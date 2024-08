Scopri Bormio in autunno all'insegna della natura e delle tradizioni

L'autunno a Bormio (So) non è solo un cambio di stagione, ma un vero e proprio festival di tradizioni, sapori e convivialità. Immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, il borgo alpino si prepara ad accogliere visitatori e locali in una serie di eventi che celebrano il profondo legame tra uomo e natura. Dalle sfide tra boscaioli alla transumanza, ogni evento è un tuffo nelle radici della cultura valtellinese, un'occasione per gustare prodotti genuini e condividere momenti di gioia con la comunità.

Bormio: un autunno ricco di appuntamenti (foto Luca Pedrana)

La Pizzoccherata più lunga d'Italia: un record in vista delle Olimpiadi

A Bormio la Pizzoccherata più lunga d'Italia

Il prossimo 8 settembre, Bormio si trasformerà in una gigantesca tavola imbandita per la Pizzoccherata più lunga d'Italia. Quest'anno, in vista delle Olimpiadi invernali dove Bormio ospiterà le gare di sci alpinismo, l'evento prevede ben 2.026 posti a sedere. Quintali di pizzoccheri fatti a mano, vini rossi valtellinesi e altri prodotti tipici renderanno questa giornata un'esperienza indimenticabile.

Festa del Boscaiolo: tra arte e abilità

Festa del Boscaiolo: un tuffo nelle antiche tradizioni della montagna

Il 15 settembre a partire dalle 9:00, a Valdidentro, si terrà la Festa del Boscaiolo. Al Polifunzionale Rasin, un tuffo nelle antiche tradizioni della montagna. Boscaioli esperti e appassionati si sfidano in prove di abilità, mantenendo viva l'arte della lavorazione del legno. Tra sculture di maestri intagliatori, musica tradizionale e sapori autentici, la Festa del Boscaiolo è un omaggio alla cultura valtellinese.

Al dì de la Bronza: omaggio alle antiche tradizioni

Al dì de la Bronza, una giornata dedicata alla transumanza

Il 28 settembre, invece, sempre a Valdidentro sarà la volta di "Al dì de la Bronza", una giornata dedicata alla transumanza, con sfilate di mucche, capre e pecore e attività per grandi e piccini. La festa si svolge in mattinata con la sfilata di mucche, capre e pecore tra le strade di Valdidentro, accompagnate dai loro allevatori che ambiscono al premio “Regina della Bronza”.

La Migiondàra: un tuffo nel passato a Migiondo

La Migiondàra, un evento che celebra la tradizione della castagnata

Il 13 ottobre, Migiondo, frazione di Sondalo, ospiterà la Migiondàra, un evento che celebra la tradizione della castagnata. Si tratta di una suggestiva passeggiata tra i castagneti con degustazioni di prodotti tipici e laboratori per bambini. Le varie tappe del percorso alternano momenti di degustazione dei prodotti tipici con pause di intrattenimento: giochi, laboratori per i bambini e musica. Questo piccolo borgo rurale di montagna rimanda alla vita contadina, con le sue caratteristiche viuzze, le case in sasso, le corti, gli affreschi e gli antichi fienili.