Hai gusto... per i libri? Sei ristoranti letterari in giro per il mondo da non perdere

Diteci: siete mai stati in un ristorante a tema letterario? Non parliamo del solito Cafè de Flore a Parigi o della Bodeguita del Medio a l'Havana, entrambi locali resi famosi dalla frequentazione di scrittori. Quello che invece ci ha incuriosito molto sono ristoranti e bar, anche di recente costruzione, che hanno scelto un tema letterario come filo conduttore, per rendere omaggio a uno scrittore o una singola opera letteraria. Del resto, l'accoppiata cibo-libri è uno dei binomi più belli del mondo: se utilizzato sapientemente (e non come scusa per mettere in piedi un parco giochi), può diventare la chiave di volta che determina il successo di un locale. Ecco allora sei indirizzi, dall'Asia all'America passando per l'Europa (e un'insegna italianissima), che vi catapulteranno nel magico mondo della letteratura davanti a un buon caffè o a un bel piatto locale: se amate leggere e mangiare, questi locali fanno proprio al caso vostro.

Vesuvio Cafe - San Francisco

Il Vesuvio Cafe di San Francisco non è un semplice bar ma è un luogo storico, soprattutto per gli appassionati di letteratura e per i nostalgici del movimento Beat e della Beat Generation. Il Vesuvio Cafè, nel quartiere di North Beach, era infatti il luogo di ritrovo preferito di Jack Kerouac, Dylan Thomans, Neal Cassidy e tutti gli esponenti di quel movimento letterario e culturale.

Il Vesuvio Cafe di San Francisco non è un semplice bar ma è un luogo storico

Oggi il Vesuvio Cafe, aperto nel 1948, porta ancora impressi i segni di quel periodo e rimane un posto perfetto dove andare a bere qualcosa, in qualsiasi ora della giornata. Si trova, infatti, in una delle zone più frequentate della città, il quartiere di North Beach, appunto, ed è aperto tutti i giorni dalle 6 di mattina fino alle 2 di notte.

Vesuvio Cafe | 255 Columbus Ave - San Francisco, CA 94133 Stati Uniti

Wilde Bar & Restaurant - Chicago

Il nome dice già molto, se non tutto. Esatto: questo locale porta il nome del famoso drammaturgo irlandese Oscar Wilde e si nasconde nel quartiere di Lakeview, a Chicago. Si tratta di un "pub gastronomico americano irlandese". Serve di tutto: dagli hamburger ai wrap, passando dai deliziosi potpie e shepherds pie. Il locale è accogliente e bellissimo.

Il Wilde Bar & Restaurant di Chicago

È tutto decorato in legno e, non appena si entra, si ha l'impressione di trovarsi all'interno di un pub di Londra o di Dublino. Propone una vasta gamma di birre artigianali alla spina, ma anche un'amplia selezione di vino e di whisky (in pieno stile Oscar Wilde).

Wilde Bar & Restaurant | 3130 N Broadway - Chicago, IL 60657, Stati Uniti

Hobbit Cafe - Houston

Aperto nel 1972, questa insegna che richiama molto chiarata la fortunatissima saga de Il signore degli anelli copre dalla colazione alla cena, con porzioni da hobbit: non c'è il lembas (o pan di via) ma si trovano antipasti di chiara origine messicana come nachos e quesadillas, zuppe, insalate, uno sproposito di burgers e finalmente un lungo elenco di sandwiches dai nomi che richiamano i personaggi di Tolkien.

Le abbondanti porzioni da Hobbit all'Hobbit Cafe di Houston

Potete ordinare un Gandalf (avocado, funghi e formaggio) oppure un Bilbo Magnificent (guacamole, pomodoro, cetriolo, germogli e maionese). Siete vegani? Esigete la veggie enchilada o Valinor (verdure, fagioli neri e riso integrale). Avete sete? Buttatevi su un Mithril Mix (smoothies a base di banana, fragole e ananas) o un Baggins Banana. Oppure date un'occhiata alla fornitissima lista di birra e vini, tutti rigorosamente hobbit-approved.

Hobbit Cafe | 2243 Richmond Ave - Houston, TX 77098, Stati Uniti

Cafè Kafka - Barcellona

Probabilmente c'è un Café Kafka in molte capitali europee, ma quello di Barcellona si distingue per un menu che oltre a ispirarsi allo scrittore è di tutto rispetto: pasta fatta in casa, pesce fresco e tartare, immersi in un'atmosfera retrò magnifica.

Il Cafè Kafka di Barcellona

Il locale si presenta come un bistrò cosmopolita, caratterizzato da un ambiente bohémien e accogliente che mira a offrire buon cibo e un comodo rifugio. Il nuovo proprietario, Karel Schröder, ha creato le condizioni necessarie per ospitare una clientela variata: gente giovane, viaggiatori curiosi o buongustai urbani di tutte le età che riflettono lo stile di vita di un quartiere di Barcellona, che é spesso paragonato a Soho di New York o a Les Marais di Parigi.

Cafè Kafka | C/ de la Fusina, 7, Ciutat Vella - 08003 Barcelona, Spagna

Alice of Magic World - Tokyo

In realtà qui parliamo non di uno, ma di ben cinque locali tutti ispirati allo stupendo romanzo di Lewiss Carroll. Con il loro arredo studiato con cura, i ristoranti Alice of Magic World portano un vento di magia sulla capitale giapponese. Menu ''mangiami'' e ''bevimi'' nei colori del romanzo, camerieri che sembrano usciti da un libro e atmosfere da fiaba, i riferimenti all'opera di Carroll non mancano per incantare i visitatori che vengono immediatamente trasportati nell'universo di Alice.

Uno dei 5 locali Alice of Magic World a Tokyo

Un fascino unico che ogni locale coltiva a suo modo poiché i cinque caffè del franchising ''Alice-restaurant'' riprendono ciascuno una parte dell'universo psichedelico della storia: il palazzo della Regina di Cuori, il labirinto magico, o ancora il libro di fiabe che la giovane eroina legge prima di essere catapultata nel paese delle meraviglie, ogni luogo è diverso e ha le sue particolarità.

Alice of Magic World | Taiyo Bldg, 5F, 8-8-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104 006.

Gli esploratori - Roma

Un vero e proprio ristorante letterario che si apre al racconto delle tipicità italiane, in cui lo storytelling si trasferisce dai libri alla tavola, ma con l'idea di un legame bidirezionale. Non solo cibo, insomma, ma un vero e proprio viaggio culturale. È la proposta de "Gli esploratori", ristorante, enoteca e libreria promossa dalle edizioni e/o, l'editore di Elena Ferrante, Valérie Perrin e tanti altri titoli amati dai lettori italiani e non solo.

La sala de Gli esploratori a Roma

Il ristorante letterario, aperto nel 2020 e specializzato in cucina regionale rivisitata, offre oltre 200 vini e ben 4mila titoli tra cui scegliere. Gli eventi letterari si alternano fra gli ospiti autori italiani e stranieri, protagonisti o testimoni della storia e della cultura delle regioni e dei Paesi esplorati raccontando la storia culturale, culinaria ed enologica del luogo. Ogni evento viene sempre accompagnato da una degustazione a tema.

Gli esploratori | Via Trionfale 88 - 00195 Roma | Tel 345 7197647