli ospiti possono usufruire di una vasta gamma di servizi, tra cui un centro benessere completo, ideali per recuperare energia e rigenerarsi.

Spothorel Arabba

Il ristorante dell'hotel serve piatti deliziosi preparati con ingredienti freschi e locali, offrendo una cucina che unisce tradizione e innovazione. Il personale cordiale e professionale è sempre pronto a garantire un'esperienza indimenticabile, con un'attenzione particolare alle esigenze di ogni ospite. Sporthotel Arabba è la scelta perfetta per chi cerca una combinazione di lusso, comfort e avventura nelle splendide Dolomiti. Per maggiori dettagli e prenotazioni, visita il sito web dell'hotel e preparati a scoprire un soggiorno all'insegna del relax e dell'eleganza.

Sporthotel Arabba | Via Mesdi Arabba 76 - 32020 Arabba (Bl) | Tel 0436 79321

Milky's Grill

Miky's Grill è un ristorante che si distingue per la sua eccellente offerta di grigliate e piatti succulenti. Miky's Grill accoglie gli ospiti in un ambiente conviviale e informale, ideale per una cena tra amici, un pranzo in famiglia o un'uscita romantica.

Milky's Grill

Il menu del ristorante è un vero festino per gli amanti della carne, con una selezione di tagli pregiati e preparazioni alla griglia che esaltano il sapore naturale degli ingredienti. Oltre alle specialità di carne, Miky's Grill offre anche piatti deliziosi per tutti i gusti, inclusi antipasti, contorni e dessert fatti in casa.

Miky’s Grill | Via Mesdi Arabba 75 - 32020 Arabba (Bl) | Tel 0436 79119

Per ulteriori dettagli, visita Arabba.